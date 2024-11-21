Tuyển Dẫn chương trình (MC) Công Ty Cổ Phần Tập Đoàn Thế Giới Điện Giải làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 14 - 17 Triệu

Mức lương 14 - 17 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 2 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: 118 Đường số 2, Vạn Phúc City, Phường Hiệp Bình Phước, Thủ Đức

Tìm hiểu sâu sắc các sản phẩm của công ty & đối thủ để có sự am hiểu chuyên sâu trước khi xây dựng kịch bản nội dung

Xây dựng, sáng tạo các kịch bản quay Video cho Youtube/Tiktok/Fanpage theo các định hướng tổng quát theo từng giai đoạn của cấp trên

MC chính dẫn chương trình xuất hiện trong các Video

Đề xuất & Chuẩn bị các công cụ/dụng cụ/nguyên liệu cần thiết cho các kịch bản quay Video

Phối hợp với bộ phận quay/dựng Video để triển khai các kịch bản đã được phê duyệt

Phối hợp, làm việc với các bộ phận khác có liên quan trong trường hợp cần thiết

Thu & Lồng voice cho các Video khi cần thiết

Livestream khi có kế hoạch (tần suất ít)

Nam Nữ từ 23-35 tuổi

Có kinh nghiệm ít nhất 1 năm ở vị trí tương đương

Giọng nói dễ nghe & lôi cuốn

Sáng tạo, chủ động, năng động, thân thiện

Chịu khó học hỏi & Tìm kiếm thông tin

Kỹ năng giao tiếp và trình bày tốt

Có kỹ năng diễn xuất là một lợi thế

Tại Công Ty Cổ Phần Tập Đoàn Thế Giới Điện Giải Thì Được Hưởng Những Gì

- Team Building hàng năm, đánh giá công việc review lương định kỳ.

- Chính sách Bảo hiểm sức khỏe Bảo Việt.

- Khám sức khỏe tổng quát định kỳ hàng năm.

- 12 ngày phép năm hưởng lương + cơ hội thăng tiến trong nghề nghiệp cao.

- Làm việc tại Công ty số 1 Việt Nam về thiết bị y tế máy lọc nước ion kiềm với môi trường làm việc chuyên nghiệp, thân thiện.

- Được sử dụng sản phẩm của Công ty (nước ion kiềm) trong việc chăm sóc sức khỏe và làm đẹp.

- Ký HĐLĐ chính thức và tham gia các loại bảo hiểm theo quy định của pháp luật (BHXH, BHYT, BHTN) theo quy định của Công ty sau thời gian thử việc.

