Tuyển Trưởng phòng tài chính Công Ty TNHH SDS Đông Dương làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Công Ty TNHH SDS Đông Dương
Ngày đăng tuyển: 05/09/2025
Hạn nộp hồ sơ: 05/10/2025
Công Ty TNHH SDS Đông Dương

Trưởng phòng tài chính

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Trưởng phòng tài chính Tại Công Ty TNHH SDS Đông Dương

Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Khác
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: Tầng 6 số 559 Kim Mã, phường Giảng Võ, TP Hà Nội

Mô Tả Công Việc Trưởng phòng tài chính Với Mức Lương Thỏa thuận

- Xây dựng, chuẩn hoá quy trình làm việc của bộ phận kế toán dịch vụ.
- Sắp xếp, tổ chức nhân sự và phân công công việc phòng kế toán (hiện tại có 6 kế toán viên).
- Giám sát và hướng dẫn kế toán viên thực hiện đúng quy trình làm việc, đúng nghiệp vụ đảm bảo hoàn thành công việc và đạt kết quả tối ưu.
- Kiểm tra hạch toán chứng từ, sổ sách chi tiết BCTC, tờ khai thuế VAT, PIT, FCT, CIT định kỳ của kế toán viên và đánh giá các chỉ tiêu rủi ro về kế toán thuế, đề xuất phương án xử lý cho các đơn vị khách hàng.
- Làm việc với đơn vị kiểm toán, cán bộ kiểm tra thuế, thanh tra bảo hiểm, thanh tra liên ngành, quyết toán thuế TNCN cho người nước ngoài định kỳ...
- Tham gia hạch toán, tính giá thành, lập BCTC, báo cáo soát xét cho các khách hàng lớn có tính chất phức tạp như đơn vị sản xuất.
- Tham gia quyết toán thuế chuyển trụ sở, quyết toán định kỳ, quyết toán đóng MST....
- Phối hợp với phòng ban khác để tư vấn chính sách thuế, tối ưu chi phí thuế cho doanh nghiệp có vốn FDI (Nhật Bản) trong các lĩnh vực sản xuất, thương mại, dịch vụ,…
- Cập nhật kiến thức, tổng hợp tài liệu và tổ chức đào tạo cho kế toán viên.
- Lên báo giá phí dịch vụ và kiểm tra xác nhận các hợp đồng về kế toán thuế, hoàn thuế... cho khách hàng
- Tiếp nhận và xử lý các phản hồi của khách hàng về các dịch vụ mà Công ty đang cung cấp
- Các công việc khác theo phân công của cấp trên.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tại Công Ty TNHH SDS Đông Dương Thì Được Hưởng Những Gì

Thưởng
Lương tháng 13

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty TNHH SDS Đông Dương

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Công Ty TNHH SDS Đông Dương

Công Ty TNHH SDS Đông Dương

Quy mô: Chưa cập nhật
Địa điểm: Tầng 6, 559 Kim Mã, Ba Đình, Hà Nội (đối diện hồ thủ lệ)

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

