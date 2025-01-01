Danh sách Công ty >

Thông tin công ty & tin tuyển dụng từ CÔNG TY TNHH TRUE SMILE

CÔNG TY TNHH TRUE SMILE

25 - 99 Nhân viên
Giới thiệu CÔNG TY TNHH TRUE SMILE

Nha Khoa True Smile được xây dựng và phát triển hướng đến mô hình trung tâm nha khoa kỹ thuật cao chuyên sâu với các dịch vụ mũi nhọn như dán sứ veneer, chỉnh nha, bọc răng sứ, cấy ghép implant, điều trị cười hở lợi, nhổ răng khôn, điều trị. Để thực hiện được sứ mệnh đó, Nha khoa Việt Smile hiểu rằng Chúng tôi phải tập trung đầu tư vào con người và hệ thống trang thiết bị công nghệ hiện đại. Nha khoa True Smile hiểu rằng, sự phát triển và thành công phải xuất phát từ hiệu quả điều trị, sự hài lòng của khách hàng. Do đó, đội ngũ bác sĩ chất lượng chuyên môn cao, đào tạo chuyên sâu theo phân khoa luôn được chú trọng phát triển số 1 tại True Smile. Bác sĩ tại Nha khoa True Smile không chỉ được đào tạo chính quy khoa Răng – Hàm – Mặt mà còn thường xuyên tham gia các hội thảo khoa học, các khóa học nâng cao chuyên môn để không ngừng cập nhật kiến thức và công nghệ mới để áp dụng vào điều trị.

Tin tuyển dụng CÔNG TY TNHH TRUE SMILE

CÔNG TY TNHH TRUE SMILE

Tuyển Trưởng phòng nhân sự CÔNG TY TNHH TRUE SMILE làm việc tại Hà Nội thu nhập 25 - 100 Triệu

Tuyển Trưởng phòng nhân sự CÔNG TY TNHH TRUE SMILE làm việc tại Hà Nội thu nhập 25 - 100 Triệu
CÔNG TY TNHH TRUE SMILE CÔNG TY TNHH TRUE SMILE

Hạn nộp: 18/09/2025

Hà Nội 25 - 100 Triệu Kinh nghiệm: 3 năm

