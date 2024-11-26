Tuyển Chuyên viên điều phối giáo viên Trường Quốc Tế Nam Mỹ - UTS làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 3 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: Đường số 22, Phong Phú 5, Bình Chánh, Huyện Bình Chánh

Mô Tả Công Việc Chuyên viên điều phối giáo viên Với Mức Lương Thỏa thuận

Hỗ trợ, tham mưu chuyên môn khối tiểu học (kiểm tra giáo án, đề cương giảng dạy, các mục trên phần mềm, trang web của trường, phòng, Sở...);

Hỗ trợ Ban Giám hiệu trong việc giám sát, đôn đốc giáo viên triển khai các mục tiêu, kế hoạch theo chức năng đã được phân công;

Hướng dẫn, theo dõi, hỗ trợ giáo viên thực hiện đầy đủ, chất lượng các hoạt động giáo dục theo mục tiêu phát triển của nhà trường;

Triển khai các kế hoạch từ Ban Giám hiệu đến các Tổ chuyên môn, giáo viên giảng dạy như kế hoạch Tổ chuyên môn, kế hoạch cá nhân,...

Tham gia công tác khảo thí theo quy định của chuyên môn;

Thực hiện báo cáo của Phòng, Sở về chuyên môn, tổng hợp tình hình hoạt động của chuyên môn thông qua các báo cáo của từng Tổ chuyên môn...;

Báo cáo định kỳ và đột xuất khi có tình huống phát sinh của Ban Giám hiệu;

Hỗ trợ Ban Giám hiệu tiếp nhận, lưu trữ công văn, hồ sơ chuyên môn, tài liệu từ các phòng ban và nhận thông tin phản hồi trong nhà Trường;

Lên lịch công tác tuần của phòng chuyên môn, triển khai, hỗ trợ đánh giá giáo viên theo chỉ đạo của Ban Giám hiệu;

Đảm bảo hiệu quả công tác và các công việc khác do Chuyên môn đề ra, hỗ trợ Ban Giám hiệu thực hiện hoạt động vận hành công việc chuyên môn;

Thực hiện các công tác khác theo sự phân công của Bam Giám hiệu.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

1. Học vấn

Tốt nghiệp Đại học chuyên ngành Sư phạm Tiểu học trở lên;

2. Kinh nghiệm

Có kinh nghiệm giảng dạy từ 3 năm trở lên và làm tổ trưởng chuyên môn Tiểu học ít nhất 1 năm trở lên;

Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm ở vị trí tương đương;

Am hiểu về giáo dục tiểu học, chương trình học và phương pháp giáo dục theo hướng hội nhập quốc tế;

3. Kiến thức/ kỹ năng liên quan

Có hiểu biết về các bộ môn giảng dạy trong trường học;

Có kỹ năng giao tiếp tốt, năng động, nhiệt tình, sáng tạo và xử lý tình huống hiệu quả;

Kỹ năng quản lý, đánh giá, hướng dẫn giáo viên;

Kỹ năng lập kế hoạch, tổ chức công việc;

Sử dụng thành thạo tin học văn phòng (Word, Excel, Power Point, Mail...).

Tại Trường Quốc Tế Nam Mỹ - UTS Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương cạnh tranh;

Thưởng hiệu suất làm việc và xét duyệt tăng lương hàng năm;

Bảo hiểm sức khỏe cho bản thân;

Bữa ăn trưa dinh dưỡng miễn phí;

Chính sách ưu đãi học phí cho con khi học tại UTS và các ưu đãi khác nội bộ Văn Lang Group;

Chương trình đào tạo bồi dưỡng chuyên môn, kỹ năng và nghiệp vụ;

Các hoạt động gắn kết nhân viên, quà các dịp lễ, tết, sinh nhật, cưới hỏi.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Trường Quốc Tế Nam Mỹ - UTS

