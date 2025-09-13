Giới thiệu CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ Ô TÔ ĐỨC TRÍ

CÔNG TY TNHH TMDV Ô TÔ ĐỨC TRÍ là doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực thương mại và dịch vụ ô tô. Công ty chuyên cung cấp các sản phẩm và dịch vụ liên quan đến ô tô như: mua bán xe tải, xe du lịch, phụ tùng – linh kiện ô tô, cùng các dịch vụ bảo dưỡng, sửa chữa chuyên nghiệp. Với phương châm “Đạo đức – Uy tín – Trí tuệ”, Đức Trí luôn nỗ lực mang đến cho khách hàng những sản phẩm chất lượng, dịch vụ tận tâm và giải pháp tối ưu. Công ty hướng đến việc trở thành đơn vị uy tín trong ngành ô tô, góp phần phát triển thị trường và mang lại giá trị bền vững cho khách hàng, đối tác.