Tuyển Tuyển dụng nhân viên kỹ thuật bảo trì tòa nhà KinderWorld Education Group làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Tuyển dụng nhân viên kỹ thuật bảo trì tòa nhà Tại KinderWorld Education Group
- Hà Nội: Gamuda Gardens, Yên Sở, Hoàng Mai
Mô Tả Công Việc Tuyển dụng nhân viên kỹ thuật bảo trì tòa nhà Với Mức Lương Thỏa thuận
Bảo trì, kiểm tra và đảm bảo hoạt động của hệ thống điện nước và các thiết bị liên quan (Đèn, quạt, vòi nước, ống nước, thiết bị chữa cháy...)
Quản lý việc mua bán các thiết bị , máy móc, vật dụng liên quan
Giám sát các bên thi công, lắp đặt, sửa chữa máy móc
Bảo hộ bể bơi (Yêu cầu khả năng bơi tốt, trường sẽ cử đi học khóa bảo hộ bể bơi)
Hỗ trợ các công việc khác khi được yêu cầu
Rửa mái, rửa sân (có máy phun nước áp lực cao) định kì
Hỗ trợ hoạt động của nhà trường khi cần (bê đồ, set up, sắp xếp bàn ghế, sơn tường, sơn sân,...)
Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Tốt nghiệp trung cấp trở lên chuyên ngành kỹ thuật điện, điện tử, cơ khí hoặc các ngành liên quan
Có tinh thần trách nhiệm cao, cẩn thận và tỉ mỉ trong công việc
Sức khỏe tốt, có khả năng làm việc trong môi trường giáo dục
Tại KinderWorld Education Group Thì Được Hưởng Những Gì
14 ngày phép năm hưởng lương
Tham gia bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp theo quy định
Môi trường làm việc thân thiện, chuyên nghiệp trong lĩnh vực giáo dục
Cơ hội học hỏi và phát triển kỹ năng trong lĩnh vực bảo trì trường học
Được tham gia các hoạt động đào tạo, nâng cao nghiệp vụ
Được tham gia các hoạt động văn hóa, thể thao của trường học
Cách Thức Ứng Tuyển Tại KinderWorld Education Group
