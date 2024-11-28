Tuyển Tuyển dụng nhân viên kỹ thuật bảo trì tòa nhà VĂN PHÒNG CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ BẤT ĐỘNG SẢN HAPULICO làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

VĂN PHÒNG CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ BẤT ĐỘNG SẢN HAPULICO
Ngày đăng tuyển: 28/11/2024
Hạn nộp hồ sơ: 14/12/2024
Tuyển dụng nhân viên kỹ thuật bảo trì tòa nhà

Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Nam
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: Số 85 Vũ Trọng Phụng, Thanh Xuân, Quận Thanh Xuân

Mô Tả Công Việc Tuyển dụng nhân viên kỹ thuật bảo trì tòa nhà Với Mức Lương Thỏa thuận

Thực hiện công tác bảo trì, bảo dưỡng định kỳ các hạng mục công trình, đảm bảo vận hành ổn định và an toàn.
Kiểm tra, phát hiện và xử lý các sự cố phát sinh trong quá trình vận hành.
Lập kế hoạch bảo trì, bảo dưỡng định kỳ và đột xuất.
Quản lý vật tư, thiết bị, dụng cụ phục vụ công tác bảo trì, bảo dưỡng.
Báo cáo tình hình bảo trì, bảo dưỡng định kỳ cho cấp trên.
Thực hiện các công việc khác theo sự phân công của cấp trên.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp Trung cấp trở lên.
Có kinh nghiệm ít nhất 1 năm trong lĩnh vực bảo trì tòa nhà.
Có kiến thức về kỹ thuật xây dựng, điện, nước, PCCC.
Có khả năng làm việc độc lập và làm việc nhóm.
Cẩn thận, tỉ mỉ, chịu được áp lực công việc.

Tại VĂN PHÒNG CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ BẤT ĐỘNG SẢN HAPULICO Thì Được Hưởng Những Gì

Lương cạnh tranh, phù hợp với năng lực và kinh nghiệm
Được hỗ trợ 1 suất ăn/ca làm việc
Thưởng ngày lễ, Tết, 2/9, 30/4, 1/5, 1/6, Trung thu,...v...v...
Tháng lương thứ 13, Du lịch trong/ngoài nước
Được hưởng đầy đủ các chế độ phúc lợi theo quy định của Pháp luật: BHXH, BHYT, BHTN,...
Có lộ trình làm việc và cơ hội thăng tiến

Cách Thức Ứng Tuyển Tại VĂN PHÒNG CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ BẤT ĐỘNG SẢN HAPULICO

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

VĂN PHÒNG CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ BẤT ĐỘNG SẢN HAPULICO

Quy mô: 100 - 499 Nhân viên
Địa điểm: Số 1 Nguyễn Huy Tưởng, Phường Thanh Xuân Trung, Quận Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

