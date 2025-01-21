Mẫu CV ngân hàng chuyên nghiệp và hướng dẫn cách viết đúng

ngân hàng 1. Bố cục cơ bản của một mẫu CV

CV ngân hàng là loại CV được sử dụng trong quá trình ứng tuyển, tìm việc làm liên quan đến ngành ngân hàng hoặc tài chính.

Không có một quy chuẩn cụ thể nào cho CV ngành ngân hàng nhưng với đặc thù nghề nghiệp và lời khuyên từ nhiều chuyên gia, mẫu CV ngân hàng cần đơn giản nhưng vẫn phải thể hiện được sự chuyên nghiệp.

Để làm được điều đó, một mẫu CV ngân hàng nên tuân thủ bố cục cơ bản gồm những nội dung như sau:

Thông tin cá nhân: Bao gồm các thông tin cơ bản về người ứng tuyển như họ và tên, năm sinh, số điện thoại liên hệ, địa chỉ email, thông tin tài khoản mạng xã hội chuyên nghiệp có liên quan đến công việc.

Mục tiêu nghề nghiệp bao gồm mục tiêu trong ngắn hạn và mục tiêu dài hạn.

Trình độ học vấn.

Kinh nghiệm làm việc: Bao gồm thông tin tóm tắt quá trình làm việc tại các đơn vị khác một cách ngắn gọn nhất có thể.

Kỹ năng tích lũy được bao gồm kỹ năng chuyên môn và kỹ năng mềm (nếu có)

Thông tin về người tham chiếu.

2. Mẫu CV ngân hàng chuyên nghiệp

Cùng tham khảo một số mẫu CV ngân hàng tại job3s.ai:

Mẫu CV ngân hàng hiện đại

Mẫu CV ngân hàng mang phong cách hiện đại

Mẫu CV khoa học

Mẫu CV ngân hàng mang phong cách khoa học

Mẫu CV truyền thống

Mẫu CV ngân hàng có phong cách truyền thống

Trên đây chỉ là một số mẫu CV ngân hàng cơ bản, nếu muốn thử nhiều phong cách khác nhau, bạn hãy truy cập vào job3s.ai và tìm kiếm ở mục mẫu CV, nền tảng cung cấp đa dạng kiểu dáng, phù hợp với nhiều đối tượng.

3. Hướng dẫn viết CV ngân hàng

Các mẫu CV ngân hàng chỉ khác biệt ở cách sắp xếp và thể hiện bố cục, muốn tạo được ấn tượng với nhà tuyển dụng phụ thuộc hoàn toàn vào kỹ năng viết CV. Nếu bạn chưa biết viết CV ngân hàng như thế nào cho hấp dẫn, hãy tham khảo hướng dẫn dưới đây từ chuyên gia của job3s.ai:

Trình bày rõ ràng mục tiêu nghề nghiệp

Sau khi đã cung cấp thông tin cá nhân một cách ngắn gọn, ứng viên sẽ viết đến phần mục tiêu nghề nghiệp. Mục tiêu được chia thành 2 loại: mục tiêu ngắn hạn và mục tiêu dài hạn, sau đó viết thông tin thật ngắn gọn, rõ ràng và tránh lan man.

Bạn cần tìm hiểu trước các vị trí mà ngân hàng hoặc công ty đang tuyển dụng, sau đó điều chỉnh thông tin về mục tiêu cho phù hợp với vị trí tuyển dụng. Điều này sẽ giúp cho nhà tuyển dụng cảm nhận được bạn đã nghiên cứu thật kỹ vị trí tuyển dụng. Độ dài tiêu chuẩn cho phần này chỉ nên dao động từ 3 - 5 dòng.

Trình độ học vấn

Ứng viên chỉ nên ghi ngắn gọn thông tin về trường đại học, chuyên ngành và điểm GPA, có thể bổ sung thêm thành tích trong thời gian thực tập.

Ngoài những thông tin này, nếu có thêm các chứng chỉ về chuyên môn, nghiệp vụ bạn có thể bổ sung, ví dụ như chứng chỉ ngoại ngữ, chứng chỉ nghiệp vụ ngân hàng hay chứng chỉ tin học văn phòng… Điều này sẽ giúp nhà tuyển dụng đánh giá CV của bạn tốt hơn so với ứng viên khác.

Liệt kê đầy đủ kỹ năng của một nhân viên ngân hàng

Ngân hàng là một trong những ngành đòi hỏi ứng viên cả về kiến thức và kỹ năng chuyên môn. Do đó trong phần kỹ năng này, bạn cần tập trung vào các kỹ năng đặc thù như:

Kỹ năng về nghiệp vụ ngân hàng như kỹ năng quyết toán, kỹ năng làm sổ sách, kỹ năng đọc báo cáo tài chính, kỹ năng thẩm định tài sản…

Kỹ năng chăm sóc khách hàng

Kỹ năng làm việc nhóm

Kỹ năng giao tiếp, hãy chú ý hơn đến khả năng giao tiếp bằng ngoại ngữ

Đối với phần kinh nghiệm làm việc

Ở phần này bạn nên liệt kê các công việc đã từng làm theo hướng ngắn gọn nhất với các thông tin như sau:

Tên công ty

Thời gian bắt đầu nhận việc và thời gian kết thúc công việc

Vị trí/chức vụ

Khái quát một số nhiệm vụ, khả năng cơ bản của vị trí đó

Trong trường hợp là sinh viên mới ra trường, không có đầy đủ thông tin về kinh nghiệm, bạn có thể thay thế bằng quá trình thực tập và làm công việc làm thêm.

Đối với giải thưởng và sở thích

Nếu trong quá trình làm việc hoặc học tập ở trường đại học, bạn đạt được những thành tích có liên quan đến ngành tài chính, ngân hàng thì có thể bổ sung các nội dung này vào CV.

Tuy nhiên đối với phần sở thích, do các mẫu CV ngân hàng thường hướng đến sự đơn giản, chuyên nghiệp nên bạn không nên thêm thông tin này vào CV.

Việc viết CV ngân hàng không hề khó như nhiều người lo lắng

4. Một số lưu ý khi ứng tuyển công việc ngành ngân hàng

Việc chọn được mẫu CV ngân hàng chuyên nghiệp là bước đầu tiên giúp bạn gây ấn tượng với nhà tuyển dụng. Ngoài ra đừng quên một số lưu ý dưới đây trong quá trình ứng tuyển và phỏng vấn, cụ thể:

Có thể nộp hồ sơ xin việc và CV ngay cả khi không có đủ kinh nghiệm và nhà tuyển dụng yêu cầu

Kinh nghiệm luôn là rào cản lớn nhất trong quá trình ứng tuyển, khiến nhiều ứng viên nghĩ rằng chỉ khi đáp ứng hết các yêu cầu mà nhà tuyển dụng đặt ra mới nên gửi CV.

Thế nhưng ở góc nhìn của nhà tuyển dụng, họ cho rằng không phải lúc nào kinh nghiệm cũng là yếu tố quyết định. Có không ít trường hợp nhà tuyển dụng vẫn lựa chọn các hồ sơ không có đầy đủ kinh nghiệm nhưng có thái độ nghiêm túc, chỉn chu và chuyên nghiệp. Do đó hãy cứ mạnh dạn ứng tuyển, biết đâu bạn sẽ có thêm cơ hội việc làm hấp dẫn.

Chọn đúng nơi để gửi hồ sơ

Đặc thù của ngành ngân hàng là thường nhận hồ sơ và CV ứng tuyển của ứng viên bằng bản mềm. Bạn nên tìm hiểu kỹ địa chỉ gửi hồ sơ, các ngân hàng có thể có hệ thống ứng tuyển riêng, có thể tuyển dụng trực tiếp tại website hoặc qua các nền tảng tuyển dụng trực tuyến.

Tuy nhiên bạn nên gửi hồ sơ trực tiếp đến hòm thư của ngân hàng, hãy tìm ở mục thông tin liên hệ hoặc tuyển dụng trên website, tìm địa chỉ email bắt đầu bằng tuyendung@... và gửi hồ sơ vào đó. Điều này sẽ giúp tăng tỷ lệ xem hồ sơ và được chấp nhận phỏng vấn. Đừng quên kiểm tra lại thật kỹ thông tin, thư ứng tuyển và form gửi tin nhắn để thể hiện sự chỉn chu và chuyên nghiệp.

Hãy chú ý hơn đến thông tin tuyển dụng của ngân hàng để có thể ứng tuyển thông minh

Thường xuyên cập nhật thông tin của ngân hàng tại website

Ngoài việc đợi tin nhắn, email hoặc cuộc gọi phản hồi từ ngân hàng, hãy chủ động theo dõi thêm các trang mạng xã hội và website của họ. Bởi có một số ngân hàng hiện nay ngoài vòng phỏng vấn còn yêu cầu thêm vòng thi viết hoặc nghiệp vụ chuyên môn. Khi đó thông tin sẽ được công khai trên website hoặc fanpage. Hãy thường xuyên theo dõi, đặc biệt là trong 2 tuần kể từ thời điểm nộp hồ sơ để không bỏ lỡ bất cứ tin tức tuyển dụng nào.

Làm đúng yêu cầu của nhà tuyển dụng

Trong một số trường hợp, khi ứng tuyển nhà tuyển dụng có thể yêu cầu bạn điền thông tin vào các biểu mẫu có sẵn. Hãy điền đầy đủ, đặc biệt không tự ý chèn thêm hoặc xóa thông tin nào trong file mẫu mà nhà tuyển dụng gửi cho bạn.

Bạn có thể dễ dàng tìm thấy các mẫu CV ngân hàng, tuy nhiên hãy chú ý chắt lọc các thông tin để áp dụng cho phù hợp với tình huống của mình. Đừng quên tiếp tục theo dõi các bài viết của job3s.ai để có thêm nhiều mẹo viết CV hay.