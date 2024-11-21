Tuyển Dẫn chương trình (MC) Công Ty Cổ Phần Tập Đoàn Thế Giới Điện Giải làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 14 - 17 Triệu

Công Ty Cổ Phần Tập Đoàn Thế Giới Điện Giải
Ngày đăng tuyển: 21/11/2024
Hạn nộp hồ sơ: 21/12/2024
Công Ty Cổ Phần Tập Đoàn Thế Giới Điện Giải

Dẫn chương trình (MC)

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Dẫn chương trình (MC) Tại Công Ty Cổ Phần Tập Đoàn Thế Giới Điện Giải

Mức lương
14 - 17 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
2 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh: 118 Đường số 2, Vạn Phúc City, Phường Hiệp Bình Phước, Thủ Đức

Mô Tả Công Việc Dẫn chương trình (MC) Với Mức Lương 14 - 17 Triệu

Tìm hiểu sâu sắc các sản phẩm của công ty & đối thủ để có sự am hiểu chuyên sâu trước khi xây dựng kịch bản nội dung
Xây dựng, sáng tạo các kịch bản quay Video cho Youtube/Tiktok/Fanpage theo các định hướng tổng quát theo từng giai đoạn của cấp trên
MC chính dẫn chương trình xuất hiện trong các Video
Đề xuất & Chuẩn bị các công cụ/dụng cụ/nguyên liệu cần thiết cho các kịch bản quay Video
Phối hợp với bộ phận quay/dựng Video để triển khai các kịch bản đã được phê duyệt
Phối hợp, làm việc với các bộ phận khác có liên quan trong trường hợp cần thiết
Thu & Lồng voice cho các Video khi cần thiết
Livestream khi có kế hoạch (tần suất ít)

Với Mức Lương 14 - 17 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Nam Nữ từ 23-35 tuổi
Có kinh nghiệm ít nhất 1 năm ở vị trí tương đương
Giọng nói dễ nghe & lôi cuốn
Sáng tạo, chủ động, năng động, thân thiện
Chịu khó học hỏi & Tìm kiếm thông tin
Kỹ năng giao tiếp và trình bày tốt
Có kỹ năng diễn xuất là một lợi thế

Tại Công Ty Cổ Phần Tập Đoàn Thế Giới Điện Giải Thì Được Hưởng Những Gì

- Team Building hàng năm, đánh giá công việc review lương định kỳ.
- Chính sách Bảo hiểm sức khỏe Bảo Việt.
- Khám sức khỏe tổng quát định kỳ hàng năm.
- 12 ngày phép năm hưởng lương + cơ hội thăng tiến trong nghề nghiệp cao.
- Làm việc tại Công ty số 1 Việt Nam về thiết bị y tế máy lọc nước ion kiềm với môi trường làm việc chuyên nghiệp, thân thiện.
- Được sử dụng sản phẩm của Công ty (nước ion kiềm) trong việc chăm sóc sức khỏe và làm đẹp.
- Ký HĐLĐ chính thức và tham gia các loại bảo hiểm theo quy định của pháp luật (BHXH, BHYT, BHTN) theo quy định của Công ty sau thời gian thử việc.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty Cổ Phần Tập Đoàn Thế Giới Điện Giải

Liên Hệ Công Ty

Công Ty Cổ Phần Tập Đoàn Thế Giới Điện Giải

Công Ty Cổ Phần Tập Đoàn Thế Giới Điện Giải

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: 118 đường số 2, Vạn Phúc City, HBP, Thủ Đức, HCM

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

