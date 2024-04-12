Chinh phục nhà tuyển dụng bằng mẫu CV kỹ sư xây dựng xịn sò

Ngành xây dựng là một ngành khá phổ biến để thu hút nhân lực. Để tạo ấn tượng tốt với các nhà tuyển dụng cũng như tìm được một công việc phù hợp với năng lực, điều đầu tiên cần có là có một bản CV chuyên nghiệp. Dưới đây là mẫu CV kỹ sư xây dựng kèm theo cách viết và các lưu ý để có CV chuẩn do Job3s gợi ý!

1. Khái quát cơ bản về mẫu CV Kỹ sư xây dựng

Ngành xây dựng của Việt Nam đang phát triển với những cơ hội việc làm rất cao, đặc biệt là trong ngành kỹ sư xây dựng. Với mức thu nhập cao và cơ hội thăng tiến tốt. Kỹ sư xây dựng đang thu hứt rất nhiều ứng viên quan tâm và muốn được tuyển dụng vào vị trí này.

Vậy, để tạo được ấn tượng và nổi bật giữa cả ngàn CV ứng tuyển, bạn cần phải có một CV chuyên nghiệp. Dưới đây là một vài lưu ý để tạo ra một CV xin việc mẫu cho ngành kỹ sư xây dựng.

Mẫu CV kỹ sư xây dựng bài bản

2. Cách viết CV xin việc ngành Kỹ sư xây dựng

Đầu tiên, bạn xem qua một mẫu CV kỹ sư xây dựng hoàn chỉnh để nắm được khái quát những nội dung cần có. Sau đó, hãy xem cách viết của từng phần này ở những nội dung bên dưới. Ngoài ra, bạn có thể tham khảo thêm các mẫu CV kỹ sư xây dựng trên Job3s và tải mẫu CV xin việc về hoàn toàn miễn phí.

Mẫu CV kỹ sư xây dựng tiêu chuẩn

2.1. Thông tin cá nhân

Có thể nói đây là mục đơn giản nhất trong bản CV kỹ sư xây dựng, vì vậy sẽ có khá nhiều bạn không kiểm tra kỹ về những thông tin cá nhân có thể bị nhầm lẫn ngày sinh, hay viết sai số điện thoại, hay ảnh CV để che mất mặt,...

Bạn nên tóm tắt đầy đủ và ngắn gọn thông tin về ngày tháng năm sinh, nơi ở, email, điện thoại liên hệ. Với email, bạn nên lấy email đơn giản với tên dễ nhớ, và không nên chứa những từ quá trẻ con, đó cũng là cách nhà tuyển dụng đánh giá bạn). Ảnh trên CV cần phải rõ khuôn mặt, thể hiện sự trang nhã và lịch sự với người nhìn.

Mẫu thông tin cá nhân trong CV xin việc kỹ sư xây dựng

2.2. Mục tiêu nghề nghiệp

Đây là một trong những mục mà các nhà tuyển dụng quan tâm hàng đầu khi nhìn và mẫu CV kỹ sư xây dựng. Các mục tiêu bạn đưa ra về ngành Kỹ sư xây dựng không được nói quá chung chung như “ học hỏi kinh nghiệm, phát triển bản thân,...” mà phải thể hiện sự đam mê và nhiệt huyết với ngành.

Bạn nên đưa ra những mục tiêu ngắn hạn, dài hạn, cụ thể là vị trí mà bạn mong muốn trong tương lai. Thêm một lưu ý là mục tiêu bạn đưa ra cần súc tích, ngắn gọn nhưng đủ để nhà tuyển dụng ấn tượng về nó.

Mục tiêu trong mẫu CV xin việc kỹ sư xây dựng

2.3. Trình độ học vấn

Mục học vấn của mẫu CV cho kỹ sư xây dựng cần viết tên trường, ngành học, và xết loại tốt nghiệp của bạn, nếu bạn có điểm số GPA cao thì đây cũng là cách để gây ấn tượng và ghi điểm với các nhà tuyển dụng.

Học vấn trong mẫu CV kỹ sư xây dựng

2.4. Kinh nghiệm làm việc

Đây là phần mà các nhà tuyển dụng chú ý nhất trong CV của bạn. Với ngành Kỹ sư xây dựng, bạn nên viết ra và sắp xếp kinh nghiệm làm việc về công việc này một cách logic để các nhà tuyển dụng thấy nổi bật. Để tạo ấn tượng tốt, bạn nên đưa ra công việc về năng lực chuyên môn và có thể là những thành tựu như dự án mà bạn đã từng tham gia và đạt giải thưởng về nó.

Kinh nghiệm làm việc trong CV kỹ sư xây dựng

2.5. Kỹ năng

Ngành Kỹ sư xây dựng không chỉ đòi hỏi yếu tố chuyên môn cao mà còn là những kỹ năng và tố chất của bạn về nó. Để có thể tạo ấn tượng trong mắt của nhà tuyển dụng bạn nên đưa ra các kỹ năng như: Thành thạo các phần mềm thiết kế chuyên sâu, kỹ năng quản lý, kỹ năng làm việc nhóm, luôn tỉ mỉ và cẩn thận… Đây là nhiều trong số những kỹ năng có thể là một điểm cộng dành cho CV kỹ sư xây dựng.

Kỹ năng trong CV xin việc kỹ sư xây dựng

3. Một số lưu ý khi viết CV ngành Kỹ sư xây dựng

Để đảm bảo tạo CV chuyên nghiệp về Kỹ sư xây dựng, bạn phải lưu ý một số nguyên tắc viết CV như sau:

Đảm bảo CV ngắn gọn, súc tích

Các thông in trên CV của bạn cần phải rõ ràng, chính xác và ngắn gọn. Một CV ngắn gọn sẽ giúp nhà tuyển dụng có thể bao quát và nắm rõ những thông tin cơ bản về bạn. Bạn cũng tránh sử dụng những từ ngữ mang nghĩa quá mạnh hay khó hiểu trong CV của mình

Tránh mắc các lỗi chính tả

Đảm bảo CV của bạn không được mắc các lỗi chính tả, nó thể hiện bạn là một người thiếu chuyên nghiệp và không coi trọn công việc mà bạn đang ứng tuyển. Đây là một lỗi khá lớn, vì vậy bạn phải kiểm tra thật kỹ CV để chắc chắn rằng không có lỗi chính tả nào.

Làm nổi bật những thông tin quan trọng

Như đã đề cập ở trên, các kỹ năng và kinh nghiệm làm việc là hai trog số các thông tin nổi bật mà nhà tuyển dụng quan tâm đầu tiên trong CV của bạn. Với ngành Ký sư xây dựng, kỹ năng và kinh nghiệm lại càng quan trọng bởi nó đòi hỏi cao về trình độ chuyên môn của bạn. Vì vậy để ghi điểm trong mắt các nhà tuyển dụng, bạn nên đầu tư viết chỉn chu và trọng tâm nhất vào 2 mục này.

Mẫu CV kỹ sư xây dựng độc đáo chuẩn chỉnh từ nội dung đến hình thức

4. Tiêu chí cần có của một mẫu CV Kỹ sư xây dựng

Có rất nhiều các mẫu CV đẹp và chuyên nghiệp về ngành Kỹ sư xây dựng mà bạn có thể tham khảo, và dưới đây là những tiêu chí để lựa chọn mẫu CV phù hợp với khả năng của bạn

4.1. Bố cục thông tin hợp lý

Một CV cần phải có bố cục logic để các nhà tuyển dụng có thể theo dõi và nắm được những thông tin cơ bản của bạn. Một CV có bố cục dễ nhìn, dễ bao quát, đó cũng là tiêu chí để các nhà tuyển dụng có nên tiếp tục đọc CV của bạn.

4.2. Độ dài của CV

Để đảm bảo các nhà tuyển dụng có thể bao quát hết thông tin của bạn, bạn nên để độ dài của CV kỹ sư xây dựng trong một trang sẽ tốt hơn, và làm nổi bật những thông tin cần thiết để các nhà tuyển dụng không khó chịu khi đọc CV của bạn.

4.3. Sự trung thực

Sự trung thực được thể hiện khi bạn không dùng những từ ngữ mang nghĩa thái quá để nói về bản thân. Nó sẽ khiến nhà tuyển dụng cảm giác như bạn đang đánh giá quá cao, và tự phụ, đó là một điều mà các công ty không mong muốn ở nhân viên của họ. Vì vậy, bạn hãy đưa ra những thông tin về bản thân một cách khéo léo và đảm bảo rằng nó là những thông tin chính xác

CV xin việc kỹ sư xây dựng cần thể hiện sự trung thực

4.4. Làm nổi bật các kỹ năng

Vì CV về kỹ năng xây dựng cần gây ấn tượng về kỹ năng chuyên môn và kinh nghiệm làm việc, cho nên hãy chú ý đưa ra những kỹ năng phù hợp nhất với công việc mà mình đang ứng tuyển. Với mỗi công việc khác nhau sẽ có những kỹ năng đặc biệt phù hợp với đặc điểm ngành mà bạn phải làm nổi bật nó trong CV của mình. Cụ thể là:

Khả năng chuyên môn vững vàng

Kỹ sư xây dựng yêu cầu và đòi hỏi các kiến thức chuyên môn cao và đặc biệt là sự cẩn thận và tỉ mỉ, vì chỉ một lỗi rất nhỏ cũng sẽ gây ra những ảnh hưởng lớn đến cả một công trình. Do vậy, việc mà các Kỹ sư xây dựng phải hiểu rõ và nắm rõ các kiến thức chuyên môn thông qua ngành nghề đã làm và kiến thức trong chương trình đại học, cao đẳng, nghề hay các khóa học chuyên nghiệp.

Kỹ năng làm việc độc lập

Kỹ sư xây dựng không chỉ đòi hỏi ứng viên cần phải cẩn thận và tỉ mỉ cao mà còn là cách xử lý các công việc phức tạp mà bạn chỉ có thể hoàn thành nó một mình. Đây là yếu tố sẽ khiến các nhà tuyển dụng đánh giá cao về năng lực chuyên môn của bạn. Nó giúp bạn có được khả năng tập trung để giải quyết những công việc một cách nhanh chóng và dễ dàng hơn

Chú ý tiểu tiết

Như đã đề cập, Kỹ sư xây dựng đòi hỏi tính tỉ mỉ cao bằng cách chú ý đến những tiểu tiết nhỏ nhất trong từng dự án và công trình mà mình được giao, quan sát và nắm rõ những chú ý nhỏ nhất từ vật liệu, cấu trúc công trình, thiết kế,... đảm bảo rằng nó sẽ không xảy ra sai sót để làm ảnh hưởng đến quá trình thi công của một dự án hay công trình.

Tham khảo cách viết CV kỹ sư xây dựng

Hy vọng bàì viết sẽ giúp các bạn có thẻ biết cách viết cơ bản khi viết mẫu CV Kỹ sư xây dựng thật chuyên nghiệp. Bạn cũng có thể tham khảo một số bài viết mẫu CV khác về ngành xây dựng và các mẫu đơn xin việc ngành Kỹ Sư Xây Dựng trên Job3s nhé!