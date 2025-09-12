Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ Ô TÔ ĐỨC TRÍ làm việc tại Bình Dương thu nhập 6 - 30 Triệu

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên kinh doanh Tại CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ Ô TÔ ĐỨC TRÍ
Mức lương
6 - 30 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc
- Bình Dương: Số 431a, Đại Lộ Bình Dương, Phường Lái Thiêu, Thuận An, Thị xã Thuận An
Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương 6 - 30 Triệu
Tìm kiếm & chăm sóc khách hàng có nhu cầu mua ô tô, xe tải.
Tư vấn, hỗ trợ thủ tục mua xe, trả góp, đăng ký, đăng kiểm.
Chăm sóc khách hàng sau bán hàng.
Được đào tạo kỹ năng bán hàng & kiến thức sản phẩm.
Với Mức Lương 6 - 30 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Không yêu cầu kinh nghiệm bán hàng (sẽ được đào tạo).
Chỉ cần ham học hỏi, chịu khó, muốn kiếm thu nhập cao.
Biết lái xe B2 hoặc từng làm sales ô tô là lợi thế.
Tại CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ Ô TÔ ĐỨC TRÍ Thì Được Hưởng Những Gì
Thu nhập = Lương cứng + % hoa hồng cao (từ 15–30 triệu/tháng nếu đạt chỉ tiêu).
Được đào tạo từ đầu, có người kèm cặp.
Môi trường năng động, đồng đội hỗ trợ.
Thưởng tháng/quý/năm + cơ hội thăng tiến trưởng nhóm.
Hưởng đầy đủ chế độ BHXH, BHYT, nghỉ phép, thưởng lễ tết, thưởng tháng 13
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ Ô TÔ ĐỨC TRÍ
