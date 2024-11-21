Tuyển Tuyển dụng nhân viên kỹ thuật bảo trì tòa nhà KinderWorld Education Group làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nam Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Gamuda Gardens, Yên Sở, Hoàng Mai

Mô Tả Công Việc Tuyển dụng nhân viên kỹ thuật bảo trì tòa nhà Với Mức Lương Thỏa thuận

Bảo trì, kiểm tra và đảm bảo hoạt động của hệ thống điện nước và các thiết bị liên quan (Đèn, quạt, vòi nước, ống nước, thiết bị chữa cháy...)

Quản lý việc mua bán các thiết bị , máy móc, vật dụng liên quan

Giám sát các bên thi công, lắp đặt, sửa chữa máy móc

Bảo hộ bể bơi (Yêu cầu khả năng bơi tốt, trường sẽ cử đi học khóa bảo hộ bể bơi)

Hỗ trợ các công việc khác khi được yêu cầu

Rửa mái, rửa sân (có máy phun nước áp lực cao) định kì

Hỗ trợ hoạt động của nhà trường khi cần (bê đồ, set up, sắp xếp bàn ghế, sơn tường, sơn sân,...)

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tối thiểu 1 năm kinh nghiệm làm việc tương tự trước đó

Tốt nghiệp trung cấp trở lên chuyên ngành kỹ thuật điện, điện tử, cơ khí hoặc các ngành liên quan

Có tinh thần trách nhiệm cao, cẩn thận và tỉ mỉ trong công việc

Sức khỏe tốt, có khả năng làm việc trong môi trường giáo dục

Tại KinderWorld Education Group Thì Được Hưởng Những Gì

Được hưởng đầy đủ các chế độ theo Luật Lao động hiện hành

14 ngày phép năm hưởng lương

Tham gia bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp theo quy định

Môi trường làm việc thân thiện, chuyên nghiệp trong lĩnh vực giáo dục

Cơ hội học hỏi và phát triển kỹ năng trong lĩnh vực bảo trì trường học

Được tham gia các hoạt động đào tạo, nâng cao nghiệp vụ

Được tham gia các hoạt động văn hóa, thể thao của trường học

Cách Thức Ứng Tuyển Tại KinderWorld Education Group

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin