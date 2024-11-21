Tuyển Tuyển dụng nhân viên kỹ thuật bảo trì tòa nhà KinderWorld Education Group làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

KinderWorld Education Group
Ngày đăng tuyển: 21/11/2024
Hạn nộp hồ sơ: 20/12/2024
KinderWorld Education Group

Tuyển dụng nhân viên kỹ thuật bảo trì tòa nhà

Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Nam
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: Gamuda Gardens, Yên Sở, Hoàng Mai

Bảo trì, kiểm tra và đảm bảo hoạt động của hệ thống điện nước và các thiết bị liên quan (Đèn, quạt, vòi nước, ống nước, thiết bị chữa cháy...)
Quản lý việc mua bán các thiết bị , máy móc, vật dụng liên quan
Giám sát các bên thi công, lắp đặt, sửa chữa máy móc
Bảo hộ bể bơi (Yêu cầu khả năng bơi tốt, trường sẽ cử đi học khóa bảo hộ bể bơi)
Hỗ trợ các công việc khác khi được yêu cầu
Rửa mái, rửa sân (có máy phun nước áp lực cao) định kì
Hỗ trợ hoạt động của nhà trường khi cần (bê đồ, set up, sắp xếp bàn ghế, sơn tường, sơn sân,...)

Tối thiểu 1 năm kinh nghiệm làm việc tương tự trước đó
Tốt nghiệp trung cấp trở lên chuyên ngành kỹ thuật điện, điện tử, cơ khí hoặc các ngành liên quan
Có tinh thần trách nhiệm cao, cẩn thận và tỉ mỉ trong công việc
Sức khỏe tốt, có khả năng làm việc trong môi trường giáo dục

Được hưởng đầy đủ các chế độ theo Luật Lao động hiện hành
14 ngày phép năm hưởng lương
Tham gia bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp theo quy định
Môi trường làm việc thân thiện, chuyên nghiệp trong lĩnh vực giáo dục
Cơ hội học hỏi và phát triển kỹ năng trong lĩnh vực bảo trì trường học
Được tham gia các hoạt động đào tạo, nâng cao nghiệp vụ
Được tham gia các hoạt động văn hóa, thể thao của trường học

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

KinderWorld Education Group

KinderWorld Education Group

Quy mô: 500 - 1000 Nhân viên
Địa điểm: Gamuda Gardens 2 Road, Gamuda Gardens, Km 4.4 Phap Van, Hoang Mai District, Hanoi City

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

