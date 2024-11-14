Tuyển Tuyển dụng nhân viên kỹ thuật bảo trì tòa nhà CÔNG TY CỔ PHẦN TÔN ĐÔNG Á Pro Company làm việc tại Bình Dương thu nhập 10 - 11 Triệu

CÔNG TY CỔ PHẦN TÔN ĐÔNG Á Pro Company
Ngày đăng tuyển: 14/11/2024
Hạn nộp hồ sơ: 12/12/2024
Tuyển dụng nhân viên kỹ thuật bảo trì tòa nhà

Mức lương
10 - 11 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Nam
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Bình Dương: Lô A3 Đường D4, KCN Đồng An 2. P. Hòa Phú, TDM, BÌNH DƯƠNG, Thủ Dầu Một

Mô Tả Công Việc Tuyển dụng nhân viên kỹ thuật bảo trì tòa nhà Với Mức Lương 10 - 11 Triệu

Mô tả công việc:
Lập kế hoạch và tổ chức triển khai các công tác xây dựng, cải tạo, sửa chữa và bảo trì cơ sở vật chất của nhà xưởng.
Giám sát chất lượng thi công, đảm bảo các hạng mục xây dựng và bảo trì tuân thủ đúng tiêu chuẩn kỹ thuật và tiến độ.
Kiểm tra, đánh giá tình trạng hệ thống cơ sở hạ tầng, máy móc thiết bị và các công trình xây dựng tại nhà xưởng để đưa ra kế hoạch bảo trì định kỳ và khắc phục sự cố kịp thời.
Phối hợp với các nhà thầu và đội ngũ bảo trì nội bộ để đảm bảo hoạt động sửa chữa diễn ra an toàn và hiệu quả.
Quản lý ngân sách và các chi phí liên quan đến xây dựng, bảo trì và sửa chữa.
Lập báo cáo định kỳ về tình trạng nhà xưởng, các hạng mục bảo trì và đề xuất cải tiến.
Công việc sẽ trao đổi cụ thể trong quá trình phỏng vấn

Với Mức Lương 10 - 11 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp Trung cấp/Cao đẳng chuyên ngành Kỹ thuật xây dựng, Quản lý công nghiệp, Cơ điện hoặc các ngành liên quan.
Có kinh nghiệm 1-2 năm trở lên trong lĩnh vực xây dựng hoặc bảo trì nhà xưởng, ưu tiên các ứng viên đã từng làm tại các khu công nghiệp, nhà máy.
Am hiểu các tiêu chuẩn an toàn lao động, các quy định về xây dựng và bảo trì nhà xưởng.
Kỹ năng quản lý dự án, giám sát thi công và xử lý tình huống tốt.
Kỹ năng giao tiếp và làm việc nhóm.

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN TÔN ĐÔNG Á Pro Company Thì Được Hưởng Những Gì

- Được đóng đầy đủ BHXH, BHYT, BHTN khi ký Hợp đồng lao động chính thức
- Được mua bảo hiểm 24/24 ngay ngày đầu tiên nhận việc
- Được mua bảo hiểm sức khỏe toàn diện hàng năm
- Được công ty hỗ trợ 100% chi phí ăn theo ca làm việc
- Thưởng tháng 13, thưởng Tết theo hiệu quả công việc và kết quả kinh doanh của công ty
- Chế độ nghỉ ngơi (nghỉ phép năm, nghỉ lễ tết,...) theo quy định của pháp luật và của công ty
- Khám sức khỏe định kỳ, du lịch, tham gia các hoạt động và sự kiện nội bộ công ty
- Được đào tạo, phát triển trong công việc và có cơ hội thăng tiến tùy theo năng lực Các chế độ đãi ngộ, quyền lợi khác: theo quy định của pháp luật lao động, công đoàn và công ty.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN TÔN ĐÔNG Á Pro Company

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Quy mô: 500 - 1000 Nhân viên
Địa điểm: Lô A3, đường D4, Khu Công nghiệp Đồng An 2, phường Hòa Phú, TP. Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương

