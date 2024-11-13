Tuyển Dẫn chương trình (MC) Công ty TNHH SKY X MEDIA làm việc tại Hà Nội thu nhập 14 - 20 Triệu

Công ty TNHH SKY X MEDIA
Ngày đăng tuyển: 13/11/2024
Hạn nộp hồ sơ: 16/11/2024
Công ty TNHH SKY X MEDIA

Dẫn chương trình (MC)

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Dẫn chương trình (MC) Tại Công ty TNHH SKY X MEDIA

Mức lương
14 - 20 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
10 người
Kinh nghiệm
Dưới 1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: C17

- Pandora 53 Triều Khúc, Thanh Xuân Nam, Thanh Xuân, Hà Nội, Thanh Xuân

Mô Tả Công Việc Dẫn chương trình (MC) Với Mức Lương 14 - 20 Triệu

Dẫn dắt, điều tiết phiên live
Tương tác với các comment của user trong phiên live
Quản lý idol.

Với Mức Lương 14 - 20 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Không yêu cầu kinh nghiệm.
Chăm chỉ, trung thực, thích ứng môi trường nhanh.
Hướng ngoại, không ngại giao tiếp.
Biết tiếng anh hoặc tiếng trung

Tại Công ty TNHH SKY X MEDIA Thì Được Hưởng Những Gì

Trợ cấp gửi xe.
Mức lương cạnh tranh, hoa hồng phù hợp với năng lực
Team bulding, du lịch.
Không gian phát triển ngoại ngữ: tiếng anh, tiếng trung.
Đặc biệt: sếp trẻ, môi trường làm việc năng động, thoải mái, cơ hội thăng tiến cao
Được đóng BHXH

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH SKY X MEDIA

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Công ty TNHH SKY X MEDIA

Công ty TNHH SKY X MEDIA

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: C17 - Pandora 53 Triều Khúc, Thanh Xuân Nam, Thanh Xuân, Hà Nội

