Giới thiệu Công Ty Cổ Phần Vàng Bạc Đá quý Phú Nhuận - PNJ Pro Company

PNJ là thương hiệu hàng đầu tại Việt Nam trong lĩnh vực chế tác và bán lẻ trang sức bằng vàng, bạc, đá quý. Sản phẩm PNJ ngày càng được các nước tại thị trường Châu Á và Châu Âu ưu chuộng. Hiện tại, Công ty có hệ thống bán sỉ và bán lẻ gần 200 cửa hàng trải rộng toàn quốc với đội ngũ hơn 2.500 nhân viên. Trải qua hơn 25 năm hình thành và phát triển, PNJ đã đạt đươc nhiều thành tựu đáng kể: thuộc Top 500 nhà bán lẻ hàng đầu Châu Á Thái Bình Dương, Giải thưởng Chất lượng Châu Á Thái Bình Dương, Thương hiệu quốc gia, …