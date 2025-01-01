Giới thiệu Ngoại ngữ Tầm Nhìn Việt (You Can)

Đặt mục tiêu cốt lõi là đào tạo tiếng Trung Quốc một cách hiệu quả nhất nhằm đáp ứng mọi nhu cầu cần thiết của chính bản thân học viên cả nước, Ngoại ngữ Tầm Nhìn Việt (VVS – Vietvision Language School) đã hình thành nên một hệ thống đào tạo tiêu chuẩn từ giáo viên đứng lớp chất lượng, giáo trình hiệu đại, phương pháp đào tạo hiệu quả và trang bị đầy đủ cơ sở trang thiết bị vật chất hiện đại ở tất cả các chi nhánh Quận Bình Thạnh và Quận 10 tại Thành Phố Hồ Chí Minh. Ngoại ngữ Tầm Nhìn Việt cung cấp các khóa học tiếng Trung dành cho rất nhiều đối tượng với các chương trình học phù hợp. Có thể kể đến bao gồm trẻ em, thiếu nhi, học sinh, sinh viên cho đến những người đi làm và những người lớn tuổi có nhu cầu học tập ngôn ngữ được nói nhiều thứ hai thế giới này.