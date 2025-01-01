Công việc chuyên viên điều phối giáo viên

Nhu cầu tuyển dụng chuyên viên điều phối giáo viên đang tăng trưởng mạnh mẽ nhằm đảm bảo việc giảng dạy suôn sẻ, đủ số lượng giáo viên cần thiết. Các trường đại học, cao đẳng và trung tâm giáo dục mong muốn các ứng viên của vị trí này có nhiều năm kinh nghiệm và khả năng điều phối tốt, với mức lương dao động từ 8.000.000 - 18.000.000 VNĐ/tháng.

1. Nhu cầu tuyển dụng chuyên viên điều phối giáo viên

Điều phối giáo viên là những người sắp xếp, tổ chức, lập kế hoạch công việc giảng dạy một cách suôn sẻ và thuận lợi. Các nhân viên điều phối có trách nhiệm hướng dẫn, quản lý và đảm bảo các nhân sự có thể chuẩn bị, thực hiện công việc theo lịch có sẵn hiệu quả nhất. Việc làm điều phối giáo viên đóng vai trò then chốt, giúp tối ưu hóa hiệu suất, nhằm tiết kiệm thời gian và tài nguyên nhưng vẫn đạt được mục tiêu kinh doanh.

Nhu cầu tuyển dụng chuyên viên điều phối giáo viên hiện nay đang tăng trưởng mạnh mẽ để đảm bảo việc giảng dạy tại các trường đại học, cao đẳng diễn ra suôn sẻ với đủ số lượng giáo viên cần thiết. Đặc biệt, tại các thành phố lớn như TP. HCM, Hà Nội, Đà Nẵng, sự xuất hiện ngày càng nhiều các trung tâm giáo dục với quy mô từ nhỏ đến lớn khiến cho ngành nghề này ngày càng phát triển và được quan tâm.

Trên các trang web tuyển dụng, có tới hàng trăm tin tức tìm kiếm nhân lực ở vị trí công việc này. Đây là cơ hội tốt cho các ứng viên có kinh nghiệm cùng trình độ chuyên môn cao. Các nhà tuyển dụng luôn có chế độ đãi ngộ tốt cho các nhân sự có năng lực với kỹ năng tốt. Bạn có thể nhận được mức lương hấp dẫn và cơ hội thăng tiến nếu làm việc hiệu quả công việc của một chuyên viên điều phối giáo viên.

Nhu cầu tuyển dụng chuyên viên điều phối giáo viên đang tăng cao đáp ứng sự xuất hiện của các trung tâm giáo dục

2. Mức lương trung bình của chuyên viên điều phối giáo viên

Theo thống kê từ trang tin việc làm Job3s, mức thu nhập của chuyên viên điều phối giáo viên phụ thuộc khá nhiều vào kinh nghiệm, trình độ chuyên môn. Dưới đây là mức lương chi tiết cho vị trí ngành nghề này:

Mức lương theo kinh nghiệm:

Việc làm chuyên viên điều phối giáo viên Mức lương dao động (VNĐ/tháng) Điều phối giáo viên mới ra trường 8.000.000 - 10.000.000 Chuyên viên điều phối giáo viên (2-3 năm kinh nghiệm) 9.000.000 - 12.000.000 Chuyên viên điều phối giáo viên (3-5 năm kinh nghiệm) 10.000.000 - 15.000.000 Chuyên viên điều phối giáo viên (5 năm kinh nghiệm trở lên) 12.000.000 - 16.000.000 Chuyên viên điều phối giáo viên (trên 10 năm kinh nghiệm) 15.000.000 - 18.000.000

Lưu ý: Mức thu nhập của một chuyên viên điều phối giáo viên có thể cao hơn nếu quy mô của trung tâm giáo dục lớn cùng nhiều chế độ đãi ngộ, phúc lợi tốt từ nhà ở, ăn uống.

3. Mô tả công việc của chuyên viên điều phối giáo viên

Chuyên viên điều phối giáo viên là người có nhiệm vụ khiến cho công việc giảng dạy của một trường đại học, cao đẳng hay trung tâm giáo dục có thể diễn ra suôn sẻ, thuận lợi. Do đó, để trở thành một chuyên viên giỏi, bạn cần phải thực hiện những công việc chi tiết dưới đây:

Tuyển dụng giáo viên (Giáo viên quốc tế hoặc giáo viên Việt Nam):

Thực hiện quy trình tuyển dụng như thông báo, tìm kiếm hồ sơ, chọn lọc hồ sơ, hẹn phỏng vấn, thử giảng.

Đàm phán lương, gửi offer cho ứng viên đạt yêu cầu.

Sắp xếp lịch trình training cho giáo viên mới.

Ký hợp đồng lao đồng với giáo viên trúng tuyển.

Cập nhật, lưu trữ hồ sơ của các giáo viên.

Phối hợp với bộ phận chăm sóc học viên tiếp nhận, đào tạo giáo viên mới.

Báo cáo quá trình tuyển dụng với trưởng phộ phận.

Điều phối giáo viên

Bố trí lịch dạy chính hoặc dạy thay theo các lớp học.

Nhắc giáo viên khi có vi phạm có thể là nghỉ dạy không báo trước, đi muộn…

Phối hợp với các bộ phận liên quan đánh giá quá trình thử việc, kết thúc hợp đồng hoặc tăng lương cho các giáo viên.

Hỗ trợ kiểm kê số giờ dạy, phối hợp thực hiện công việc liên quan.

Trao đổi với bộ phận liên quan cập nhật tình hình giảng dạy của giáo viên và xây dựng phương án dự phòng, đề xuất thay thế giáo viên kịp thời.

Xử lý các sự cố sau khi điều phối lớp học, quản lý số buổi đăng ký các khóa học và số lượng giáo viên của từng tuần, tháng, quý.

Làm việc với BGH, các phòng ban của nhà trường giải quyết các vấn đề trong quá trình vận hành và quản lý vật phẩm, học liệu tại nhà trường.

Lập các báo cáo định kỳ, đột xuất về lĩnh vực điều phối học vụ.

Phối hợp với phòng ban khác để thực hiện công việc suôn sẻ.

Thực hiện làm giấy tờ pháp lý cho giáo viên quốc tế

Thực hiện làm giấy phép lao động, visa, xử lý các vấn đề liên quan.

Phối hợp với các bên cung cấp dịch vụ xử lý những phát sinh cho giáo viên quốc tế.

Hỗ trợ giải quyết giấy tờ pháp lý cho giáo viên nước ngoài ví dụ Giấy phép lao động, TRC để đảm bảo công tác giảng dạy diễn ra suôn sẻ.

Báo cáo tình hình thủ tục giấy tờ của giáo viên quốc tế cho trưởng bộ phận để xử lý kịp thời nếu có phát sinh.

Ngoài ra, một chuyên viên điều phối giáo viên còn cần kiểm kê lại giờ dạy, thực hiện các công việc khác như thanh toán lương thưởng, phụ cấp và làm đề xuất gửi lên cấp trên. Quyết toán thuế cuối năm cho giáo viên cũng nằm trong phạm trù công việc của một chuyên viên điều phối.

Công việc của chuyên viên điều phối giáo viên nhằm đảm bảo công việc giảng dạy suôn sẻ, thuận lợi

4. Yêu cầu đối với chuyên viên điều phối giáo viên

Công việc của một chuyên viên điều phối giáo viên tưởng chừng như đơn giản nhưng có thể ảnh hưởng đến hiệu quả vận hành của cả một hệ thống. Do đó, các nhà tuyển dụng luôn yêu cầu các ứng viên ứng tuyển vào vị trí này cần đảm bảo đầy đủ kinh nghiệm và kỹ năng. Dưới đây là những tiêu chí cần có của một chuyên viên điều phối giáo viên:

Yêu cầu chuyên môn:

Tốt nghiệp cao đẳng, đại học trở lên chuyên ngành sư phạm, quản lý giáo dục, hoặc các chuyên ngành có liên quan.

Một số trường yêu cầu chuyên viên điều phối giáo viên có trình độ ngoại ngữ hoặc bằng cấp, chứng chỉ ngoại ngữ có thể là tiếng Anh, tiếng Trung, tiếng Nhật...

Có ít nhất 1 năm kinh nghiệm trong lĩnh giảng dạy hoặc quản lý, vận hành lớp học.

Thành thạo, nhuần nhuyễn tin học văn phòng, đặc biệt excel. Đặc biệt, có thể sử dụng tốt các phần mềm ứng dụng về quản lý nhân sự, phần mềm thống kê.

Yêu cầu kỹ năng:

Kỹ năng điều phối: là kỹ năng quan trọng đối với một nhân viên điều phối giáo viên. Bạn cần biết phân chia công việc, trở thành người trung gian phối hợp với các bên liên quan.

Kỹ năng phỏng vấn: Có khả năng đánh giá ứng viên trong quá trình tuyển dụng giáo viên theo các tiêu chí logic, phù hợp nhằm tìm kiếm được nhân tài phục vụ cho trung tâm.

Khả năng hướng dẫn: Một chuyên viên điều phối giáo viên cần biết cách giải thích, truyền tải thông tin tốt nhất để đảm bảo phân bổ nhân sự đúng, hợp lý, không xảy ra tình trạng chồng chéo lịch trình.

Quản lý thời gian: Điều bắt buộc của một điều phối viên là phải đảm bảo công việc suôn sẻ, đúng lịch trình. Bạn cần chạy đua với thời gian và biết cách tổ chức hiệu quả.

Cập nhật xu hướng truyền thông, công nghệ: Nắm được hệ thống kỹ thuật, phần mềm hỗ trợ giúp các chuyên viên điều phối làm việc dễ dàng hơn, triển khai công việc nhanh hơn, hiệu quả hơn.

Khả năng giao tiếp: Vì tính chất công việc, một chuyên viên điều phối cần trao đổi với nhiều bộ phận, đơn vị và giải đáp các thắc mắc của giáo viên nếu có. Do đó, bạn cần biết cách hướng dẫn, đàm phán tốt để xử lý các tình huống phát sinh.

Khả năng làm việc nhóm: Chuyên viên điều phối giáo viên cần biết cách phối hợp với các đồng nghiệp, bộ phận khác để lập kế hoạch, thực hiện công việc sao cho hiệu quả nhất, tránh gây nên xích mích, bất hòa với mọi người.

Có tư duy về hệ thống, chuẩn hóa quy trình làm việc, đảm bảo hiệu quả cao. Có tư duy logic cũng giúp điều phối viên có thể xử lý vấn đề hiệu quả.

Khả năng xây dựng, lập kế hoạch: Một chuyên viên điều phối cần thống kê, phân tích số liệu báo cáo đúng, đủ, hợp lý. Việc lập kế hoạch dự trù cho các kỳ học cũng là yêu cầu cần có của một điều phối viên.

Ngoài ra, các nhà tuyển dụng mong muốn ứng viên ứng tuyển vào vị trí công việc này có thể làm việc độc lập, cẩn thận, tỉ mỉ, trung thực. Một nhân sự năng động, ham học hỏi và có tinh thần trách nhiệm cao luôn được các doanh nghiệp ưu ái với mức lương hấp dẫn cùng nhiều chế độ đãi ngộ tốt.

Các nhà tuyển dụng luôn có yêu cầu khắt khe khi tuyển dụng chuyên viên điều phối giáo viên

5. Khu vực tuyển dụng chuyên viên điều phối giáo viên nhiều

Nhu cầu tuyển dụng chuyên viên điều phối giáo viên đang tăng trưởng mạnh mẽ nhiều năm nay tại nước ta. Tuy nhiên, vị trí công việc này tập trung chủ yếu ở các thành phố lớn như Hà Nội, TP. HCM, Đà Nẵng, nơi có điều kiện về nhân lực và cơ sở vật chất. Dưới đây là chi tiết nhu cầu tuyển dụng chuyên viên điều phối giáo viên theo khu vực:

Tuyển dụng việc làm chuyên viên điều phối giáo viên tại Hà Nội

Tại thị trường việc làm tại Hà Nội, các trung tâm giáo dục mới liên tục xuất hiện kéo theo nhu cầu tuyển dụng chuyên viên điều phối giáo viên ngày càng nhiều. Tuy nhiên, vì là khu vực có nguồn lao động dồi dào nên tỉ lệ cạnh tranh ngành nghề tại đây rất lớn. Nhưng, những sinh viên tốt nghiệp chuyên ngành quản lý lớp học và sư phạm vẫn có nhiều cơ hội việc làm trong lĩnh vực này đặc biệt là tại các quận như Cầu Giấy, Thanh Xuân, Hai Bà Trưng…

Các nhà tuyển dụng mong tìm được các ứng viên có trình độ, có kinh nghiệm điều phối lớp học và giáo viên. Mức lương của vị trí này thường dao động từ 8.000.000 - 10.000.000 VNĐ/tháng, tùy thuộc vào quy mô của các doanh nghiệp.

Tuyển dụng chuyên viên điều phối giáo viên TP. HCM

TP. HCM là trung tâm phát triển kinh tế phía Nam của nước ta với nhiều trường đại học, cao đẳng và trung tâm giáo dục. Do đó, nhu cầu tuyển dụng chuyên viên điều phối giáo viên tại đây luôn duy trì ở mức cao. Vì có nguồn lao động dồi dào từ các tỉnh lân cận, khu vực này có tỉ lệ cạnh tranh ngành nghề lớn đặc biệt là tại các quận như Quận 1, Quận 3, Quận Bình Thạnh, Tân Bình…

Với mức lương dao động từ 9.000.000 - 13.000.000 VNĐ/tháng, các doanh nghiệp tìm kiếm các ứng viên có nhiều kỹ năng đảm bảo công việc điều phối diễn ra thuận lợi, trôi chảy, không xảy phát sinh sự chồng chéo lịch trình.

Tuyển dụng việc làm chuyên viên điều phối giáo viên Đà Nẵng

Đà Nẵng là khu vực kinh tế trọng điểm miền Trung Việt Nam với cơ sở vật chất hạ tầng thuận lợi cho các trung tâm giáo dục phát triển tại các quận như Liên Chiểu, Thanh Khê, Hải Châu... Kéo theo đó, nhu cầu tuyển dụng chuyên viên điều phối giáo viên tại đây tăng cao, tạo điều kiện thuận lợi cho các sinh viên sư phạm mới tốt nghiệp ra trường. Được biết, mức lương của vị trí chuyên viên điều phối giáo viên tại Đà Nẵng dao động từ 8.000.000 - 10.000.000 VNĐ/tháng tùy thuộc vào kinh nghiệm, trình độ và quy mô của doanh nghiệp.

Ngoài ra, các thành phố lớn khác của Việt Nam như Hải Phòng, Bình Dương… cũng có nhu cầu tuyển dụng việc làm điều phối giáo viên đặc biệt là những ứng viên chất lượng cao. Đối với một số trung tâm giáo dục nhỏ, các nhà tuyển dụng không yêu cầu kinh nghiệm cho vị trí công việc này. Đây là cơ hội tốt cho các sinh viên mới tốt nghiệp ra trường trong quá trình tìm kiếm việc làm.

Nhìn chung, nhu cầu tuyển dụng chuyên viên điều phối giáo viên đang tăng trưởng mạnh mẽ nhằm đáp ứng yêu cầu về nhân lực cho các trường đại học, cao đẳng và trung tâm giáo dục. Các sinh viên tốt nghiệp đúng chuyên ngành về lĩnh vực này có nhiều cơ hội nghề nghiệp sau này. Nếu có kinh nghiệm về điều phối, quản lý lớp học và mong muốn một công việc nhẹ nhàng, mức lương ổn định, trở thành một chuyên viên điều phối giáo viên là sự lựa chọn khá tốt dành cho bạn.