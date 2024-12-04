Tuyển Nhân viên Marketing CÔNG TY TNHH TECH MEDICAL VIỆT NAM làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 15 - 80 Triệu

Mức lương 15 - 80 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 2 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: 19 Hoàng Minh Giám, Phường 9, Phú Nhuận, Thành phố Hồ Chí Minh, Phú Nhuận, Quận Phú Nhuận

Mô Tả Công Việc Nhân viên Marketing Với Mức Lương 15 - 80 Triệu

Xây dựng các kế hoạch chạy quảng cáo trên nền tảng Facebook chi tiết, phù hợp với chiến dịch Marketing của công ty

Lên ý tưởng và viết nội dung quảng cáo (bao gồm viết nội dung,trình bày nội dung,ý tưởng về hình ảnh)

Trực tiếp triển khai các chiến dịch quảng cáo trên Facebook theo ngân sách được duyệt

Nghiên cứu và đưa ra các thông điệp quảng cáo phù hợp với đối tượng khách hàng

Theo dõi,đánh giá để tối ưu thiết kế/nội dung/chi phí và tỷ lệ chuyển đổi của các chiến dịch quảng cáo Facebook Ads của Công ty,đảm bảo kết quả theo đúng lộ trình và mục tiêu đề ra

Mọi chi tiết khác trong công việc sẽ được trao đổi cụ thể trong quá trình phỏng vấn

Với Mức Lương 15 - 80 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp đại học chuyên ngành Marketing, truyền thông hoặc đã tham gia các khóa đào tạo Marketing chuyên nghiệp

Có trên 02 năm kinh nghiệm ở vị trí Marketing lĩnh vực làm đẹp, spa,thẩm mỹ cho các thương hiệu lớn

Hiểu sâu sắc về marketing,thương mại,quy định pháp luật liên quan đến lĩnh vực thương mại (đặc biệt là bán lẻ), luật doanh nghiệp

Kiến thức tốt về marketing, branding, PR,event, media.

Có khả năng làm việc độc lập và theo nhóm

Chịuđượcáp lực công việc cao.

Thành thạo các kỹ năng: giao tiếp, thuyết trình, đàm phán và thương lượng

Chịu áp lực cao.

Tại CÔNG TY TNHH TECH MEDICAL VIỆT NAM Thì Được Hưởng Những Gì

Lương cơ bản (8tr 10tr)+Lương KPI+ thưởng+phụ cấp (Thu nhập 15 - 80tr/tháng).

Được đảm bảo các quyền lợi về chế độ nghỉ lễ, tết theo

Được tham gia các khóa đào tạo về văn hóa,kỹ năng,nghiệp vụ chuyên môn.

Tự do sáng tạo,thể hiện quan điểm và phát triển bản thân.

Lộ trình thăng tiến rõ ràng.

Được làm việc trong môi trường kinh doanh chuyên nghiệp,năng động

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH TECH MEDICAL VIỆT NAM

