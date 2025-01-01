Công việc Dẫn chương trình (MC)

Trước sự phát triển của các chương trình truyền hình, sự kiện, giải trí, nhu cầu tuyển dụng MC đang tăng mạnh mẽ. Các doanh nghiệp muốn tìm kiếm những ứng viên có kinh nghiệm, khả năng ăn nói lưu loát và cách dẫn dắt thú vị, hấp dẫn. Mức lương của vị trí công việc này dao động từ 10.000.000 - 18.000.000 VNĐ/tháng.

1. Nhu cầu nhân lực của việc làm MC

MC là viết tắt của Master of Ceremonies (Dẫn chương trình) là người chịu trách nhiệm dẫn dắt và điều phối toàn bộ chương trình diễn ra suôn sẻ đúng kịch bản, giúp tạo được sự gắn kết và những trải nghiệm giá trị cho người tham gia chương trình. MC có thể xuất hiện ở rất nhiều sự kiện như trên truyền hình, các chương trình tri ân, từ thiện, đám cưới và sự kiện ra mắt sản phẩm.

Theo thống kê từ trang tin việc làm Job3s, Việt Nam có khoảng 1 triệu doanh nghiệp, kéo theo đó nhu cầu tổ chức sự kiện ngày càng lớn. Ngoài ra, các tiệc cưới hỏi cũng diễn ra liên tục trong các năm khiến nhu cầu tuyển dụng MC ngày càng cao. Trong khi đó, tỉ lệ MC chuyên nghiệp hiện nay khá thấp so với mặt bằng chung dân số.

Để đáp ứng nhu cầu của thị trường, các trường đại học như Học viện Báo chí và Tuyên truyền, Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, Trường Đại học Sân khấu Điện ảnh… mở nhiều lớp giảng dạy và có chỉ tiêu tuyển sinh tăng cao. Ngoài ra, có nhiều khóa đào tạo nghề MC ngắn hạn ngoài trường học tại các trung tâm đào tạo tư nhân.

Trên các trang web việc làm, có tới hàng trăm tin tức tuyển dụng MC chuyên nghiệp tại các doanh nghiệp kinh doanh lĩnh vực giải trí, đào tạo giảng dạy. Đây thực sự là cơ hội rất tốt dành cho các sinh viên mới tốt nghiệp ra trường được đào tạo bài bản ở trường lớp. Nếu tích cực chạy sự kiện, các ứng viên có thể tích lũy được nhiều kinh nghiệm và có lối dẫn thu hút hấp dẫn khán giả.

Nhu cầu tuyển dụng MC tại thị trường lao động Việt Nam ngày càng khởi sắc

2. Cập nhật mức lương tuyển dụng việc làm MC

Theo thống kê, mức thu nhập của việc làm MC trên thị trường hiện nay phụ thuộc vào nhiều yếu tố có thể là kinh nghiệm, lĩnh vực hoạt động. Dưới đây là mức lương chi tiết khi tuyển dụng MC:

Vị trí công việc Mức lương dao động (VNĐ/tháng) MC quảng cáo 10.000.000 - 15.000.000 MC sự kiện 12.000.000 - 15.000.000 MC truyền hình 12.000.000 - 18.000.000 MC cho các chương trình thể thao 13.000.000 - 17.000.000 MC cho các chương trình văn nghệ 13.000.000 - 18.000.000

Lưu ý: Mức lương của các MC có thể cao hơn lương cơ bản tùy thuộc vào quy mô của chương trình, sự kiện. Ngoài ra, các MC nổi tiếng còn có thể kiếm được thu nhập thêm từ các hợp đồng quảng cáo, tài trợ và một số hoạt động khác.

3. Mô tả công việc cho việc làm MC

Việc làm MC là công việc đặc thù do đó những người làm vị trí này cần nhiều sự dẫn dắt và tương tác với khán giả, giúp cho chương trình thú vị, diễn ra suôn sẻ và để lại dấu ấn. Dưới đây là những việc mà một MC chuyên nghiệp cần làm:

Nghiên cứu nội dung, kịch bản của sự kiện/chương trình

Lên kế hoạch, chuẩn bị cho chương trình.

Tìm hiểu về sự kiện, các đối tượng khán giả, mục tiêu của chương trình.

Xác định các phần chính của sự kiện, chương trình.

Chuẩn bị kịch bản, sắp xếp các hoạt động, diễn giả theo đúng thứ tự có sẵn.

Dẫn dắt chương trình, tương tác với khán giả

Dẫn dắt, điều hành sự kiện.

Kết nối các phần khác nhau, tạo sự liên kết với khán giả.

Giới thiệu các diễn giả, nghệ sĩ, khách mời.

Nắm vững thông tin chi tiết của nghệ sĩ, khách mời.

Sử dụng kỹ năng giao tiếp, điều chỉnh thời gian hợp lý để sự kiện diễn ra đúng tiến độ.

Tạo ra sự tương tác với khán giả, tạo không khí sôi động, thú vị.

Ngoài ra, một MC chuyên nghiệp cần bình tĩnh, chủ động nắm bắt tình huống, linh hoạt khi ứng phó với các sự cố. Những người làm vị trí này cần khiến cho chương trình không bị gián đoạn, khán giả không phát hiện ra sự cố.

4. Tổng hợp vị trí công việc của việc làm MC

Việc làm MC hiện tại đang là ngành nghề hot trên thị trường với mức thu nhập hấp dẫn và thời gian công việc linh hoạt. Có nhiều vị trí công việc MC tùy thuộc vào từng lĩnh vực hoạt động.

4.1. MC sự kiện

MC sự kiện là những người có nhiệm vụ dẫn dắt, điều phối các hoạt động của sự kiện. Công việc của những người này giữ vai trò là cầu nối giữa khách mời và khán giả, tạo không khí sôi nổi, duy trì sự lôi cuốn của sự kiện.

Công việc chính:

Chuẩn bị trước sự kiện: Nghiên cứu, tìm hiểu về chương trình

Kết nối với các bên liên quan.

Chuẩn bị kịch bản từ trước, tránh sai sót không đáng có.

Trong sự kiện: Dẫn dắt chương trình theo kịch bản, đảm bảo tính mạch lạc.

Tạo bầu không khí cho chương trình.

Xử lý những tình huống phát sinh có thể xảy ra.

Sau sự kiện: Cảm ơn khán giả, các bên liên quan, phản hồi với ban tổ chức về quá trình sự kiện diễn ra.

4.2. MC truyền hình

MC truyền hình là những người người đại diện cho tiếng nói của một đài truyền hình để truyền tải các thông tin chính xác nhất đến cho khán giả, mục tiêu thu hút sự chú ý của công chúng, dẫn dắt mọi người tương tác, hòa nhập với chương trình truyền hình.

Công việc chính:

Nghiên cứu, tìm hiểu chương trình trước khi lên sóng.

Lên kịch bản, xác định tính chính xác của thông tin mình dẫn, tránh sai sót.

Dẫn chương trình theo kịch bản sao cho hợp lý, phù hợp.

Phối hợp với các bên liên quan như quay phim, đạo diễn.

Xử lý tình huống nhầm lẫn, sai xót khi phát sinh.

Thực hiện công việc theo yêu cầu của cấp trên.

4.3. MC quảng cáo

MC quảng cáo là những người dẫn dắt chương trình quảng cáo có thể trên truyền hình hoặc trên các nền tảng mạng xã hội như facebook, TikTok, youtube…

Công việc chính:

Lên kịch bản chương trình từ trước nhằm quảng cáo sản phẩm.

Dẫn dắt và điều tiết các phiên live trên nền tảng mạng xã hội.

Phối hợp với bộ phận hậu cần xử lý những công việc cần thiết trước khi lên sóng.

Tương tác với người dùng, trả lời bình luận, thắc mắc của khách hàng.

Thực hiện các công việc khác theo sự trao đổi của cấp trên.

Có rất nhiều vị trí công việc của việc làm MC

4.4. MC cho các chương trình thể thao

MC cho các chương trình thể thao là người thực hiện nhiệm vụ dẫn dắt, bình luận về các chương trình thể thao có thể là bóng đá, bóng bàn, bóng rổ…

Công việc chính:

Biên tập các tin bài cho chương trình thể thao đã được giao.

Nhận kịch bản dẫn từ biên tập viên của chương trình.

Nghiên cứu kịch bản, trao đổi với biên tập đưa ra lời dẫn linh hoạt, đúng ý đồ.

Dẫn chương trình tại trường quay, ngoài trời tùy thuộc từng hoàn cảnh.

Thực hiện các công việc khác.

4.5. MC cho các chương trình văn nghệ

MC cho các chương trình văn nghệ là người chịu trách nhiệm dẫn dắt, điều phối các chương trình văn nghệ bao gồm các chương trình nghệ thuật lớn của nhà nước hoặc các chương trình văn nghệ cấp công ty được tổ chức nhân các dịp đặc biệt nào đó.

Công việc chính:

Nghiên cứu, tìm hiểu về chương trình văn nghệ mình dẫn dắt.

Chuẩn bị kịch bản từ trước sao cho các tiết mục có tính liên kết.

Dẫn dắt, điều phối chương trình.

Khuấy động không khí của khán giả.

Xử lý các tình huống khi phát sinh ngoài mong muốn.

5. Khu vực tuyển dụng việc làm MC

Nhu cầu tuyển dụng MC đang tăng rất cao trên thị trường. Tuy nhiên, công việc này tập trung chủ yếu tại các trung tâm thành phố lớn, nơi thường xuyên diễn ra các sự kiện, hội nghị, chương trình văn nghệ như Hà Nội, TP. HCM, Đà Nẵng.

5.1. Tuyển dụng việc làm MC tại Hà Nội

Hà Nội là trung tâm văn hóa chính trị của nước ta, nơi có nhiều doanh nghiệp kinh doanh lĩnh vực giải trí, tổ chức sự kiện. Kéo theo đó, nhu cầu tuyển dụng MC tại khu vực này luôn duy trì ở mức cao ở mọi vị trí như MC sự kiện, MC truyền hình, chương trình văn nghệ, thể thao… Các nhà tuyển dụng luôn mong muốn tuyển những ứng viên có ngoại hình đẹp, giọng nói hay, kinh nghiệm dẫn dắt.

5.2. Tuyển dụng MC tại Hồ Chí Minh

TP. HCM cũng là khu vực phát triển nhiều doanh nghiệp trong lĩnh vực ngành tổ chức sự kiện, kinh doanh các lĩnh vực giải trí. Do đó, đây cũng là địa điểm tuyển dụng MC nhiều nhất cả nước. Những doanh nghiệp luôn có yêu cầu rất khắt khe khi tìm kiếm nhân lực trong lĩnh vực này bao gồm được đào tạo bài bản, có kinh nghiệm dẫn dắt, giọng nói truyền cảm và ngoại hình ấn tượng.

5.3. Tuyển dụng MC tại Đà Nẵng

Đà Nẵng là khu vực thường xuyên tổ chức các sự kiện văn hóa, các chương trình nghệ thuật, hội nghị. Vì vậy, nhu cầu tuyển dụng MC sự kiện, chương trình văn nghệ ở đây luôn duy trì ở mức cao. Những ứng viên có trình độ chuyên môn, kinh nghiệm dẫn dắt cùng ngoại hình, giọng nói chuẩn đều rất được ưu ái. Mức lương của vị trí này tại Đà Nẵng thường dao động từ 13.000.000 - 17.000.000 VNĐ/tháng. Bên cạnh tuyển dụng việc làm MC cho sự kiện văn nghệ thì nhu cầu tìm kiếm việc làm tại Đà Nẵng này cũng rất nhiều tại các doanh nghiệp.

6. Những kỹ năng và yêu cầu cần có cho việc làm MC

Để trúng tuyển trở thành MC của một công ty nào đó, bạn cần thỏa mãn các yêu cầu khắt khe từ phía nhà tuyển dụng. Dưới đây là những yêu cầu cụ thể của các doanh nghiệp khi tuyển dụng MC:

Kỹ năng giao tiếp, trình bày

Một MC giỏi, chuyên nghiệp chắc chắn cần kỹ năng giao tiếp tốt. Trong quá trình dẫn dắt chương trình, tình huống phát sinh ngoài kịch bản có thể xảy ra. Lúc này, bạn cần tận dụng khả năng giao tiếp của mình để ứng phó. Công việc của một MC cũng đòi hỏi bạn phải tiếp xúc với nhiều người, do đó học cách nói chuyện thú vị vui vẻ sẽ giúp bạn để lại ấn tượng hơn.

Kỹ năng ứng biến, xử lý tình huống

Muốn trở thành một MC giỏi bạn cần có kỹ năng ứng biến phù hợp. Khi dẫn chương trình, nếu bị vướng vào câu hỏi khó, bạn có thể ứng biến linh hoạt. Nếu xử lý tốt, MC có thể để lại ấn tượng cho khán giả.

Kiến thức về văn hóa, sự kiện

MC cần có vốn kiến thức ở các lĩnh vực khác nhau vì bạn sẽ phải dẫn dắt nhiều chương trình với những chủ đề khác nhau ví dụ văn hóa xã hội, giải trí, âm nhạc… Nếu đưa ra các thông tin sai lệch thiếu chính xác, MC có thể sẽ gặp những rắc rối sau này.

Kỹ năng quản lý thời gian, tổ chức

Vì thời lượng của mỗi chương trình đều có hạn, MC phải thường xuyên theo dõi thời gian, chủ động ngắn giao lưu trò chuyện khéo léo, tránh để khách mời bị ngượng, chương trình phát sinh thêm chi phí bù giờ.

Kỹ năng làm việc nhóm, lãnh đạo

Công việc của các MC thường cần cả đội ngũ hỗ trợ và phối hợp làm theo. Vì vậy, mọi hành động của bạn cần có sự kết hợp nhịp nhạc với các bộ phận khác. Một MC chuyên nghiệp sẽ biết cách điều phối âm thanh, ánh sáng, tiết mục.

Để trở thành MC giỏi, bạn cần trau dồi các kỹ năng cần thiết

7. Những khó khăn trong việc làm MC

Ngành việc làm MC đang rất triển vọng tại nước ta vì sự xuất hiện của các doanh nghiệp chuyên kinh doanh về lĩnh vực giải trí, văn hóa, tổ chức sự kiện. Tuy nhiên, công việc này cũng gặp một số thách thức.:

Áp lực khi giữ nhịp sự kiện

Công việc MC luôn phải đứng trên sân khấu, bạn sẽ có những áp lực đáng kể khi ở trước mặt tất cả mọi người. Ngoài ra, nếu không biết cách giữ nhịp cho sự kiện diễn ra hài hòa, MC có thể khiến cho sân khấu bị trống, khó thu hút được khán giả.

Quản lý các tình huống bất ngờ

Trong quá trình tổ chức sự kiện, các tình huống bất ngờ có thể xảy ra. Đây là điều gần như không thể tránh khỏi ở bất kỳ chương trình, sự kiện nào. Các MC sẽ gặp rắc rối lớn nếu không biết xử trí kịp thời.

Yêu cầu về sự sáng tạo, linh hoạt

Một MC sự kiện, truyền hình luôn cần có sự sáng tạo linh hoạt trong dẫn dắt vấn đề. Nếu đi theo lối mòn, bạn có thể khiến khán giả chán nản, nhàm chán. Do đó, sự đổi mới là thực sự cần thiết.

Cạnh tranh trong ngành MC

Hiện nay, thị trường việc làm MC ngày càng khởi sắc. Tuy nhiên, không phải MC nào cũng được đánh giá cao và có sự lựa chọn ngành nghề phù hợp. Tính cạnh tranh giữa ứng viên trong cùng lĩnh vực khá cao, nếu không chuyên nghiệp và khả năng dẫn dắt duyên dáng, bạn khó có thể lựa chọn được những chương trình lớn, mức thu nhập hấp dẫn.

Nhìn chung, nhu cầu tuyển dụng MC trên thị trường lao động tại Việt Nam đang duy trì ở mức cao. Đây là cơ hội cho các sinh viên tốt nghiệp chuyên ngành MC, biên tập viên tại các trường đại học. Đặc biệt, những ứng viên có kinh nghiệm, khả năng dẫn dắt duyên dáng cùng cách nói chuyện hóm hỉnh thú vị luôn được các nhà tuyển dụng ưu ái. Nếu có đam mê trong lĩnh vực này, trở thành MC là một sự lựa chọn khá tốt dành cho bạn.