Ngành tổ chức sự kiện là gì? Học gì và ra trường làm gì?

1. Ngành tổ chức sự kiện là gì?

Ngành tổ chức sự kiện là ngành học chuyên đào tạo việc tổ chức và lập kế hoạch cho các sự kiện thuộc nhiều lĩnh vực khác nhau. Tổ chức sự kiện có thể liên quan đến việc tạo ra những trải nghiệm cho một nhóm người, từ một cuộc họp nhỏ đến các hội thảo lớn, triển lãm, concert hay các sự kiện thể thao…

Trong bối cảnh hiện tại, ngành tổ chức sự kiện đóng vai trò quan trọng trong việc kết nối con người, quảng bá thương hiệu và thúc đẩy sự phát triển kinh tế - xã hội. Thông qua các hoạt động như hội nghị, hội thảo, lễ hội, các chương trình giải trí, ngành này giúp doanh nghiệp, tổ chức và các cá nhân xây dựng hình ảnh, tăng cường mối quan hệ với khách hàng và đối tác.

Ngoài ra, các sự kiện còn có đóng góp lớn vào đời sống văn hóa, tinh thần của cộng đồng, tạo không gian giao lưu, học hỏi và giải trí lành mạnh. Những sự kiện quy mô lớn giúp quảng bá hình ảnh địa phương, thu hút du lịch, từ đó phát triển kinh tế - xã hội.

Hiện tại, ngành tổ chức sự kiện có sức hút rất lớn, nhưng nguồn nhân lực phục vụ cho ngành này vẫn chưa đáp ứng đủ nhu cầu. Mỗi năm vẫn có nhiều đợt tuyển dụng liên tục tại các công ty từ nhỏ đến lớn để tìm kiếm những người có kinh nghiệm, trình độ chuyên môn trong lĩnh vực này với mức lương hấp dẫn.

Ngành tổ chức sự kiện đang có nhiều tiềm năng với nhiều cơ hội phát triển

2. Ngành tổ chức sự kiện học những gì?

Theo học ngành tổ chức sự kiện, sinh viên sẽ được cung cấp các kiến thức và kỹ năng cần thiết để lập kế hoạch, điều phối và quản lý các loại hình sự kiện. Một số kiến thức mà bạn có thể sẽ học khi theo đuổi ngành này:

Lên kế hoạch cho dự án.

Tổ chức tài chính.

Kiến thức ngành tổ chức sự kiện.

Quản lý rủi ro.

Quản lý, điều phối các bên liên quan.

Thiết kế sự kiện theo trình tự.

Ngoài ra, khi học ngành tổ chức sự kiện, sinh viên sẽ tham gia thực tập thực tế tại trường học, các cơ quan, doanh nghiệp hợp tác với nhà trường. Từ đó, bạn có thể phát triển các kỹ năng cần thiết, phù hợp với ngành tổ chức sự kiện.

3. Các môn học thi xét tuyển ngành tổ chức sự kiện

Ngành tổ chức sự kiện hiện đang có nhiều tiềm năng phát triển với cơ hội việc làm đa dạng. Rất nhiều thí sinh lựa chọn chuyên ngành này để xét tuyển tại các trường đại học, cao đẳng. Dưới đây là các tổ hợp môn mà bạn cần quan tâm khi theo đuổi ngành tổ chức sự kiện:

Tổ hợp Môn học A00 Vật lý, Hóa học, Toán học A01 Toán học, Vật lý, Anh văn C00 Ngữ Văn, Lịch sử, Địa lý D00 Ngữ Văn, Tiếng Anh, Toán học S00 Ngữ Văn, Năng khiếu Sân khấu điện ảnh 1, Năng khiếu Sân khấu điện ảnh 2

4. Học ngành tổ chức sự kiện ra trường làm gì?

Ngành tổ chức sự kiện có đa dạng ngành nghề với nhiều vị trí việc làm tương ứng với các nhiệm vụ và chức năng riêng biệt. Chi tiết dưới đây:

4.1. Quản lý hậu cần

Quản lý hậu cần là những người chịu trách nhiệm về kỹ thuật, hình ảnh, âm thanh, ánh sáng cũng như các hiệu ứng trong suốt quá trình sự kiện diễn ra. Công tác hậu cần giúp đảm bảo rằng sự kiện diễn ra thu hút người xem và khiến khách hàng hài lòng.

Với mức lương dao động từ 10,000,000 - 20,000,000 VNĐ/tháng, các nhà tuyển dụng hy vọng có thể tìm được ứng viên có trình độ và kinh nghiệm. Tùy vào quy mô công ty, nhân viên hậu cần có thể có mức thu nhập hấp dẫn hơn.

4.2. Quản lý sự kiện

Quản lý sự kiện là những người chịu trách nhiệm việc lên kế hoạch, tổ chức, điều phối và giám sát toàn bộ quá trình diễn ra của sự kiện. Những người này có nhiệm vụ đảm bảo mọi thứ diễn ra suôn sẻ, đúng tiến độ và đúng mục tiêu đã đề ra.

Mức lương của quản lý sự kiện thường dao động từ 12,000,000 - 25,000,000 VNĐ/tháng. Ứng viên có thể nhận được thu nhập cao hơn nếu làm ở agency lớn hoặc các công ty đa quốc gia.

4.3. Nhân viên tổ chức sự kiện

Nhân viên tổ chức sự kiện là người trực tiếp đảm nhận nhiệm vụ liên quan đến việc lập kế hoạch, chuẩn bị, thực hiện và quản lý sự kiện, để đảm bảo mọi việc diễn ra suôn sẻ, đúng ý khách hàng.

Mức lương khởi điểm của nhân viên tổ chức sự kiện thường dao động từ 10,000,000 - 15,000,000 VNĐ/tháng. Thu nhập của bạn có thể sẽ cao hơn tùy thuộc vào số lượng sự kiện và quy mô mỗi dự án.

4.4. Nhân viên tổ chức đám cưới

Nhân viên tổ chức đám cưới là những người chuyên lên kế hoạch, thiết kế, điều phối toàn bộ công việc trong một đám cưới, từ lúc chuẩn bị đến khi kết thúc hôn lễ. Mức lương mà một nhân viên tổ chức đám cưới có thể nhận được thường dao động từ 8,000,000 - 15,000,000 VNĐ/tháng tùy vào quy mô đám cưới.

4.5. Nhân viên tổ chức triển lãm

Nhân viên tổ chức triển lãm là những người phụ trách lên kế hoạch và thực hiện các công việc liên quan đến việc tổ chức một buổi triển lãm, để đảm bảo triển lãm diễn ra tốt đẹp, thu hút khách tham quan và đạt hiệu quả truyền thông.

Có nhiều vị trí công việc khi bạn tốt nghiệp ngành tổ chức sự kiện

Các nhà tuyển dụng sẵn sàng chi ra mức lương từ 10,000,000 - 18,000,000 VNĐ/tháng cho các ứng viên có kinh nghiệm và trình độ chuyên môn trong tổ chức triển lãm. Ngoài ra, quy mô dự án triển lãm cũng ảnh hưởng khá lớn tới thu nhập của các ứng viên.

4.6. Nhân viên trang trí sân khấu

Nhân viên trang trí sân khấu là những người chịu trách nhiệm thiết kế, sắp xếp và trang trí không gian sân khấu cho các sự kiện có thể là hội nghị, lễ hội, show truyền hình, đám cưới, triển lãm, concert. Công việc của những người này là tạo ra không gian ấn tượng, đẹp mắt, phù hợp với chủ đề của sự kiện, tạo hứng thú cho người xem.

Mức lương của nhân viên trang trí sân khấu thường dao động từ 10,000,000 - 15,000,000 VNĐ/tháng, phù thuộc vào kinh nghiệm, trình độ chuyên môn và quy mô công ty.

4.7. Trưởng dự án sự kiện

Trưởng dự án sự kiện là những người chịu trách nhiệm điều phối, giám sát toàn bộ quá trình tổ chức một sự kiện. Các trưởng dự án cần có khả năng lãnh đạo, quản lý đội nhóm, điều phối đa nhiệm để đảm bảo sự kiện diễn ra thành công, đúng tiến độ.

Với các ứng viên có kinh nghiệm, các nhà tuyển dụng sẵn sàng đưa ra mức lương từ 20,000,000 - 35,000,000 VNĐ/tháng cho vị trí này. Với những người chưa có nhiều kinh nghiệm điều phối, quản lý, mức thu nhập có thể dao động từ 12,000,000 - 20,000,000 VNĐ/tháng.

4.8. Chuyên viên truyền thông sự kiện

Chuyên viên truyền thông sự kiện là những người chịu trách nhiệm xây dựng, triển khai các chiến lược truyền thông nhằm quảng bá sự kiện, giúp tăng cường độ nhận diện thương hiệu của sự kiện, thu hút khán giả tham gia.

Tùy thuộc vào kinh nghiệm và trình độ chuyên môn, mức lương của một chuyên viên truyền thông sự kiện thường dao động từ 8,000,000 - 25,000,000 VNĐ/tháng. Nếu làm cho các dự án lớn, công ty quốc tế, thu nhập của bạn có thể cao hơn.

4.9. Giám đốc sự kiện

Giám đốc sự kiện là những người chịu trách nhiệm cao nhất trong việc quản lý, điều hành tất cả mọi hoạt động diễn ra trong một sự kiện. Công việc chính của người lãnh đạo là giám sát toàn bộ quy trình tổ chức sự kiện, đảm bảo các bộ phận phối hợp nhịp nhàng, sự kiện đạt được chất lượng, hiệu quả và phù hợp với ngân sách.

Thu nhập của các giám đốc sự kiện thường dao động từ 20,000,000 - 100,000,000 VNĐ/tháng, phụ thuộc vào quy mô công ty có thể là công ty, tập đoàn lớn hoặc sự kiện quốc tế.

5. Công việc của nghề tổ chức sự kiện

Nghề tổ chức sự kiện là quá trình lên ý tưởng, thiết kế, chuẩn bị và cuối cùng là triển khai một sự kiện cụ thể nào đó. Dưới đây là những nhiệm vụ chính của người làm nghề tổ chức sự kiện:

Xác định ý tưởng, lên kế hoạch: Ý tưởng phải phù hợp với đối tượng mục tiêu và thương hiệu. Kế hoạch phải chi tiết về nội dung và có kinh phí cụ thể.

Xây dựng mối quan hệ với đối tác, nhà tài trợ, đội ngũ nội bộ đảm bảo mọi người đều có mục tiêu chung.

Chuẩn bị cho sự kiện: Địa điểm phù hợp với từng hoàn cảnh, liên hệ dịch vụ âm thanh, ánh sáng…

Quảng bá, tiếp thị sự kiện: Phát triển chiến lực tiếp thị dưới nhiều hình thức để phù hợp với sự kiện, thu hút người tham gia.

Quản lý sự kiện: Điều phối, duy trì hoạt động suôn sẻ theo đúng kế hoạch.

Đánh giá, viết báo cáo sau sự kiện: Thu thập phản hồi của khách hàng, đánh giá sự kiện, cải thiện ở các sự kiện sau.

6. Trường đào tạo ngành tổ chức sự kiện tốt nhất

Ngành tổ chức sự kiện đang trở thành ngành học thu hút nhiều bạn trẻ vì nhiều tiềm năng và cơ hội phát triển. Dưới đây là chi tiết các trường đào tạo uy tín với điểm chuẩn và học phí cụ thể:

Khu vực Tên trường Ngành học Khối tuyển sinh Điểm chuẩn (2024) Học phí (2024) Miền Bắc Đại học Văn hóa Hà Nội Quản lý văn hoá - Tổ chức sự kiện D01; D09; D14; D15; C19 27 441,000 VNĐ/tín chỉ Học viện Báo chí và Tuyên truyền Quan hệ công chúng, chuyên ngành Truyền thông marketing D01 36.13 507,000 VNĐ/tín chỉ A01 36.13 D72 35.63 D78 37.38 Quảng cáo D01 35.58 A01 35.58 D72 35.08 D78 36.08 Đại học Sân khấu điện ảnh Hà Nội Đạo diễn sự kiện lễ hội S00 20.5 6,750,000 VNĐ/kỳ Đại học Khoa học xã hội và Nhân văn Hà Nội Quan hệ công chúng D78 27.36 30,000,000 VNĐ/năm D01 26.45 D04 26.4 C00 29.1 Miền Nam Đại học Hoa Sen Quản trị sự kiện A00; A01; D01; D03; D09 16 28,000,000 – 45,000,000 VNĐ/năm Đại học Tôn Đức Thắng Quản lý thể dục thể thao (Chuyên ngành kinh doanh thể thao và tổ chức sự kiện) A01; D01; T00; T01 31.3 27,000,000 - 31,600,000 VNĐ/năm

Lưu ý: Các thông tin trên chỉ có tính chất tham khảo, bạn có thể truy cập vào website chính thức của các trường để có tin tức chính xác nhất.

7. Yêu cầu và kỹ năng của nghề tổ chức sự kiện

Để trở thành một nhân viên tổ chức sự kiện giỏi, bạn cần rèn luyện nhiều phẩm chất, kỹ năng để đáp ứng được các yêu cầu về công việc. Các nhà tuyển dụng luôn có những yêu cầu chi tiết khi tuyển ứng viên cho lĩnh vực này. Chi tiết dưới đây:

Để tổ chức một sự kiện, bạn cần trau dồi kiến thức và những kỹ năng cần thiết

Kỹ năng quản lý dự án

Kỹ năng quản lý dự án giúp bạn lập kế hoạch cho sự kiện, xác định được các bước cần thực hiện và đặt ra mục tiêu cụ thể. Các ứng viên cũng có thể phân công công việc cho các thành viên trong nhóm sau cho hợp lý. Ngoài ra, việc theo dõi tiến độ, đánh giá rủi ro, quản lý tài nguyên tốt giúp sự kiện diễn ra theo kế hoạch, đạt kết quả mong muốn.

Kỹ năng tổ chức

Kỹ năng tổ chức đóng vai trò quan trọng trong ngành tổ chức sự kiện. Bạn cần lên lịch trình chi tiết, xác định được địa điểm, thời gian tổ chức sự kiện. Các ứng viên cũng có thể phối hợp với các nhà cung cấp dịch vụ, làm việc với đội ngũ nhân viên hiệu quả và suôn sẻ khi làm việc theo quy trình.

Kỹ năng giao tiếp

Một trong những kỹ năng quan trọng của ngành tổ chức sự kiện là giao tiếp. Bạn cần có khả năng giao tiếp tốt, truyền đạt dễ hiểu với đối tác, khách hàng và nhân viên. Sử dụng ngôn ngữ phù hợp, rõ ràng giúp công việc trôi chảy, hiệu quả.

Khả năng sáng tạo

Để có thể tạo ra các sự kiện ấn tượng, độc đáo, mới lạ, bạn cần có tư duy sáng tạo. Những ứng viên có khả năng sáng tạo tốt giúp cho ra đời những ý tưởng thú vị, phá cách, tạo cho khách hàng những trải nghiệm mới mẻ.

Khả năng xử lý tình huống

Khi tổ chức một sự kiện, bạn có thể gặp một số tình huống bất ngờ xảy ra. Nếu có kỹ năng phản ứng nhanh, linh hoạt, bạn có thể tránh được các rủi ro và tìm ra các giải pháp giúp giải quyết vấn đề.

Kỹ năng đàm phán

Đàm phán giỏi giúp bạn có thể đạt được những thỏa thuận có lợi vừa đảm bảo yêu cầu của khách hàng và đối tác vừa mang về lợi ích cho công ty. Một ứng viên biết lắng nghe, thuyết phục và đưa ra các đề xuất hợp đồng hợp lý sẽ được ưu tiên, coi trọng hơn.

Kỹ năng quảng cáo, tiếp thị

Có kiến thức về quảng cáo, tiếp thị sẽ giúp ích khá nhiều cho các ứng viên theo đuổi ngành tổ chức sự kiện. Bạn có thể xác định được đối tượng khách hàng, đưa ra các kế hoạch tiếp thị, chiến lược quảng cáo đạt hiệu quả cao.

Tóm lại, hy vọng bài viết trên sẽ giúp các bạn hiểu hơn về ngành tổ chức sự kiện, các tổ hợp môn thi, trường học uy tín chuyên đào tạo lĩnh vực này. Đây là ngành có nhiều cơ hội nghề nghiệp đa dạng khi tốt nghiệp ra trường. Nếu mong muốn tìm việc làm tổ chức sự kiện, bạn có thể truy cập vào Job3s.ai để cập nhật thông tin mới nhất.