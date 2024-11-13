Tuyển Dẫn chương trình (MC) CÔNG TY TNHH TRUYỀN THÔNG MEDIA CMD HOME làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 20 Triệu

Tuyển Dẫn chương trình (MC) CÔNG TY TNHH TRUYỀN THÔNG MEDIA CMD HOME làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 20 Triệu

CÔNG TY TNHH TRUYỀN THÔNG MEDIA CMD HOME
Ngày đăng tuyển: 13/11/2024
Hạn nộp hồ sơ: 11/12/2024
CÔNG TY TNHH TRUYỀN THÔNG MEDIA CMD HOME

Dẫn chương trình (MC)

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Dẫn chương trình (MC) Tại CÔNG TY TNHH TRUYỀN THÔNG MEDIA CMD HOME

Mức lương
15 - 20 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
2 người
Kinh nghiệm
Dưới 1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: Lô B8

- LK3 ô số 26 khu B khu đô thị mới Lê Trọng Tấn Gelexi, Phường Dương Nội, Hà Đông, Hà Nội, Hà Đông

Mô Tả Công Việc Dẫn chương trình (MC) Với Mức Lương 15 - 20 Triệu

Công việc sẽ bao gồm việc giới thiệu các tiết mục, tương tác với khán giả và tạo dựng không gian giải trí hấp dẫn
Ngoài ra, ứng viên cần có kỹ năng làm việc nhóm và linh hoạt trong việc xử lý tình huống bất ngờ
Nếu bạn yêu thích nghệ thuật biểu diễn và có đam mê với nền tảng mạng xã hội, hãy tham gia cùng chúng tôi để mang đến những trải nghiệm thú vị cho khán giả.
Làm chủ chương trình Livestream trực tiếp theo nhóm trên nền tảng TikTok.
Tham gia lên ý tưởng kịch bản, nội dung cho buổi livestream.
Hoạt náo, khuấy động không khí, hỗ trợ Idol trình diễn xuyên suốt buổi livestream.
Sử dụng tiếng Anh dẫn chương trình trong buổi livestream.
Không yêu cầu lên hình quá nhiều, chủ yếu sau màn hình livestream

Với Mức Lương 15 - 20 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Kỹ năng giao tiếp tiếng Anh tốt, có khả năng dẫn dắt chương trình hấp dẫn và thu hút người xem.
Kinh nghiệm trong lĩnh vực livestream, đặc biệt là các chương trình nhảy hát trên nền tảng TikTok.
Khả năng tương tác với khán giả, tạo không khí vui vẻ, sôi động trong suốt buổi livestream.
Kỹ năng làm việc nhóm, phối hợp tốt với các thành viên khác trong ekip sản xuất.
Có kiến thức về kỹ thuật livestream, biết sử dụng các thiết bị hỗ trợ.

Tại CÔNG TY TNHH TRUYỀN THÔNG MEDIA CMD HOME Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương cạnh tranh, phù hợp với năng lực và kinh nghiệm (LCB:13tr-15tr).
Cơ hội làm việc trong môi trường sáng tạo và năng động.
Được đào tạo và phát triển kỹ năng chuyên môn liên quan đến lĩnh vực livestream và truyền thông.
Cơ hội tham gia các sự kiện lớn, nâng cao khả năng giao tiếp và thể hiện bản thân.
Được hỗ trợ trang thiết bị cần thiết cho công việc.
Thời gian làm việc linh hoạt, thuận tiện cho việc sắp xếp cá nhân.
Cơ hội thăng tiến trong nghề nghiệp và mở rộng mạng lưới quan hệ.
Chế độ đãi ngộ hấp dẫn, bao gồm bảo hiểm xã hội và các phúc lợi khác.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH TRUYỀN THÔNG MEDIA CMD HOME

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY TNHH TRUYỀN THÔNG MEDIA CMD HOME

CÔNG TY TNHH TRUYỀN THÔNG MEDIA CMD HOME

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: Lô B8 - Lk3 Ô Số 26 Khu B Khu Đô Thị Mới Lê Trọng Tấn Gelexi, Phường Dương Nội, Quận Hà Đông, Hà Nội

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

