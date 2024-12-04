Tuyển Nhân viên Marketing CÔNG TY TNHH TECH MEDICAL VIỆT NAM làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 15 - 80 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên Marketing Tại CÔNG TY TNHH TECH MEDICAL VIỆT NAM
- Hồ Chí Minh: 19 Hoàng Minh Giám, Phường 9, Phú Nhuận, Thành phố Hồ Chí Minh, Phú Nhuận, Quận Phú Nhuận
Mô Tả Công Việc Nhân viên Marketing Với Mức Lương 15 - 80 Triệu
Xây dựng các kế hoạch chạy quảng cáo trên nền tảng Facebook chi tiết, phù hợp với chiến dịch Marketing của công ty
Lên ý tưởng và viết nội dung quảng cáo (bao gồm viết nội dung,trình bày nội dung,ý tưởng về hình ảnh)
Trực tiếp triển khai các chiến dịch quảng cáo trên Facebook theo ngân sách được duyệt
Nghiên cứu và đưa ra các thông điệp quảng cáo phù hợp với đối tượng khách hàng
Theo dõi,đánh giá để tối ưu thiết kế/nội dung/chi phí và tỷ lệ chuyển đổi của các chiến dịch quảng cáo Facebook Ads của Công ty,đảm bảo kết quả theo đúng lộ trình và mục tiêu đề ra
Mọi chi tiết khác trong công việc sẽ được trao đổi cụ thể trong quá trình phỏng vấn
Với Mức Lương 15 - 80 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Có trên 02 năm kinh nghiệm ở vị trí Marketing lĩnh vực làm đẹp, spa,thẩm mỹ cho các thương hiệu lớn
Hiểu sâu sắc về marketing,thương mại,quy định pháp luật liên quan đến lĩnh vực thương mại (đặc biệt là bán lẻ), luật doanh nghiệp
Kiến thức tốt về marketing, branding, PR,event, media.
Có khả năng làm việc độc lập và theo nhóm
Chịuđượcáp lực công việc cao.
Thành thạo các kỹ năng: giao tiếp, thuyết trình, đàm phán và thương lượng
Chịu áp lực cao.
Tại CÔNG TY TNHH TECH MEDICAL VIỆT NAM Thì Được Hưởng Những Gì
Được đảm bảo các quyền lợi về chế độ nghỉ lễ, tết theo
Được tham gia các khóa đào tạo về văn hóa,kỹ năng,nghiệp vụ chuyên môn.
Tự do sáng tạo,thể hiện quan điểm và phát triển bản thân.
Lộ trình thăng tiến rõ ràng.
Được làm việc trong môi trường kinh doanh chuyên nghiệp,năng động
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH TECH MEDICAL VIỆT NAM
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
