HAHA Group

25 - 99 Nhân viên
Giới thiệu HAHA Group

About HAHA Group HAHA Group is a dynamic and innovative agency specializing in communication, marketing, and branding. With 4 years of experience, we have successfully executed numerous projects for a diverse range of clients, from established brands to individual enterprises. Our team is dedicated to delivering creative and effective solutions that drive results. Về HAHA Group HAHA Group là một agency năng động và sáng tạo, chuyên về truyền thông, marketing và xây dựng thương hiệu. Với 4 năm kinh nghiệm, chúng tôi đã thực hiện thành công nhiều dự án đa dạng cho các khách hàng từ thương hiệu lớn đến các doanh nghiệp cá nhân. Đội ngũ của chúng tôi cam kết mang lại những giải pháp sáng tạo và hiệu quả nhằm thúc đẩy kết quả kinh doanh.

Tuyển Sales Manager HAHA Group làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 25 - 35 Triệu

Hạn nộp: 19/09/2025

Hồ Chí Minh 25 - 35 Triệu Kinh nghiệm: 3 năm

