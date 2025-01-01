Danh sách Công ty >

Thông tin công ty & tin tuyển dụng từ CÔNG TY TNHH TMDV CÔNG NGHỆ VPS

CÔNG TY TNHH TMDV CÔNG NGHỆ VPS

25 - 99 Nhân viên
Giới thiệu CÔNG TY TNHH TMDV CÔNG NGHỆ VPS

Với đội ngũ chuyên gia giàu kinh nghiệm và kiến thức sâu về thiết kế web, chúng tôi cam kết mang đến cho khách hàng những trang web độc đáo và phù hợp với mục tiêu kinh doanh của họ. Chúng tôi hiểu rằng trang web là một công cụ quan trọng để tiếp cận khách hàng và thể hiện giá trị của doanh nghiệp. Vì vậy, chúng tôi luôn đặt chất lượng và tầm nhìn của khách hàng lên hàng đầu. Chúng tôi không chỉ tạo ra những trang web đẹp mắt mà còn chú trọng vào trải nghiệm người dùng. Chúng tôi đảm bảo trang web sẽ được tối ưu hóa để tương thích trên mọi thiết bị, từ máy tính để bàn đến điện thoại di động. Điều này đảm bảo rằng khách hàng của bạn có thể truy cập và tương tác với trang web một cách dễ dàng và thuận tiện.

Tin tuyển dụng CÔNG TY TNHH TMDV CÔNG NGHỆ VPS

CÔNG TY TNHH TMDV CÔNG NGHỆ VPS

Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY TNHH TMDV CÔNG NGHỆ VPS làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 5 - 30 Triệu

Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY TNHH TMDV CÔNG NGHỆ VPS làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 5 - 30 Triệu
CÔNG TY TNHH TMDV CÔNG NGHỆ VPS CÔNG TY TNHH TMDV CÔNG NGHỆ VPS

Hạn nộp: 22/10/2025

Hồ Chí Minh 5 - 30 Triệu Kinh nghiệm: Không yêu cầu

Thông tin liên hệ

Địa chỉ
Lô 3, Tầng 5 Toà nhà Genpacific, Đường số 16, Công Viên Phần Mềm Quang Trung, P. Tân Chánh Hiệp, Quận 12, TP.HCM.

https://job3s.ai/cong-ty-tnhh-tmdv-cong-nghe-vps-ntd153269
