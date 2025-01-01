Tất cả địa điểm
Công việc Nhân viên kỹ thuật bảo trì tòa nhà

-

Có 9 tin tuyển dụng việc làm trong ngày 14/09/2025

Tuyển dụng việc làm VĂN PHÒNG CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ BẤT ĐỘNG SẢN HAPULICO
Tuyển Tuyển dụng nhân viên kỹ thuật bảo trì tòa nhà VĂN PHÒNG CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ BẤT ĐỘNG SẢN HAPULICO làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
VĂN PHÒNG CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ BẤT ĐỘNG SẢN HAPULICO
Hạn nộp: 14/12/2024
Hà Nội Đã hết hạn Thỏa thuận Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển dụng việc làm KinderWorld Education Group
Tuyển Tuyển dụng nhân viên kỹ thuật bảo trì tòa nhà KinderWorld Education Group làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
KinderWorld Education Group
Hạn nộp: 20/12/2024
Hà Nội Đã hết hạn Thỏa thuận Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH Lotte Coralis Việt Nam
Tuyển Tuyển dụng nhân viên kỹ thuật bảo trì tòa nhà Công ty TNHH Lotte Coralis Việt Nam làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
Công ty TNHH Lotte Coralis Việt Nam
Hạn nộp: 19/12/2024
Hà Nội Đã hết hạn Thỏa thuận Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN T - CARE
Tuyển Tuyển dụng nhân viên kỹ thuật bảo trì tòa nhà CÔNG TY CỔ PHẦN T - CARE làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 85 - 9 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN T - CARE
Hạn nộp: 31/12/2024
Hồ Chí Minh Đã hết hạn 85 - 9 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH ADEN Services Việt Nam - Chi nhánh Hà Nội
Tuyển Tuyển dụng nhân viên kỹ thuật bảo trì tòa nhà Công ty TNHH ADEN Services Việt Nam - Chi nhánh Hà Nội làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 9 Triệu
Công ty TNHH ADEN Services Việt Nam - Chi nhánh Hà Nội
Hạn nộp: 12/12/2024
Hà Nội Hưng Yên Đã hết hạn 8 - 9 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH Lotte Coralis Việt Nam
Tuyển Tuyển dụng nhân viên kỹ thuật bảo trì tòa nhà Công ty TNHH Lotte Coralis Việt Nam làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
Công ty TNHH Lotte Coralis Việt Nam
Hạn nộp: 14/12/2024
Hà Nội Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN TÔN ĐÔNG Á Pro Company
Tuyển Tuyển dụng nhân viên kỹ thuật bảo trì tòa nhà CÔNG TY CỔ PHẦN TÔN ĐÔNG Á Pro Company làm việc tại Bình Dương thu nhập 10 - 11 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN TÔN ĐÔNG Á Pro Company
Hạn nộp: 12/12/2024
Bình Dương Đã hết hạn 10 - 11 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển dụng việc làm I Can Read
Tuyển Tuyển dụng nhân viên kỹ thuật bảo trì tòa nhà I Can Read làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
I Can Read
Hạn nộp: 13/12/2024
Hồ Chí Minh Đã hết hạn Thỏa thuận Kinh nghiệm: 2 năm
Tuyển dụng việc làm Công ty Cổ phần Đầu tư Bất động sản A&Z
Tuyển Tuyển dụng nhân viên kỹ thuật bảo trì tòa nhà Công ty Cổ phần Đầu tư Bất động sản A&Z làm việc tại Hà Nội thu nhập 14 - 17 Triệu
Công ty Cổ phần Đầu tư Bất động sản A&Z
Hạn nộp: 13/12/2024
Hà Nội Đã hết hạn 14 - 17 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Hiện nay, nhu cầu tuyển dụng nhân viên kỹ thuật bảo trì tòa nhà càng ngày cao do xuất hiện nhiều tòa nhà cao tầng, khu chung cư, văn phòng, khu công nghiệp,.. Chính vì thế, nguồn nhân lực bảo trì tòa nhà đóng vai trò rất quan trọng để đảm bảo an toàn cho người dân sinh sống và làm việc tại đó. Mức lương hấp dẫn cho vị trí này từ 7.000.000 - 18.000.000 VNĐ/tháng tùy năng lực và khu vực tuyển dụng.

1. Nhu cầu tuyển dụng nhân viên kỹ thuật bảo trì tòa nhà

Nhân viên kỹ thuật bảo trì tòa nhà có vai trò trong việc đảm bảo hoạt động ổn định, an toàn và hiệu quả của các hệ thống kỹ thuật trong tòa nhà gồm các việc sửa chữa, giám sát tài sản cơ sở hạ tầng, cơ sở vật chất. Đặc biệt, các hệ thống tòa nhà như cơ khí, hệ thống điện, ống nước và HVAC.

Hiện nay, trong quy hoạch đô thị đổi mới, tập trung nhiều nhà cao tầng và khu chung cư sẽ giải quyết được vấn đề“đất chật, người đông”, từ đó góp phần tăng hiệu quả sử dụng đất tại các trung tâm thành phố lớn có tốc độ gia tăng dân số cơ học cao. Hơn nữa, nhiều nhà cao tầng được xây dựng theo quy hoạch mới đảm bảocơ sở vật chất với hệ thống hạ tầng kỹ thuật, khu cảnh quan môi trường xung quanh tạo nên một diện mạo mới hiện đại trong mô hình đô thị tập trung của cả nước. Chính vì điều này, kéo theo nhu cầu tuyển dụng nhân viên kỹ thuật bảo trì tòa nhà càng cao.

Theo báo cáo số lượng thống kê tin đăng tuyển dụng từ các trang việc làm uy tín, có hàng trăm tin đăng tuyển việc làm nhân viên kỹ thuật bảo trì của các doanh nghiệp, tòa nhà,.. Sự phát triển của các dự án phức hợp (kết hợp văn phòng, chung cư, khu trung tâm thương mại) làm tăng nhu cầu tuyển dụng nhân viên kỹ thuật với kiến thức tổng hợp và kinh nghiệm quản lý các hệ thống quy mô lớn. Cơ hội thăng tiến cho nhân viên kỹ thuật ở các vị trí như: Giám sát kỹ thuật, Quản lý vận hành tòa nhà , Chuyên gia bảo trì thiết bị thông minh với mức lương hấp dẫn.

Nhu cầu tuyển dụng nhân viên kỹ thuật bảo trì tòa nhà càng gia tăng tại các khu đô thị và tòa cao tầng
Nhu cầu tuyển dụng nhân viên kỹ thuật bảo trì tòa nhà càng gia tăng tại các khu đô thị và tòa cao tầng

2. Mức lương trung bình của việc làm nhân viên kỹ thuật bảo trì tòa nhà

Việc làm nhân viên kỹ thuật bảo trì tòa nhà là công việc khá phổ biến dù bất kể ở doanh nghiệp nào. Các công ty/doanh nghiệp, khu tòa chung cư cao tầng đều có nhu cầu tuyển kỹ thuật viên bảo trì. Tuy nhiên, mức lương trung bình của nhân viên kỹ thuật bảo trì tòa nhà phụ thuộc vào nhiều yếu tố như kinh nghiệm, quy mô công ty, khu vực làm việc và khối lượng công việc. Dưới đây là mức lương của nhân viên kỹ thuật bảo trì tòa nhà:

Mức lương nhân viên bảo trì theo kinh nghiệm:

Tuyển dụng nhân viên kỹ thuật bảo trì tòa nhà

Mức lương dao động (VNĐ/tháng)

Nhân viên kỹ thuật bảo trì (dưới 1 năm kinh nghiệm)

7.000.000 - 9.000.000

Nhân viên kỹ thuật bảo trì (1 - 3năm kinh nghiệm)

10.000.000 - 15.000.000

Nhân viên kỹ thuật bảo trì (trên 3 năm kinh nghiệm)

13.000.000 - 18.000.000

Mức lương nhân viên theo tính chất công việc:

Tuyển dụng nhân viên kỹ thuật bảo trì tòa nhà

Mức lương dao động (VNĐ/tháng)

Nhân viên bảo trì thang máy

7.000.000 -15.000.000

Kỹ thuật viên bảo trì hệ thống PCCC

10.000.000 - 15.000.000

Kỹ thuật viên bảo trì hệ thống điện

9.000.000 - 13.000.000

3. Mô tả chi tiết công việc của một nhân viên kỹ thuật bảo trì tòa nhà

Tòa nhà có vận hành ổn đinh, đảm bảo an toàn với các hệ thống, thiết bị sử dụng hay không là nhờ các nhân viên kỹ thuật bảo trì có dày dặn kinh nghiệm xử lý. Đây là vị trí vô cùng quan trọng và đảm nhiệm nhiệm vụ cao để mang lại điều kiện sống, nơi làm việc an toàn cho người dân ở đó. Dưới đây là các công việc cần thực hiện của nhân viên kỹ thuật:

3.1 Lên danh sách các hồ sơ thiết bị máy móc tòa nhà

Nhiêm vụ công việc của nhân viên kỹ thuật là lên danh sách các thiết bị cần kiểm tra trong tòa nhà. Ngoài ra, bộ phận kỹ thuật các thiết bị này cần thực hiện theo các tiêu chí khác nhau, cập nhật danh mục thường xuyên để thống kê các thiết bị, phát hiện các máy móc hư hỏng và số lượng các thiết bị cần mua.

3.2 Thực hiện nhiệm vụ giám sát

Tuyển dụng kỹ thuật viên tòa nhà cần thực hiện bước đầu tiên là kiểm tra, giám sát. Việc giám sát tòa nhà bao gồm nhiều vấn đề khác nhau có liên quan đến hệ thống kỹ thuật khu vực tòa nhà như hệ thống điện, ống nước, hệ thống ống xả và các thiết bị chữa cháy, an ninh camera và hoạt động thang máy trong tòa nhà.

Việc làm này giúp cho tòa nhà vận hành ổn định, hiệu quả và an toàn của hệ thống máy móc. Đồng thời, nhân viên kỹ thật phát hiện, xử lý khẩn cấp và kịp thời để giảm thiểu rủi ro, thiệt hại về người và tài sản.

Tuyển dụng kỹ thuật viên tòa nhà giám sát quá trình và chất lượng thi cônglắp đặt của chủ thầu doanh nghiệp. Chủ yếu là đảm bảo chất lượng và thời gian thi công để tránh lãng phí nguồn lực cho cư dân và nhân viên tại khu vực sinh sống trong tòa nhà.

3.3. Đảm bảo các thiết bị máy móc hoạt động trơn tru

Ban quản lý kỹ thuật cần thường xuyên kiểm tra chất lượng dịch vụ của tòa nhà như điều hòa, hệ thống điện nước, công tác phòng cháy chữa cháy, hệ thống giám sát camera, hệ thống xử lý nước thải,… để đảm bảo vận tốt và đáp ứng các tiêu chuẩn kỹ thuật và an toàn.

3.4. Sửa chữa và lắp đặt khi phát sinh sự cố

Kỹ thuật viên tòa nhà khi gặp vấn đề phát sinh ở hệ thống điện, nước, thang máy, hệ thống báo cháy,..., cần xử lý kịp thời cho tòa nhà để không bị xáo trộn, cản trở.

Kỹ thuật viên của tòa nhà giải quyết các sự cố kỹ thuật cho khách hàng và cư dân như cúp điện, hỏng quạt thông gió, hệ thống nước bị rò rỉ,… trong căn hộ. Mọi sự cố này xảy ra đều cần có nhân viên kỹ thuật viên túc trực để giúp đỡ.

3.5. Hợp tác và làm việc với các bên liên quan

Tuyển dụng kỹ thuật viên bảo trì tòa nhà đều có vị trí việc làm dưới sự giám sát của kỹ sư trưởng trong tòa nhà và thực hiện theo đúng lịch trình do cấp trên phân công.

Khi gặp các vấn đề mà kỹ thuật viên không thể đảm nhiệm một mình thì kỹ thuật viên cần là việc nhóm với đồng nghiệp, tham khảo ý kiến ​​của cấp trên để có giải pháp tốt nhất.

Các công việc hàng ngày cần làm của kỹ thuật viên bảo trì tòa nhà
Các công việc hàng ngày cần làm của kỹ thuật viên bảo trì tòa nhà

4. Yêu cầu của nhà tuyển dụng đối với nhân viên kỹ thuật bảo trì tòa nhà

Khi tuyển dụng nhân viên kỹ thuật bảo trì tòa nhà, các ứng viên cần đáp ứng các yêu cầu về trình độ, kỹ năng và kinh nghiệm với nhà tuyển dụng để phù hợp với công việc. Dưới đây là một số kỹ năng cần thiết:

Về trình độ kinh nghiệm chuyên môn:

  • Am hiểu kiến thức về hệ thống điện, nước:

Kỹ thuật viên tòa nhà cần phải có kiến thức hệ thống điện lực, thủy lực mới có khả năng phân tích các vấn đề phát sinh và xử lý theo đúng tiêu chuẩn.

  • Hiểu biết về kỹ thuật bảo trì và sửa chữa:

Ở vị trí nhân viên kỹ thuật tòa nhà cần có sự hiểu biết về quy trình và kỹ thuật bảo trì khi gặp phải sự cố nghiêm trọng hơn. Cân nhắc xem vấn đề nào ưu tiên cần giải quyết trước để nhanh chóng tìm ra giải pháp khắc phục các sự cố hệ thống điện và nước.

Về kinh nghiệm làm việc:

Về kinh nghiệm làm việc của một kỹ thuật viên tòa nhà cần có 2 năm kinh nghiệm trong ngành. Tuy nhiên, nếu bạn là người mới ra trường thì cần cố gắng học tập và rèn luyện bản thân ở các vị trí thấp hơn để tích lũy thêm kinh nghiệm, rèn luyện kỹ năng.

Về kỹ năng cần có:

  • Sức khỏe tốt: Công việc của nhân viên kỹ thuật bảo trì tòa nhà khá áp lực và đòi hỏi sự tập trung cao độ. Nhân viên kỹ thuật bảo trì đối mặt với nhiều khó khăn, gặp nhiều rủi ro và đối mặt với nguy hiểm. Chính vì vậy, nhà tuyển dụng nhân viên bảo trì tòa nhà luôn đòi hỏi người có sức khỏe tốt, kinh nghiệm chuyên môn cao.

  • Khả năng xử lý tình huống: Các kỹ thuật viên bảo trì toà nhà phải làm việc với nhiều hệ thống máy móc, nhiều khách hàng. Vì vậy, tuyển dụng các kỹ thuật viên đều cần có kỹ năng xử lý khéo léo tùy thuộc vào mức độ nghiêm trọng của vấn đề khắc phục, cần giải quyết giúp người dân hiểu rõ và an tâm hơn.

  • Kỹ năng phòng cháy chữa cháy: Tuyển dụng nhân viên kỹ thuật bảo trì nắm chắc quy trình thực hiện lắp đặt phòng cháy chữa cháy cho tòa nhà giúp các hệ thống hoạt động trơn tru như báo cháy, máy bơm nước,... Vấn đề này quan trọng để đảm bảo an toàn cho người dân tòa nhà, giảm thiểu thiệt hại về con người và vật chất khi xảy ra cháy nổ, hỏa hoạn.

Một số yêu cầu về chuyên môn và kỹ năng của nhân viên kỹ thuật bảo trì
Một số yêu cầu về chuyên môn và kỹ năng của nhân viên kỹ thuật bảo trì

5. Khu vực tuyển dụng nhân viên kỹ thuật bảo trì tòa nhà nhiều nhất

Khu vực tuyển dụng nhân viên kỹ thuật bảo trì tòa nhà tập trung chủ yếu tại các thành phố lớn, khu đô thị và các khu công nghiệp phát triển. Dưới đây là các khu vực có nhu cầu cao nhất:

  • Việc làm nhân viên kỹ thuật bảo trì tòa nhà Hà Nội:

Hà Nội là thủ đô của cả nước, nơi tập trung nhiều tòa nhà văn phòng, chung cư cao cấp và trung tâm thương mại. Đặc biệt, tại thành phố này không ngừng mở rộng các khu đô thị mới như Tây Hồ Tây, Ciputra, và Vinhomes,..

Nhu cầu tuyển dụng nhân viên kỹ thuật bảo trì tòa nhà tăng cao do số lượng lớn các tòa nhà cao tầng và khu đô thị. Điều này cần nguồn nhân lực đội ngũ bảo trì lớn cho các hệ thống điện, nước, điều hòa và hệ thống phòng cháy chữa cháy.

  • Việc làm nhân viên kỹ thuật bảo trì tòa nhà tại TP.HCM:

TP. Hồ Chí Minh là thành phố trung tâm kinh tế lớn nhất Việt Nam, nơi tập trung nhiều khu đô thị cao cấp, tòa nhà cao ốc và trung tâm thương mại như Landmark 81, Bitexco. Thành phố này có sự phát triển mạnh về xây dựng và bất động sản. Nhu cầu việc làm nhân viên kỹ thuật bảo trì gia tăng chủ yếu ở quận 1, quận 3, quận Bình Thạnh,...vì nơi đây có các tòa nhà văn phòng, khách sạn và chung cư hiện đại đòi hỏi dịch vụ bảo trì chuyên nghiệp.

  • Việc làm nhân viên kỹ thuật bảo trì tòa nhà Đà Nẵng

Thành phố Đà Nẵng được biết tới là thành phố phát triển về du lịch và dịch vụ, nơi có nhiều khách sạn, resort cao cấp và tòa nhà văn phòng. Nhu cầu tuyển dụng nhân viên kỹ thuật bảo trì tòa nhà tập trung ở các khu nghỉ dưỡng, trung tâm thương mại thuộc quận Hải Châu, Sơn Trà,..cho các vị trí ứng tuyển là nhân viên bảo trì hệ thống điện, nước, PCCC và nhân viên hệ thống PCCC.

Các khu vực tuyển dụng việc làm nhân viên kỹ thuật bảo trì tòa nhà tại các trung tâm thành phố lớn
Các khu vực tuyển dụng việc làm nhân viên kỹ thuật bảo trì tòa nhà tại các trung tâm thành phố lớn

Kết Luận

Trong bối cảnh đô thị hóa ngày càng phát triển, nhu cầu tuyển dụng nhân viên kỹ thuật bảo trì tòa nhà, trung tâm thương mại và chung cư cao cấp không ngừng tăng cao. Điều này đã mở ra nhiều cơ hội hấp dẫn cho vị trí kỹ thuật viên bảo trì tòa nhà, công việc không chỉ mang lại ổn địn, mức lương hấp dẫn mà còn có tiềm năng phát triển vượt bậc. Tuy nhiên, việc làm này cũng khá áp lực và yêu cầu chuyên môn cao nên các kỹ thuật viên cần phải luôn trau dồi thêm kiến thức, năng lực bản thân để có cơ hội thăng tiến trong tương lai.