Tuyển Tuyển dụng nhân viên kỹ thuật bảo trì tòa nhà Công ty Cổ phần Đầu tư Bất động sản A&Z làm việc tại Hà Nội thu nhập 14 - 17 Triệu

Công ty Cổ phần Đầu tư Bất động sản A&Z
Ngày đăng tuyển: 14/11/2024
Hạn nộp hồ sơ: 13/12/2024
Công ty Cổ phần Đầu tư Bất động sản A&Z

Tuyển dụng nhân viên kỹ thuật bảo trì tòa nhà

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Tuyển dụng nhân viên kỹ thuật bảo trì tòa nhà Tại Công ty Cổ phần Đầu tư Bất động sản A&Z

Mức lương
14 - 17 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Nam
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
2 năm
Cấp bậc
Trưởng nhóm
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: 1A24, ngõ 385 Hoàng Quốc Việt, Cầu Giấy

Mô Tả Công Việc Tuyển dụng nhân viên kỹ thuật bảo trì tòa nhà

1.Phân chia và quản lý đầu việc cho các thành viên trong nhóm Kỹ thuật.
2. Duy trì hệ thống điện, nước, điều hoà, thang máy tại các toà nhà hoạt động ổn định.
3. Theo dõi, giám sát, kiểm tra hệ thống điện và các thiết bị trong các toà nhà để duy trì sự hoạt động 24/24
4. Tiếp nhận yêu cầu bảo dưỡng, sửa chữa sản phẩm thiết bị từ các bộ phận.
5. Đánh giá hiện trạng thiết bị, khảo sát điều kiện - môi trường làm việc của thiết bị để phát hiện nguyên nhân gây ra hỏng hóc hoặc sự cố kỹ thuật.
6. Sửa chữa, bảo dưỡng thiết bị hỏng tại toà nhà (Sơn sửa lại các vị trí đã cũ, bẩn, bong tróc, ẩm mốc tại toà nhà)
7. Ghi chép quá trình bảo dưỡng sửa chữa vào sổ nhật ký bảo dưỡng sản phẩm sau khi thực hiện.
8. Ghi nhận ý kiến phản hồi của khách hàng, kiểm tra và đưa ra phương án khắc phục.

Yêu Cầu Công Việc

1.Có kinh nghiệm trưởng ca, trưởng nhóm > 2 năm vận hành kĩ thuật toà nhà văn phòng, chung cư, hàng ăn uống.
2. Có Kinh nghiệm Quản lý > 2 năm với team (phòng) > 3 người
3. Kỹ năng excel, drive thông thạo
4. Ưu tiên NAM
5. Có khả năng tổng hợp, phân luồng công việc và báo cáo chi tiết rõ ràng.
6. Ưu tiên tính cẩn thận, tỉ mỉ để làm dịch vụ, kĩ thuật cho khách hàng

Quyền Lợi

- Lương từ 14-17 M/tháng
- Chế độ Lễ, Tết đầy đủ
- Đóng BHXH
-Thử việc: 100% lương cứng
- Review lương 01 lần/năm

Cách Thức Ứng Tuyển

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay.

Liên Hệ Công Ty

Công ty Cổ phần Đầu tư Bất động sản A&Z

Công ty Cổ phần Đầu tư Bất động sản A&Z

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: 2A, ngõ 61 Phạm Tuấn Tài, Cổ Nhuế 1, Bắc Từ Liêm, Hà Nội

