Tuyển Chuyên viên điều phối giáo viên Công ty TNHH Giáo dục WeGrow Việt Nam làm việc tại Hà Nội thu nhập 9 - 18 Triệu

Công ty TNHH Giáo dục WeGrow Việt Nam
Ngày đăng tuyển: 06/11/2024
Hạn nộp hồ sơ: 30/11/2024
Chuyên viên điều phối giáo viên

Mức lương
9 - 18 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
2 người
Kinh nghiệm
1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: Số 29 Ngõ 121 Thái Hà, Phường Trung Liệt, Đống Đa

Điều phối dự án:
Quản lý và điều phối các đối tác (đại diện bán hàng, các tổ chức liên quan) tham gia chương trình sách và giáo án giáo dục kỹ năng sống, tâm lý giáo dục giới tính đến các trường học.
Theo dõi tiến độ công việc, đảm bảo các mục tiêu kinh doanh về bán sách và giáo án được thực hiện đúng thời hạn.
Tổ chức các buổi gặp gỡ, làm việc giữa đối tác và trường học.
Xử lý các vấn đề phát sinh:
Giải quyết các vấn đề phát sinh từ phía đối tác và trường học, đảm bảo quá trình hợp tác diễn ra suôn sẻ.
Làm việc với các bên liên quan để xử lý các khiếu nại, thắc mắc, hoặc khó khăn của đối tác trong quá trình bán hàng.
Làm việc với các trường học:
Liên hệ với các trường học để giới thiệu và tổ chức các buổi trao đổi, bán hàng.
Hỗ trợ đối tác trong việc thuyết trình, giải thích và bán các sản phẩm sách và giáo án giáo dục kỹ năng sống, giáo dục tâm lý giới tính.
Xây dựng và duy trì mối quan hệ với các trường học, ban giám hiệu, và các phòng ban liên quan.

Ưu tiên tốt nghiệp Đại học chuyên ngành Tâm lý học, Quản lý Giáo dục, Quản trị Kinh doanh, hoặc các ngành liên quan.
Ít nhất 1 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực quản lý dự án, điều phối dự án, đặc biệt là trong lĩnh vực giáo dục.
Kỹ năng giao tiếp và thuyết trình xuất sắc.
Kỹ năng giải quyết vấn đề, xử lý tình huống nhanh nhạy.
Có khả năng làm việc độc lập và điều phối nhiều nhiệm vụ cùng lúc.
Có năng lực lãnh đạo, khả năng giao tiếp khéo léo và manage stakeholders tốt.

Thu nhập & Phúc lợi hấp dẫn
Đối với Level Executive: Lương cứng 9.000.000 - 18.000.000 VND/tháng + thưởng performance + thưởng nóng (nếu có). Thu nhập không giới hạn.
9.000.000 - 18.000.000 VND/tháng
Lộ trình tăng lương/tăng level minh bạch, dựa trên số liệu, Performance Review 03 tháng/lần.
Performance Review 03 tháng/lần
(Quyền lợi hiếm tại Việt Nam) ESOP = Employee Stock Ownership Plan: Chính sách khen thưởng dành cho những Builders có đóng góp xuất sắc cho công ty.
ESOP
Hưởng đầy đủ các chính sách BHXH, BHYT, các phúc lợi khác theo đúng quy định của Luật lao động và các chế độ đãi ngộ của Công ty: 12 ngày nghỉ phép có lương/năm, work from home, thưởng tự động 01 ngày công, nghỉ kinh nguyệt 90 phút/tháng, v.v...
Đề cao Employee Well-being của từng thành viên: vô vàn hoạt động gắn kết nội bộ như Happy Hour hàng tuần, TeamBuilding hàng quý, Year End Party, menu Pantry/Cafeteria thay đổi liên tục, (đặc biệt) phòng Gym on-site miễn phí, v.v...
Employee Well-being
Cơ hội phát triển đột phá
Văn hóa học tập mạnh mẽ thông qua chuỗi hoạt động Onboarding New Builders. Hàng loạt series Monthly Learning, Sharing, Training, Mentoring, và Builder Forum hấp dẫn đang chờ đón bạn. Ngoài ra, WeGrow còn giúp mỗi cá nhân thỏa mãn và tối đa hóa nhu cầu tự học thông qua Learning Hub trên ứng dụng công nghệ Base Square.
Văn hóa học tập mạnh mẽ
Cơ hội làm việc cùng các top talents xuất sắc và tài năng nhất của thế hệ. Cứ mỗi 5 Builders tại WeGrow sẽ có ít nhất một người từng giữ chức Thủ khoa, Á khoa, Chủ tịch, Phó chủ tịch, Trưởng ban... khi còn là sinh viên.
top talents
Đội ngũ khởi nghiệp trẻ, nhiệt huyết, tham vọng và nhân văn. Tất cả đồng lòng tạo ra giá trị thực tế cho trẻ em, gia đình, nhà trường và xã hội.
tạo ra giá trị thực tế
Môi trường an toàn, lành mạnh, drama-free
Tất cả nhân viên mới đều được học về CSE (bình đẳng giới, định kiến giới, xu hướng tính dục, v.v...) và văn hóa ứng xử nơi công sở (cách giao tiếp, teamwork, comment, feedback, v.v...) ngay từ khi onboard.
Tôn trọng sự đa dạng, LGBTQ+ friendly, 100% restroom đều là Gender-Neutral WC.
LGBTQ+ friendly

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH Giáo dục WeGrow Việt Nam

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: Số 29, Ngõ 121 Thái Hà, Trung Liệt, Đống Đa, Hà Nội

