Tuyển Dẫn chương trình (MC) Công ty TNHH SKY X MEDIA làm việc tại Hà Nội thu nhập 14 - 20 Triệu

Mức lương 14 - 20 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 10 người Kinh nghiệm Dưới 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: C17 - Pandora 53 Triều Khúc, Thanh Xuân Nam, Thanh Xuân, Hà Nội, Thanh Xuân

Mô Tả Công Việc Dẫn chương trình (MC) Với Mức Lương 14 - 20 Triệu

Dẫn dắt, điều tiết phiên live

Tương tác với các comment của user trong phiên live

Quản lý idol.

Với Mức Lương 14 - 20 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Không yêu cầu kinh nghiệm.

Chăm chỉ, trung thực, thích ứng môi trường nhanh.

Hướng ngoại, không ngại giao tiếp.

Biết tiếng anh hoặc tiếng trung

Tại Công ty TNHH SKY X MEDIA Thì Được Hưởng Những Gì

Trợ cấp gửi xe.

Mức lương cạnh tranh, hoa hồng phù hợp với năng lực

Team bulding, du lịch.

Không gian phát triển ngoại ngữ: tiếng anh, tiếng trung.

Đặc biệt: sếp trẻ, môi trường làm việc năng động, thoải mái, cơ hội thăng tiến cao

Được đóng BHXH

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH SKY X MEDIA

