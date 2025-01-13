Tuyển Đại diện kinh doanh Công ty TNHH Công Nghệ C&X làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 15 - 18 Triệu

Công ty TNHH Công Nghệ C&X
Ngày đăng tuyển: 13/01/2025
Hạn nộp hồ sơ: 12/02/2025
Đại diện kinh doanh

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Đại diện kinh doanh Tại Công ty TNHH Công Nghệ C&X

Mức lương
15 - 18 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Nữ
Số lượng tuyển
2 người
Kinh nghiệm
1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh:

- Lương cơ bản từ 15 triệu/ tháng trở lên

- Thưởng hoa hồng (cụ thể trao đổi khi phỏng vấn)

- Thưởng lễ tết theo quy định của công ty

- Tăng lương theo năng lực

- Được chuyên viên nước ngoài đào tạo chuyên sâu

- Môi trường làm việc thân thiện

- Bảo hiểm, phúc lợi theo quy định nhà nước

- Thời gian làm việc từ 9am

- 5pm, thứ 2 đến thứ 6, thứ 7 làm tại nhà, nghỉ chủ nhật., Huyện Tân Phú

Mô Tả Công Việc Đại diện kinh doanh Với Mức Lương 15 - 18 Triệu

- Có thể đi công tác trong và ngoài nước (khu vực Đông Nam Á)

Với Mức Lương 15 - 18 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Tiếng anh thành thạo lưu loát 4 kỹ năng. Ưu tiên tốt nghiệp đại học chuyên ngành ngôn ngữ anh.
- Ngoại hình lịch sự, ưa nhìn.
- Có ý chí cầu tiến, chịu được áp lực. Khéo léo nhanh nhẹn khi giao tiếp.
- Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm sale thị trường, có kiến thức liên quan về kỹ thuật hàng hải hoặc ngành tàu thuyền hàng hải

Tại Công ty TNHH Công Nghệ C&X Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập khi đạt 100% KPI: 15 triệu VND - 18 triệu VND
Lương cứng không phụ thuộc doanh số

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH Công Nghệ C&X

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Công ty TNHH Công Nghệ C&X

Quy mô: 1 - 9 Nhân viên
Địa điểm: 316b Điện Biên Phủ phường 11, quận 10，TPHCM

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

