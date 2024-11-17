Tuyển Chuyên viên điều phối giáo viên Công ty TNHH tư vấn và đào tạo giáo dục làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 10 Triệu

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Chuyên viên điều phối giáo viên Tại Công ty TNHH tư vấn và đào tạo giáo dục
Mức lương
8 - 10 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc
- Hà Nội: 66 Võ Thị Sáu, Hai Bà Trưng, Hà Nội, Hai Bà Trưng
Mô Tả Công Việc Chuyên viên điều phối giáo viên Với Mức Lương 8 - 10 Triệu
- Theo dõi tình hình học tập của học sinh và làm việc của đội ngũ giáo viên nước ngoài theo từng khối cấp chuyên môn (Tiểu học, THCS và PTTH).
- Phối hợp làm việc, gửi thông tin, liên hệ và gửi nhận xét của bộ phận phụ trách, và những chính sách mới của công ty tới giáo viên nước ngoài và giáo viên Việt Nam.
Yêu Cầu Công Việc
Tốt nghiệp Đại học chuyên ngành tiếng Anh, hoặc ngành khác nhưng sử dụng thành thạo tiếng Anh
Chăm chỉ, cẩn thận.
Nhanh nhẹn để có thể bao quát tốt công việc.
Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm về lĩnh vực giáo dục và đào tạo.
Chăm chỉ, cẩn thận.
Nhanh nhẹn để có thể bao quát tốt công việc.
Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm về lĩnh vực giáo dục và đào tạo.
Quyền Lợi
Được hưởng chế độ nghỉ lễ Tết...theoquy định của Nhà nước
Chế độ BHXH,BHYT theo quy định.
Miễn giảm học phí đối với con em nhân viên.
Có cơ hội được tham gia đào tạo,làm việc với các giáoviên nước ngoài, nâng cao khả năng giao tiếp tiếng Anh.
Chế độ BHXH,BHYT theo quy định.
Miễn giảm học phí đối với con em nhân viên.
Có cơ hội được tham gia đào tạo,làm việc với các giáoviên nước ngoài, nâng cao khả năng giao tiếp tiếng Anh.
Cách Thức Ứng Tuyển
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
