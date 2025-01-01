Giới thiệu Công ty TNHH Vĩ An

Công ty TNHH Vĩ An (Vĩ An) được thành lập từ năm 2002, theo giấy phép ĐKKD số 0102005799. Vĩ An hoạt động chuyên sâu trong lĩnh vực điểm tin, rà quét thông tin từ các loại hình báo chí, truyền thông, mạng xã hội... Sản phẩm của Vĩ An được thể hiện bằng nhiều ngôn ngữ để đáp ứng được tất cả các khách hàng trong và ngoài nước. Trải qua 20 năm hoạt động, Vĩ An đã không ngừng thay đổi để cung cấp tới khách hàng dịch vụ tiện ích, đầy đủ, tận tâm nhất. Nhờ đó, hàng ngàn khách hàng đã tin dùng dịch vụ của chúng tôi qua nhiều năm, nhóm khách hàng sử dụng dịch vụ ngày càng đa dạng: - Các đơn vị quản lý nhà nước cấp Trung ương. - Chính quyền địa phương.