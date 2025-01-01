Danh sách Công ty >

Thông tin công ty & tin tuyển dụng từ Công ty TNHH Thương Mại Giải Pháp Ưu Việt

banner-company

Công ty TNHH Thương Mại Giải Pháp Ưu Việt

25 - 99 Nhân viên
0 người theo dõi

Giới thiệu Công ty TNHH Thương Mại Giải Pháp Ưu Việt

Được thành lập từ năm 2010, Uu Viet Solutions là nhà cung cấp các giải pháp toàn diện về nội thất phòng tắm và thiết bị an ninh cao cấp hàng đầu tại Việt Nam với hơn 10 thương hiệu nổi tiếng toàn thế giới, trải dài từ đẳng cấp siêu sang (Jörger) đến phân khúc 5 sao (Brizo, Delta, Axent, Bagnodesign, Bette, Innoci, Aliseo…). Với sự góp mặt của những thương hiệu đỉnh cao đến từ Mỹ và Châu Âu, chắc chắn sẽ mang đến cho khách hàng những giải pháp với chất lượng vượt trội, thiết kế ấn tượng và công nghệ thông minh, góp phần tạo nên một không gian sống an toàn, tiện nghi và thể hiện rõ nét cá tính riêng của mỗi người Được thành lập từ năm 2010, Uu Viet Solutions là nhà cung cấp các giải pháp toàn diện về nội thất phòng tắm và thiết bị an ninh cao cấp hàng đầu tại Việt Nam với hơn 10 thương hiệu nổi tiếng toàn thế giới, trải dài từ đẳng cấp siêu sang (Jörger) đến phân khúc 5 sao (Brizo, Delta, Axent, Bagnodesign, Bette, Innoci, Aliseo…). Với sự góp mặt của những thương hiệu đỉnh cao đến từ Mỹ và Châu Âu, chắc chắn sẽ mang đến cho khách hàng những giải pháp với chất lượng vượt trội, thiết kế ấn tượng và công nghệ thông minh, góp phần tạo nên một không gian sống an toàn, tiện nghi và thể hiện rõ nét cá tính riêng của mỗi người

Tin tuyển dụng mới nhất toàn quốc

CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ KỸ THUẬT VÀ THIẾT BỊ PHỤ TÙNG SINOVINA

Tuyển Sales Engineer CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ KỸ THUẬT VÀ THIẾT BỊ PHỤ TÙNG SINOVINA làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 20 Triệu

CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ KỸ THUẬT VÀ THIẾT BỊ PHỤ TÙNG SINOVINA

Hạn nộp: 20/09/2025

Hà Nội 10 - 20 Triệu Kinh nghiệm: 1 năm
CÔNG TY TNHH MHRENTAL VIỆT NAM

Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY TNHH MHRENTAL VIỆT NAM làm việc tại Bình Dương thu nhập 10 - 20 Triệu

CÔNG TY TNHH MHRENTAL VIỆT NAM

Hạn nộp: 13/10/2025

Bình Dương 10 - 20 Triệu Kinh nghiệm: Không yêu cầu
CÔNG TY CỔ PHẦN INTRACO E&C

Tuyển Kỹ sư xây dựng CÔNG TY CỔ PHẦN INTRACO E&C làm việc tại Nam Định thu nhập 15 - 25 Triệu

CÔNG TY CỔ PHẦN INTRACO E&C

Hạn nộp: 12/10/2025

Nam Định 15 - 25 Triệu Kinh nghiệm: 1 năm
CÔNG TY TNHH ADSAGENCY VIỆT NAM

Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY TNHH ADSAGENCY VIỆT NAM làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 6 - 20 Triệu

CÔNG TY TNHH ADSAGENCY VIỆT NAM

Hạn nộp: 13/10/2025

Hồ Chí Minh 6 - 20 Triệu Kinh nghiệm: Không yêu cầu
CÔNG TY CỔ PHẦN KHOA HỌC KỸ THUẬT SAO XANH

Tuyển Trợ lý tiếng Trung CÔNG TY CỔ PHẦN KHOA HỌC KỸ THUẬT SAO XANH làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 15 - 25 Triệu

CÔNG TY CỔ PHẦN KHOA HỌC KỸ THUẬT SAO XANH

Hạn nộp: 25/09/2025

Hồ Chí Minh 15 - 25 Triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Edufit

Tuyển Biên phiên dịch Edufit làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 19 Triệu

Edufit

Hạn nộp: 09/10/2025

Hà Nội 15 - 19 Triệu Kinh nghiệm: 2 năm

Thông tin liên hệ

Địa chỉ
A25-A26 KDC Kim Son, Street Nguyen Huu Tho, Tan Phong, Dist. 7, HCMC

Chia sẻ công ty tới bạn bè

Sao chép đường dẫn
https://job3s.ai/cong-ty-tnhh-thuong-mai-giai-phap-uu-viet-ntd154238
Copy url
Mạng xã hội

Việc làm tham khảo

Tuyển Brand Marketing Masan Consumer Corporation làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận Masan Consumer Corporation
Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Trưởng phòng nhân sự Công ty Cổ phần Đầu Tư K&G Việt Nam làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 800 - 1 USD Công ty Cổ phần Đầu Tư K&G Việt Nam
800 - 1 USD Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Technical Manager Coats Phong Phu làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận Coats Phong Phu
Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Nhân viên mua hàng Công Ty Cổ Phần Dược Phẩm SaVi làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận Công Ty Cổ Phần Dược Phẩm SaVi
Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Quản lý trạm giao nhận/bưu cục Ken Logistics CO., LTD. làm việc tại Bắc Ninh thu nhập 400 - 900 USD Ken Logistics CO., LTD.
400 - 900 USD Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Product Marketing Orion Food Vina Co,. Ltd - Head Office làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận Orion Food Vina Co,. Ltd - Head Office
Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Data Scientist Trusting Social làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 25 - 3 USD Trusting Social
25 - 3 USD Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Kế toán tổng hợp Công Ty TNHH Global Fashion Việt Nam làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 700 - 1 USD Công Ty TNHH Global Fashion Việt Nam
700 - 1 USD Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Thợ may Công Ty Cổ Phần Scavi - Corèle International Group làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận Công Ty Cổ Phần Scavi - Corèle International Group
Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Customer Success Công Ty Cổ Phần Sữa VitaDairy Việt Nam làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận Công Ty Cổ Phần Sữa VitaDairy Việt Nam
Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Kỹ sư thiết kế cơ khí ADP - Công ty CP Nội thất cơ bản làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận ADP - Công ty CP Nội thất cơ bản
Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Marketing Director CapitaLand Development (Vietnam) làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận CapitaLand Development (Vietnam)
Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Bảo vệ Liên Danh Acciona-Vinci làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 500 - 1 USD Liên Danh Acciona-Vinci
500 - 1 USD Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Business Intelligence ARIS Vietnam Co., Ltd làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 500 - 2 USD ARIS Vietnam Co., Ltd
500 - 2 USD Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Nhân viên thiết kế 3D Nexon Dev VINA làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận Nexon Dev VINA
Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm