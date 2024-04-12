Mẫu CV xin việc lái xe chuẩn theo yêu cầu của nhà tuyển dụng

CV xin việc lái xe không cần quá chú trọng vào hình thức như một vài mẫu CV của các công việc khác. Nhà tuyển dụng sẽ chú trọng hơn vào những kinh nghiệm, thái độ hay kĩ năng của bạn. Nhưng vẫn có yêu cầu tối thiểu là bạn phải thể hiện mong muốn cũng như sự nghiêm túc, chỉn chu của bạn. Hôm nay Job3s sẽ gợi ý cho bạn cách viết và các mẫu CV xin việc lái xe để giúp bạn nhanh chóng tìm được một công việc phù hợp.

1. Mẫu CV xin việc lái xe ấn tượng

Trong quá trình viết một CV xin việc lái xe thì có khá nhiều bạn gặp phải những lỗi khác nhau. Vì vậy, mọi người đã có kinh nghiệm hay chưa thì cũng cần một mẫu CV xin việc cho lái xe. Từ đó, ứng viên có thể dễ gây ấn tượng cho nhà tuyển dụng hơn. Dưới đây là một số mẫu CV dễ xin việc mà các bạn có thể tham khảo.

Mẫu CV xin việc nhân viên lái xe (Nguồn: Internet)

Mẫu CV xin việc nhân viên lái xe ấn tượng (Nguồn: Internet)

Mẫu CV xin việc nhân viên lái xe độc đáo

2. Cách viết CV xin việc lái xe chuẩn

Một bản CV ứng tuyển vị trí việc làm lái xe hoàn chỉnh và phù hợp với cần có những yếu tố sau:

2.1. Thông tin cá nhân

Phần trên cùng của hầu hết các bản CV xin việc lái xe thường là ảnh thẻ theo kích cỡ phù hợp của bạn. Tiếp theo đó bạn cần ghi đầy đủ các thông tin cần thiết như tên, tuổi, địa chỉ, cách thức liên lạc (nên là số di động bạn sử dụng hoặc một vài thông tin như địa chỉ facebook, email…),

Đây là những thông tin cơ bản nhưng phải thật chính xác, bạn không nên làm sơ sài hay viết sai vì bất cứ lý do nào. Việc điền đầy đủ và chính xác thông tin cá nhân thể hiện bạn hoàn toàn chung thực và sẵn sàng chịu mọi trách nhiệm về tài sản của công ty cũng như công việc của mình.

2.2. Trình độ học vấn

Ở đây bạn sẽ phải ghi về các kiếm thức kĩ năng, bằng cấp, trình độ học vấn của bản thân. Thường thì trình độ học vấn về giáo dục sẽ chỉ yêu cần mức phổ thông và quan trọng hơn ở phần này bạn nên nêu lên những loại bằng cấp về chuyên môn lái xe của mình.

Ghi phần học vấn vào CV xin việc lái xe

2.3. Mục tiêu nghề nghiệp

Sự ổn định trong công việc hay muốn có cơ hội tiến xa hơn… hãy nêu rõ mong muốn của bản thân khi được tuyển dụng vào công việc này. Bạn có thể trình bày mục tiêu trong CV xin việc lái xe dưới dạng ngắn hạn và dài hạn.

2.4. Kỹ năng

Bên cạnh đó một người lái xe ngoài kiến thức kĩ thuật cũng cần có kỹ năng quan sát xử lý tình huống, tập trung, ghi nhớ…tuỳ vào yêu cầu của nhà tuyển dụng mà bạn có thể chọn và ghi chú để phù hợp với công việc.

2.5. Kinh nghiệm làm việc

Đây là phần mục mà hầu hết các nhà tuyển dụng quan tâm nhất, vì nếu bạn đã có kinh nghiệm thì gần như chắc chắn bạn đã nắm bắt được công việc và thỏa mãn được các yêu cầu tuyển dụng.

Bạn nên ghi rõ tên công ty, thời gian làm việc cũng như các kinh nghiệm liên quan đến công việc trong CV xin việc lái xe. Nên nhớ phải thật trung thực vì nếu không sẽ rất ảnh hưởng đến hình ảnh của bạn bạn cũng như công ty sau này.

Trình bày kinh nghiệm làm việc chỉn chu vào CV nhân viên lái xe của bạn

2.6. Các mục khác

Các hoạt động, giải thưởng, chứng chỉ hay thành tích của bản thân cũng sẽ làm thêm ấn tượng cho CV của bạn. Hãy viết thật chính xác thông tin để có thể chứng minh những thành tích đã có của bạn. Bạn cũng có thể thêm phần sở thích hay sở đoản của bản thân vào CV xin việc lái xe để tạo dấu ấn tốt cho nhà tuyển dụng.

3. Lưu ý khi viết CV xin việc lái xe

Dưới đây là những lưu ý khi viết CV xin việc lái xe bạn có thể áp dụng cho CV của mình:

3.1. Trung thực

Nếu bạn viết sai, viết quá sự thật trong CV của mình sẽ ảnh hưởng xấu đến bạn, làm mất niềm tin của công ty đối với bạn. Tệ hơn công việc lái xe còn đòi hỏi những kỹ năng và thái độ chuẩn mực nhất định, nếu không trường hợp xấu nhất có thể sẽ gây nguy hiểm đến của cải vật chất và cả tính mạng con người.

3.2. Có bằng lái xe trong CV

Bằng lái xe tất nhiên thứ vô cùng quan trọng đối với công việc này,hãy viết rõ bạn đang có những loại bằng lái nào, nhận được trong bao lâu và có thời hạn như thế nào. Bạn nên đính kèm bản photo có công chứng và trong CV xin việc lái xe.

CV xin việc lái xe phải đảm bảo có chứng chỉ bằng lái xe

3.3. Không ghi chung chung

Hãy điền thông tin sao cho dễ dàng tiện lợi cho việc chứng minh. Như là bạn nên ghi rõ các loại bằng cấp giấy phép lái xe, tên địa chỉ thật rõ ràng các công ty mà bạn từng làm việc,... Nên tránh việc ghi chung chung hay là không rõ ràng mập mờ điều đó sẽ ảnh hưởng không tốt khi nhà tuyển dụng đọc CV của bạn.

3.4. Không dùng một mẫu CV apply nhiều nơi

Bạn cũng không nên viết một CV xin việc lái xe cho quá nhiều nhà tuyển dụng. Khi đọc nhà tuyển dụng cũng sẽ cảm thấy bạn chưa thực sự quan tâm hay tìm hiểu kỹ công việc. Bạn nên đề tên riêng của công ty hay những vị trí mà công ty này đang tuyển nó thể hiện thái độ rất coi trọng của bạn tới công việc.

3.5. Sửa lại lỗi chính tả

Hãy tránh những lỗi căn bản như các lỗi chính tả hay căn dòng, căn lề, các dấu chấm phẩy văn bản khi sử dụng. Đây là các lỗi cấm kỵ trong CV nên bạn kiểm soát lại thật kỹ.

Chính tả trong CV nên được kiểm tra kỹ càng

Vậy là Job3s đã cung cấp cho bạn cách viết CV xin việc lái xe hoàn chỉnh, đáp ứng được hầu hết yêu cầu về CV và hồ sơ xin việc của các nhà tuyển dụng hiện thời. Bạn có thể tìm việc lái xe tải, việc làm lái xe con, việc làm lái xe du lịch... tại website vô cùng nhanh chóng, dễ dàng. Chúc bạn sớm tìm được công ty, và vị trí phù hợp với mong muốn và nhu cầu của bản thân!