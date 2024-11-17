Tuyển Chuyên viên điều phối giáo viên Công ty TNHH tư vấn và đào tạo giáo dục làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 10 Triệu

Mức lương 8 - 10 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: 66 Võ Thị Sáu, Hai Bà Trưng, Hà Nội, Hai Bà Trưng

Mô Tả Công Việc Chuyên viên điều phối giáo viên Với Mức Lương 8 - 10 Triệu

- Theo dõi tình hình học tập của học sinh và làm việc của đội ngũ giáo viên nước ngoài theo từng khối cấp chuyên môn (Tiểu học, THCS và PTTH).

- Phối hợp làm việc, gửi thông tin, liên hệ và gửi nhận xét của bộ phận phụ trách, và những chính sách mới của công ty tới giáo viên nước ngoài và giáo viên Việt Nam.

Với Mức Lương 8 - 10 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp Đại học chuyên ngành tiếng Anh, hoặc ngành khác nhưng sử dụng thành thạo tiếng Anh

Chăm chỉ, cẩn thận.

Nhanh nhẹn để có thể bao quát tốt công việc.

Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm về lĩnh vực giáo dục và đào tạo.

Tại Công ty TNHH tư vấn và đào tạo giáo dục Thì Được Hưởng Những Gì

Được hưởng chế độ nghỉ lễ Tết...theoquy định của Nhà nước

Chế độ BHXH,BHYT theo quy định.

Miễn giảm học phí đối với con em nhân viên.

Có cơ hội được tham gia đào tạo,làm việc với các giáoviên nước ngoài, nâng cao khả năng giao tiếp tiếng Anh.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH tư vấn và đào tạo giáo dục

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin