Tạo dấu ấn cá nhân trong CV nhân sự chinh phục nhà tuyển dụng

nhân sự 1. Hướng dẫn chi tiết cách viết CV

CV là công cụ quan trọng để bạn thể hiện năng lực cá nhân và sự phù hợp với vị trí ứng tuyển đồng thời tạo ấn tượng đầu tiên tốt đẹp với nhà tuyển dụng. Dưới đây là cách viết chi tiết cho từng phần của CV dành cho vị trí nhân sự như sau:

1.1. Thông tin cá nhân

Phần thông tin cá nhân rất quan trọng vì đây là cách nhà tuyển dụng có thể liên hệ với bạn. Hãy chắc chắn rằng mọi thông tin đều chính xác và không có sai sót. Phần thông tin cá nhân cần được trình bày rõ ràng, bao gồm họ và tên đầy đủ, địa chỉ liên hệ hiện tại, số điện thoại và email chuyên nghiệp. Nếu có hãy thêm liên kết đến hồ sơ LinkedIn của bạn giúp nhà tuyển dụng có cái nhìn toàn diện hơn. Cụ thể:

Họ và tên: Sử dụng tên đầy đủ của bạn.

Địa chỉ: Cung cấp địa chỉ hiện tại của bạn.

Số điện thoại: Đảm bảo số điện thoại luôn sẵn sàng để nhận cuộc gọi.

Email: Sử dụng email chuyên nghiệp, tránh sử dụng các địa chỉ email không nghiêm túc.

LinkedIn: Nếu có, hãy đưa thêm liên kết đến hồ sơ LinkedIn của bạn.

Ví dụ:

Họ và tên: Nguyễn Văn A

Địa chỉ: 123 Đường ABC, Phường XYZ, Quận 1, TP. Hồ Chí Minh

Số điện thoại: 0123 456 789

Email: [email protected]

LinkedIn: linkedin.com/in/nguyenvana

Thông tin cá nhân là phần quan trọng trong CV nhân sự

1.2. Mục tiêu nghề nghiệp

Mục tiêu nghề nghiệp cần được trình bày rõ ràng, nêu rõ mong muốn và định hướng phát triển trong ngắn hạn và dài hạn khi bạn làm việc tại công ty. Phần này nên ngắn gọn và súc tích, tập trung vào mục tiêu nghề nghiệp của bạn trong lĩnh vực nhân sự. Bạn nên nhấn mạnh những gì bạn mong muốn đạt được và giá trị bạn có thể mang lại cho công ty. Điều này giúp nhà tuyển dụng đánh giá mức độ phù hợp của bạn với định hướng của họ.

Ví dụ:

Là một chuyên viên nhân sự với hơn 5 năm kinh nghiệm trong quản lý tuyển dụng và phát triển nhân tài, tôi mong muốn tìm kiếm cơ hội tại một công ty đa quốc gia để áp dụng kỹ năng của mình trong việc tối ưu hóa quy trình tuyển dụng và xây dựng môi trường làm việc lý tưởng.

1.3. Học vấn

Trình bày rõ ràng các bằng cấp và chứng chỉ liên quan đến nhân sự, từ cao đẳng, đại học đến các khóa học đào tạo ngắn hạn hoặc chứng chỉ chuyên môn. Phần này thể hiện nền tảng học vấn vững chắc của bạn trong lĩnh vực nhân sự. Bao gồm:

Tên trường: Tên đầy đủ của trường bạn đã theo học.

Bằng cấp: Loại bằng bạn đã nhận được (Cử nhân, Thạc sĩ, v.v.).

Chuyên ngành: Ngành học của bạn.

Thời gian học: Thời gian bạn đã theo học (tháng/năm).

Ví dụ:

Đại học Kinh tế TP. Hồ Chí Minh

Cử nhân Quản trị nhân sự

Năm học: 09/2014 - 06/2018

1.4. Kỹ năng

Vị trí bạn đang ứng tuyển là nhân sự, bởi thế nên phần trình bày kỹ năng tương đối quan trọng. Hãy nhấn mạnh vào các kỹ năng quản lý nhân sự như tuyển dụng, đào tạo, quản lý hiệu suất. Bên cạnh các kỹ năng chuyên môn thì cũng không thể thiếu các kỹ năng mềm chẳng hạn như kỹ năng giao tiếp, xây dựng mối quan hệ, xử lý tình huống và giải quyết xung đột,... cũng cho thấy bạn là một nhân sự tiềm năng.

Ví dụ:

Kỹ Năng Chuyên Môn:

Quản lý tuyển dụng

Đào tạo và phát triển nhân viên

Quản lý hiệu suất làm việc

Phân tích dữ liệu nhân sự

Quản lý hồ sơ nhân viên

Hiểu biết về luật lao động

Kỹ Năng Mềm:

Giao tiếp hiệu quả

Kỹ năng lãnh đạo

Khả năng giải quyết vấn đề

Kỹ năng thuyết trình

Kỹ năng làm việc nhóm

Tổ chức và quản lý thời gian

Kỹ năng chuyên môn và kỹ năng mềm là 2 phần không thể thiếu trong CV nhân sự

1.5. Kinh nghiệm làm việc

Đây là phần mà nhà tuyển dụng đặc biệt quan tâm. Nếu bạn đã có kinh nghiệm trong lĩnh vực nhân sự, hãy liệt kê chi tiết các dự án, công ty đã làm để nhà tuyển dụng thấy rằng bạn có thể làm việc ngay mà không cần phải đào tạo quá nhiều. Nếu chưa có kinh nghiệm, bạn có thể nêu các hoạt động ngoại khóa, thực tập hoặc công việc bán thời gian liên quan đến ngành nhân sự. Đừng ngần ngại nhấn mạnh những vị trí có liên quan mà bạn đã từng đảm nhiệm.

Ví dụ:

Dự án Tối ưu hóa Quy trình Tuyển dụng

ABC Corporation

Vai trò: Trưởng nhóm dự án

Thời gian: 03/2022 - 09/2022

Mục tiêu: Cải thiện quy trình tuyển dụng để giảm thời gian tuyển dụng và nâng cao chất lượng ứng viên.

Kết quả: Giảm thời gian tuyển dụng từ 45 ngày xuống còn 30 ngày, tăng tỷ lệ ứng viên phù hợp lên 20%.

1.6. Hoạt động ngoại khóa

Nếu bạn tham gia các hoạt động ngoại khóa có liên quan đến nhân sự hoặc quản lý con người thì hãy liệt kê chúng. Điều này cho thấy bạn là người chủ động và có sự quan tâm đến lĩnh vực của mình ngoài công việc chính thức.

Ví dụ:

Tình nguyện viên

Chương trình Hỗ trợ Tuyển dụng cho Sinh viên, Đại học ABC.

Hỗ trợ sinh viên viết CV và chuẩn bị cho phỏng vấn.

Tổ chức các buổi workshop về kỹ năng mềm và tư vấn nghề nghiệp.

Các hoạt động ngoại khóa là điểm cộng lớn đối với CV nhân sự

1.7. Người tham chiếu

Cung cấp thông tin về người tham chiếu là một phần quan trọng trong viết CV nhân sự nhằm cung cấp sự đảm bảo và xác nhận về những thông tin mà bạn đã đưa ra. Các thông tin bao gồm thông tin liên hệ của các quản lý trước đây, giáo sư (trong trường hợp bạn là sinh viên mới ra trường) hoặc các đồng nghiệp mà bạn đã từng làm việc cùng trong quá khứ. Những người tham chiếu này có thể cung cấp thông tin chi tiết về kỹ năng của bạn, kinh nghiệm làm việc cũng như các thành tích và phẩm chất cá nhân mà bạn đã thể hiện trong quá trình làm việc. Việc có người tham chiếu đáng tin cậy sẽ giúp tăng thêm ấn tượng và sự tin tưởng từ phía nhà tuyển dụng khi đánh giá CV của bạn. Chi tiết thông tin người tham chiếu cụ thể gồm có:

Tên: Tên đầy đủ của người tham khảo.

Chức vụ: Chức vụ của người tham khảo.

Công ty: Công ty nơi người tham khảo làm việc.

Email: Địa chỉ email của người tham khảo.

Số điện thoại: Số điện thoại của người tham khảo.

Ví dụ:

Nguyễn Thị B Trưởng phòng nhân sự ABC Corporation Email: [email protected] Số điện thoại: 0123 456 789



Trần Văn C Giảng viên Quản trị nhân sự Đại học Kinh tế TP. Hồ Chí Minh Email: [email protected] Số điện thoại: 0987 654 321



1.8. Định dạng và trình bày CV

Sau khi đã cung cấp đầy đủ các thông tin quan trọng ở CV nhân sự, bạn cần kiểm tra và chỉnh sửa CV theo một định dạng và bố cục chung. Điều này giúp CV nhân sự của bạn đồng nhất và chuyên nghiệp hơn.

Định dạng chung

Độ dài: CV nên dài từ 1-2 trang, trừ khi bạn có kinh nghiệm rất phong phú và đa dạng.

Font chữ: Sử dụng các loại font dễ đọc như Arial, Times New Roman hoặc Calibri, kích thước từ 10-12.

Khoảng cách dòng: Sử dụng khoảng cách dòng hợp lý (1.0 hoặc 1.15) để CV trông thoáng và dễ đọc.

Màu sắc: Sử dụng màu sắc chuyên nghiệp, tránh các màu quá sặc sỡ. Thông thường đen và trắng là sự lựa chọn an toàn.

Định dạng file: PDF là định dạng tốt nhất để gửi CV qua email hoặc tải lên các hệ thống tuyển dụng trực tuyến.

Bố cục

Tiêu đề: Đặt tên bạn và thông tin liên lạc ở đầu trang, rõ ràng và dễ thấy.

Mục lục: Sắp xếp các phần của CV theo thứ tự logic và dễ theo dõi như đã trình bày ở các phần trên.

Bullet points: Sử dụng bullet points để liệt kê các nhiệm vụ và thành tựu nhằm giúp nhà tuyển dụng dễ dàng đọc lướt qua.

CV nhân sự cần có thống nhất định dạng và bố cục

2. Những lỗi thường gặp khi viết CV nhân sự và cách khắc phục

Một số lỗi thường gặp khi viết CV nhân sự có thể khiến bạn bỏ lỡ cơ hội việc làm. Vì thế, bằng cách nhìn nhận và khắc phục những sai lầm này, bạn có thể tạo ra một CV ấn tượng và thu hút sự quan tâm của nhà tuyển dụng. Dưới đây là các lỗi thường gặp khi viết CV nhân sự và cách khắc phục hiệu quả như sau:

2.1. Lỗi chính tả và ngữ pháp

Lỗi chính tả và ngữ pháp là một trong những sai lầm phổ biến nhất khi viết CV nhân sự. Những lỗi này không chỉ làm giảm tính chuyên nghiệp của CV, gây ấn tượng xấu với nhà tuyển dụng mà còn thể hiện sự thiếu cẩn thận và tỉ mỉ của bạn.

Cách khắc phục:

Sử dụng công cụ kiểm tra chính tả và ngữ pháp: Sử dụng các công cụ như Microsoft Word hoặc các phần mềm kiểm tra chính tả và ngữ pháp khác để phát hiện và sửa lỗi.

Nhờ người khác đọc lại: Nhờ một người bạn hoặc đồng nghiệp kiểm tra lại CV của bạn để phát hiện các lỗi mà bạn có thể đã bỏ sót.

Đọc kỹ lại CV: Đọc CV của bạn ít nhất hai lần, một lần đọc chậm để kiểm tra chính tả và ngữ pháp và một lần đọc nhanh để kiểm tra sự mạch lạc của nội dung.

2.2. Thông Tin không liên quan và không cập nhật CV

Thêm quá nhiều thông tin không liên quan có thể làm CV của bạn trở nên dài dòng và khó đọc. Hơn nữa, sử dụng CV cũ và không cập nhật có thể khiến bạn bỏ lỡ các thông tin quan trọng và mới nhất.

Cách khắc phục:

Tập trung vào các thông tin liên quan đến vị trí ứng tuyển: Hãy tập trung vào những kinh nghiệm, kỹ năng và thành tựu có liên quan trực tiếp đến công việc mà bạn đang ứng tuyển. Mọi thông tin khác nên được loại bỏ hoặc đề cập một cách ngắn gọn.

Cập nhật CV thường xuyên: Đảm bảo rằng CV của bạn luôn được cập nhật với các kinh nghiệm làm việc, kỹ năng và thành tựu mới nhất.

Kiểm tra lại định kỳ: Dành thời gian kiểm tra lại CV của bạn định kỳ để đảm bảo rằng tất cả thông tin đều chính xác và cập nhật.

2.3. Thiếu cụ thể

Một số ứng viên viết CV quá chung chung, không cụ thể về trách nhiệm và thành tựu trong các công việc trước đây khiến CV của bạn trở nên mờ nhạt và không nổi bật. Hãy chắc chắn rằng bạn mô tả chi tiết các nhiệm vụ cụ thể và những gì bạn đã đạt được.

Cách khắc phục:

Sử dụng số liệu cụ thể: Khi mô tả kinh nghiệm làm việc, hãy sử dụng các số liệu cụ thể để minh họa thành tựu của bạn (ví dụ: "Tăng tỷ lệ tuyển dụng thành công lên 30% trong năm đầu tiên").

Mô tả rõ ràng trách nhiệm và thành tựu: Ghi rõ các trách nhiệm cụ thể và những thành tựu bạn đã đạt được trong từng vị trí công việc.

2.4. Định dạng không đồng nhất

CV với định dạng không đồng nhất, sử dụng nhiều font chữ và kích thước khác nhau sẽ gây khó chịu cho người đọc.

Cách khắc phục:

Sử dụng định dạng rõ ràng, nhất quán: Sử dụng các tiêu đề, danh sách dấu đầu dòng và khoảng cách hợp lý để CV dễ đọc.

Chọn font chữ chuyên nghiệp: Sử dụng các font chữ dễ đọc như Arial, Calibri hoặc Times New Roman với kích thước chữ từ 10 đến 12. Sử dụng các tiêu đề và bullet points để phân chia các phần một cách rõ ràng.

2.5. Thiếu thông tin liên hệ

Đảm bảo rằng bạn cung cấp đầy đủ thông tin liên hệ trong CV ứng tuyển. Thiếu thông tin liên hệ là một lỗi nghiêm trọng vì nhà tuyển dụng sẽ không thể liên hệ với bạn để sắp xếp phỏng vấn.

Cách khắc phục:

Cung cấp thông tin liên hệ đầy đủ và chính xác: Bao gồm tên, số điện thoại, email và địa chỉ (nếu cần thiết).

Sử dụng địa chỉ email chuyên nghiệp: Đảm bảo rằng email của bạn có định dạng chuyên nghiệp, chẳng hạn như [tên][họ]@[nhà cung cấp email].com.

2.6. Thiếu tùy biến theo vị trí ứng tuyển

Sử dụng một CV chung cho mọi vị trí ứng tuyển mà không tùy biến theo từng vị trí cụ thể có thể làm giảm cơ hội được chọn.

Cách khắc phục:

Tùy biến CV cho từng vị trí ứng tuyển: Điều chỉnh CV của bạn để phù hợp với yêu cầu và mô tả công việc của từng vị trí cụ thể.

Sử dụng từ khóa: Sử dụng các từ khóa liên quan đến vị trí ứng tuyển trong CV của bạn để vượt qua các hệ thống lọc hồ sơ tự động và thu hút sự chú ý của nhà tuyển dụng.

2.7. CV quá dài hoặc quá ngắn

CV quá dài có thể khiến nhà tuyển dụng không đọc hết, trong khi CV quá ngắn có thể thiếu thông tin cần thiết.

Cách khắc phục:

Giữ CV trong khoảng 1-2 trang: Đảm bảo rằng CV của bạn cung cấp đủ thông tin cần thiết mà vẫn ngắn gọn và dễ đọc.

Tập trung vào thông tin quan trọng: Chỉ bao gồm các thông tin liên quan trực tiếp đến vị trí bạn đang ứng tuyển. Loại bỏ những thông tin không cần thiết hoặc đã cũ.

CV nhân sự cần có độ dài phù hợp trong khoảng 1-2 trang, trình bày thông tin rõ ràng

3. Tips viết CV nhân sự giúp bạn nổi bật với nhà tuyển dụng

Dưới đây là những mẹo quan trọng để viết CV nhân sự chuyên nghiệp giúp bạn tăng cơ hội thành công trong tìm kiếm việc làm như sau:

Tùy biến CV cho mỗi vị trí

Không nên sử dụng một CV duy nhất cho mọi công việc bạn ứng tuyển. Hãy tùy biến CV của bạn để phù hợp với từng vị trí cụ thể. Điều này có nghĩa là bạn cần điều chỉnh mục tiêu nghề nghiệp, kinh nghiệm làm việc và kỹ năng sao cho phù hợp nhất với yêu cầu của công việc.

Sử dụng các từ khóa liên quan

Nhiều công ty sử dụng phần mềm ATS (Applicant Tracking System) để sàng lọc CV. Để đảm bảo CV của bạn vượt qua được hệ thống này, hãy sử dụng các từ khóa liên quan đến công việc nhân sự như "tuyển dụng", "đào tạo", "quản lý nhân sự", "phát triển nhân tài", "quản lý hiệu suất",...

Nhấn mạnh thành tựu

Đừng chỉ liệt kê các nhiệm vụ bạn đã làm, hãy nhấn mạnh những thành tựu bạn đã đạt được. Sử dụng các số liệu cụ thể để minh họa cho những thành tựu này. Ví dụ, "Tăng tỷ lệ giữ chân nhân viên từ 75% lên 90% trong vòng 1 năm" hoặc "Giảm chi phí tuyển dụng 15% bằng cách áp dụng các chiến lược tuyển dụng mới".

Thể hiện kỹ năng mềm

Kỹ năng mềm rất quan trọng trong lĩnh vực nhân sự. Đừng quên thể hiện các kỹ năng như giao tiếp, lãnh đạo, giải quyết vấn đề và quản lý thời gian trong CV của bạn. Cung cấp các ví dụ cụ thể về cách bạn đã sử dụng những kỹ năng này trong công việc trước đây.

Sử dụng định dạng chuyên nghiệp

Một CV đẹp mắt, dễ đọc và chuyên nghiệp sẽ tạo ấn tượng tốt với nhà tuyển dụng. Sử dụng các mẫu CV chuyên nghiệp từ các nguồn uy tín hoặc từ các trang web tạo CV trực tuyến. Đảm bảo rằng CV của bạn có cấu trúc rõ ràng, dễ nhìn và không có lỗi chính tả hay ngữ pháp.

Hãy đảm bảo rằng CV nhân sự của bạn sử dụng định dạng chuyên nghiệp

4. Một số mẫu CV nhân sự phổ biến hiện nay

Để việc tìm kiếm mẫu CV nhân sự trở nên thuận tiện hơn, dưới đây là một vài gợi ý về các mẫu CV nhân sự chuyên nghiệp và thông dụng. Bạn có thể điều chỉnh những mẫu này sao cho phù hợp với nhu cầu và kinh nghiệm cá nhân.

Mẫu CV nhân sự chuyên nghiệp bằng tiếng Việt

Mẫu này nhấn mạnh vào các kỹ năng như quản lý nhân sự, tuyển dụng, đào tạo, chính sách lương thưởng và phát triển nguồn nhân lực. Mục đích là làm nổi bật kinh nghiệm của bạn trong các lĩnh vực này cùng với những thành tựu đã đạt được.

Mẫu CV nhân sự tiếng Việt đơn giản

Mẫu CV nhân sự tiếng việt chuyên nghiệp

Mẫu CV nhân sự chuyên nghiệp bằng tiếng Anh

Mẫu CV nhân sự này bao gồm thông tin cá nhân, kinh nghiệm làm việc, học vấn, kỹ năng chuyên môn, thành tích và thông tin tham khảo. Bạn nên tập trung vào việc tạo ấn tượng đầu tiên thật mạnh mẽ và chuyên nghiệp. Sử dụng thiết kế đơn giản nhưng tinh tế, đảm bảo nội dung rõ ràng và dễ hiểu.

Mẫu CV nhân sự tiếng anh sáng tạo

Mẫu CV nhân sự tiếng anh chuyên nghiệp

5. Tạo CV nhân sự đơn giản, nhanh chóng trên job3s

Ngoài việc tự thiết kế CV tư vấn của riêng mình, bạn có thể sử dụng các công cụ trực tuyến hỗ trợ. Nhiều phần mềm và trang web cung cấp các mẫu CV phù hợp với từng ngành nghề, giúp bạn tiết kiệm đáng kể thời gian và công sức.

Job3s.ai là một trong những trang web tích hợp công cụ tạo CV đơn giản và hiện đại. Với các mẫu CV đa dạng và dễ sử dụng, job3s.ai giúp bạn tiết kiệm thời gian và công sức trong việc tạo CV. Bạn có thể tùy chỉnh CV theo phong cách riêng của mình để nổi bật hơn so với các ứng viên khác. Ngoài ra, với giao diện dễ sử dụng, đa dạng các mẫu CV khác nhau giúp bạn có nhiều lựa chọn hơn trong quá trình tạo CV nhân sự của mình.

Bạn chỉ cần đăng ký tài khoản, chọn mục tạo CV, sau đó chọn mẫu phù hợp và điều chỉnh thông tin theo ý muốn. Các mẫu có sẵn được thiết kế chuyên nghiệp, trình bày rõ ràng, và dễ dàng thao tác. Sau khi hoàn thành, bạn có thể tải CV về để in hoặc gửi cho công ty mà bạn muốn ứng tuyển. Ngoài ra, job3s.ai cũng cung cấp nhiều thông tin tuyển dụng hữu ích để bạn tham khảo.

Viết một CV nhân sự chuyên nghiệp đòi hỏi sự chi tiết và khả năng thể hiện rõ ràng các kỹ năng và kinh nghiệm của bạn. Bằng cách tránh các lỗi phổ biến, tùy biến CV cho từng vị trí, sử dụng các từ khóa liên quan và nhấn mạnh các thành tựu, bạn có thể tạo ra một CV ấn tượng và thu hút nhà tuyển dụng.