Giới thiệu CÔNG TY CỔ PHẦN QUẢNG CÁO KẾT NỐI TRỰC TUYẾN CONEX

ConeX không chỉ là một Agency trong mảng Quảng cáo Trực tuyến. Chúng tôi giúp các Doanh nghiệp xây dựng chương trình Online Marketing hiệu quả. Từ đó giải quyết không chỉ vấn đề Thương hiệu, mà còn cả vấn đề Bán hàng với hiệu quả cao nhất và chi phí tối ưu nhất. Với hơn 10 năm hoạt động trong lĩnh vực Internet và Quảng cáo trực tuyến, đội ngũ nhân sự tại cả Việt Nam và Nhật Bản, chúng tôi đã làm việc với hàng nghìn Doanh nghiệp lớn nhỏ, triển khai hàng nghìn dự án trong và ngoài nước. Chúng tôi tin rằng Internet là cánh cửa mở ra cơ hội lớn cho Doanh nghiệp trong việc tiếp cận khách hàng của mình.