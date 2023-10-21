Danh sách Công ty >

Thông tin công ty & tin tuyển dụng từ PAN AMERICAN TRAVEL

PAN AMERICAN TRAVEL

Quận 1, Hà Nội
25 - 99 Nhân viên
https://pantravel.vn/
Giới thiệu PAN AMERICAN TRAVEL

Công Ty CP Du Lịch Châu Mỹ  (Pan American Travel) chuyên tổ chức các tour du lịch cao cấp đến Mỹ, Canada, Cuba và các nước Châu Mỹ.

3000 Khách du lịch đến Mỹ/năm.

Đối tác xúc tiến du lịch của các Đại Sứ Quán Châu Mỹ.

Chuyên biệt, chỉ cung cấp các sản phẩm, dịch vụ đến Mỹ, Châu Mỹ.

Dịch vụ tư vấn thị thực, di trú

Chỉ làm dịch vụ chất lượng cao từ 4 trở lên

Công ty tăng tăng trưởng nhanh nhất trong phân khúc.

2 văn phòng tại Hà Nội và Tp.HCM

Tìm hiểu nhiều hơn về PAN:

Fanpage công ty: https://www.facebook.com/pantravel.vn

Website sản phẩm tour: https://pantravel.vn/

Tin tuyển dụng PAN AMERICAN TRAVEL

Tuyển Điều hành tour PAN AMERICAN TRAVEL làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 30 Triệu

Hạn nộp: 22/09/2025

Hà Nội Hồ Chí Minh 15 - 30 Triệu Kinh nghiệm: 2 năm

