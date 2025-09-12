Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ Ô TÔ ĐỨC TRÍ làm việc tại Bình Dương thu nhập 6 - 30 Triệu

Mức lương 6 - 30 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Bình Dương: Số 431a, Đại Lộ Bình Dương, Phường Lái Thiêu, Thuận An, Thị xã Thuận An

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương 6 - 30 Triệu

Tìm kiếm & chăm sóc khách hàng có nhu cầu mua ô tô, xe tải.

Tư vấn, hỗ trợ thủ tục mua xe, trả góp, đăng ký, đăng kiểm.

Chăm sóc khách hàng sau bán hàng.

Được đào tạo kỹ năng bán hàng & kiến thức sản phẩm.

Với Mức Lương 6 - 30 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Không yêu cầu kinh nghiệm bán hàng (sẽ được đào tạo).

Chỉ cần ham học hỏi, chịu khó, muốn kiếm thu nhập cao.

Biết lái xe B2 hoặc từng làm sales ô tô là lợi thế.

Tại CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ Ô TÔ ĐỨC TRÍ Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập = Lương cứng + % hoa hồng cao (từ 15–30 triệu/tháng nếu đạt chỉ tiêu).

Được đào tạo từ đầu, có người kèm cặp.

Môi trường năng động, đồng đội hỗ trợ.

Thưởng tháng/quý/năm + cơ hội thăng tiến trưởng nhóm.

Hưởng đầy đủ chế độ BHXH, BHYT, nghỉ phép, thưởng lễ tết, thưởng tháng 13

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ Ô TÔ ĐỨC TRÍ

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.