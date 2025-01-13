Tuyển Đại diện kinh doanh Công ty TNHH Công Nghệ C&X làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 15 - 18 Triệu

Mức lương 15 - 18 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nữ Số lượng tuyển 2 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: - Lương cơ bản từ 15 triệu/ tháng trở lên - Thưởng hoa hồng (cụ thể trao đổi khi phỏng vấn) - Thưởng lễ tết theo quy định của công ty - Tăng lương theo năng lực - Được chuyên viên nước ngoài đào tạo chuyên sâu - Môi trường làm việc thân thiện - Bảo hiểm, phúc lợi theo quy định nhà nước - Thời gian làm việc từ 9am - 5pm, thứ 2 đến thứ 6, thứ 7 làm tại nhà, nghỉ chủ nhật., Huyện Tân Phú

Mô Tả Công Việc Đại diện kinh doanh Với Mức Lương 15 - 18 Triệu

- Có thể đi công tác trong và ngoài nước (khu vực Đông Nam Á)

Với Mức Lương 15 - 18 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Tiếng anh thành thạo lưu loát 4 kỹ năng. Ưu tiên tốt nghiệp đại học chuyên ngành ngôn ngữ anh.

- Ngoại hình lịch sự, ưa nhìn.

- Có ý chí cầu tiến, chịu được áp lực. Khéo léo nhanh nhẹn khi giao tiếp.

- Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm sale thị trường, có kiến thức liên quan về kỹ thuật hàng hải hoặc ngành tàu thuyền hàng hải

Tại Công ty TNHH Công Nghệ C&X Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập khi đạt 100% KPI: 15 triệu VND - 18 triệu VND

Lương cứng không phụ thuộc doanh số

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH Công Nghệ C&X

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin