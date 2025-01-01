Giới thiệu Công Ty Cổ Phần Aggregatori Capaci

Ϲông ty Cổ phần Aggregatori Capaci ( AC company) là công ty product và giải pháp phần mềm cho các doanh nghiệp với đội ngũ nòng cốt là các chuyên gia đã có kinh nghiệm nhiều năm trong lĩnh vực. Mục tiêu chúng tôi trở thành người đồng hành với sự phát triển của các doanh nghiệp trong và ngoài nước. Đặt tiêu chí hợp tác lâu dài, bền vững, hai bên cùng có lợi lên hàng đầu, mong muốn được mở rộng hợp tác, phục vụ cho lợi ích kinh tế của công ty cũng như phía đối tác. Với chế độ phúc lợi cạnh tranh, môi trường văn hóa trẻ trung , ( AC company) là môi trường làm việc lý tưởng của những người trẻ tài năng và giàu hoài bão trong lĩnh vực CNTT. Ϲông ty Cổ phần Aggregatori Capaci ( AC company) là công ty product và giải pháp phần mềm cho các doanh nghiệp với đội ngũ nòng cốt là các chuyên gia đã có kinh nghiệm nhiều năm trong lĩnh vực. Mục tiêu chúng tôi trở thành người đồng hành với sự phát triển của các doanh nghiệp trong và ngoài nước. Đặt tiêu chí hợp tác lâu dài, bền vững, hai bên cùng có lợi lên hàng đầu, mong muốn được mở rộng hợp tác, phục vụ cho lợi ích kinh tế của công ty cũng như phía đối tác. Với chế độ phúc lợi cạnh tranh, môi trường văn hóa trẻ trung , ( AC company) là môi trường làm việc lý tưởng của những người trẻ tài năng và giàu hoài bão trong lĩnh vực CNTT. Xem thêm