Tuyển Bưu chính Viễn thông Công ty Cổ phần viễn thông FPT VNR500 TOP CÔNG TY làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 2 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Tầng 8, toà FPT, số 10n Phạm Văn Bạch, Cầu Giấy, Hà Nội, Cầu Giấy

Mô Tả Công Việc Bưu chính Viễn thông Với Mức Lương Thỏa thuận

Chủ trì nghiên cứu tư vấn thiết kế và triển khai các giải pháp về hệ thống và trung tâm dữ liệu Triển khai cài đặt, cấu hình hệ điều hành Linux, Unix, Windows servers, Database Triển khai các giải pháp về ảo hóa (Vmware, OVM, Hyper-V, Openstack...) Triển khai cài đặt, cấu hình phần cứng máy chủ, lưu trữ, sao lưu, SAN switch, các giải pháp về giám sát hệ thống (CheckMK, Solarwind, Zabbix, Splunk,...), các giải pháp về Automation (Ansible, Terraform...), DNS, AD, DB Phối hợp, hỗ trợ và cùng triển khai dự án System của Trung tâm và công ty

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Có khoảng 2 năm kinh nghiệm thực tế trong lĩnh vực thiết kế, triển khai, vận hành và bảo trì hệ thống quy mô lớn. Nắm vững kiến thức chuyên sâu về hệ điều hành, mạng máy tính, cơ sở dữ liệu, ứng dụng và bảo mật hệ thống. Khả năng thiết kế và triển khai hệ thống tối ưu, đáp ứng các yêu cầu kinh doanh, đảm bảo tính ổn định và bảo mật cao (kinh nghiệm từ 3 -5 hệ thống) Khả năng khắc phục sự cố và giải quyết vấn đề nhanh chóng, chính xác, đồng thời đưa ra giải pháp tối ưu. (kinh nghiệm vận hành từ 3 -5 hệ thống) Kỹ năng làm việc nhóm, giao tiếp và hợp tác tốt Chứng chỉ chuyên môn như CCNA, CCNP, MCSA, MCSE/ LPIC-3/ RHCE Ưu tiên ứng viên tốt nghiệp chuyên ngành Công nghệ thông tin, Khoa học máy tính hoặc lĩnh vực liên quan.

Tại Công ty Cổ phần viễn thông FPT VNR500 TOP CÔNG TY Thì Được Hưởng Những Gì

Gói thu nhập cạnh tranh (thưởng lương tháng 13, thưởng nghỉ mát....) Đầy đủ các chế độ theo luật lao động hiện hành. Chính sách phúc lợi theo quy định của Công ty đa dạng: Chăm sóc sức khỏe định kì hàng năm; Gói bảo hiểm sức khỏe chuyên biệt (FPT Care – Khám chữa bệnh miễn phí tại tất cả các bệnh viện); Các hoạt động tri ân, chăm lo đời sống tinh thần CBNV và Thân nhân ... Môi trường làm việc thân thiện, cởi mở. Cơ sở vật chất và công cụ làm việc hiện đại, tiện nghi. Nhiều cơ hội phát triển và thăng tiến. Văn hóa Doanh nghiệp đặc sắc, sinh động bậc nhất với nhiều các hoạt động hấp dẫn: tân binh, teambuilding, thi trạng, hội làng, hội diễn Sao Chổi, sinh nhật FPT, ngày 08/03, ngày 11/11... Hưởng các gói ưu đãi cước khi sử dụng dịch vụ của FPT Telecom.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty Cổ phần viễn thông FPT VNR500 TOP CÔNG TY

