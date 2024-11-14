Tuyển Tuyển dụng nhân viên kỹ thuật bảo trì tòa nhà Công ty Cổ phần Đầu tư Bất động sản A&Z làm việc tại Hà Nội thu nhập 14 - 17 Triệu

1.Phân chia và quản lý đầu việc cho các thành viên trong nhóm Kỹ thuật.

2. Duy trì hệ thống điện, nước, điều hoà, thang máy tại các toà nhà hoạt động ổn định.

3. Theo dõi, giám sát, kiểm tra hệ thống điện và các thiết bị trong các toà nhà để duy trì sự hoạt động 24/24

4. Tiếp nhận yêu cầu bảo dưỡng, sửa chữa sản phẩm thiết bị từ các bộ phận.

5. Đánh giá hiện trạng thiết bị, khảo sát điều kiện - môi trường làm việc của thiết bị để phát hiện nguyên nhân gây ra hỏng hóc hoặc sự cố kỹ thuật.

6. Sửa chữa, bảo dưỡng thiết bị hỏng tại toà nhà (Sơn sửa lại các vị trí đã cũ, bẩn, bong tróc, ẩm mốc tại toà nhà)

7. Ghi chép quá trình bảo dưỡng sửa chữa vào sổ nhật ký bảo dưỡng sản phẩm sau khi thực hiện.

8. Ghi nhận ý kiến phản hồi của khách hàng, kiểm tra và đưa ra phương án khắc phục.