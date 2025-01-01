Công việc Data Labeling (Gán nhãn dữ liệu)

Hiện nay, việc làm gán nhãn dữ liệu đang ngày càng trở nên quan trọng trong bối cảnh sự phát triển mạnh mẽ của trí tuệ nhân tạo và phân tích dữ liệu. Các vị trí như Chuyên viên phân tích dữ liệu, Quản lý dự án gán nhãn… đang có tiềm năng phát triển lớn vì chúng đóng góp trực tiếp vào việc xây dựng và cải thiện các mô hình AI, mở ra nhiều cơ hội nghề nghiệp trong các lĩnh vực như công nghệ, tài chính, y tế…

Mức lương trung bình của việc làm gán nhãn dữ liệu (việc làm Data Labeling) hiện nay dao động từ 6.000.000 - 20.000.000 VND/tháng, tùy theo nhiều yếu tố như kinh nghiệm, địa điểm làm việc, quy mô của tổ chức, các phúc lợi đi kèm. Dưới đây là bảng mức lương cụ thể:

Công việc gán nhãn dữ liệu đóng vai trò quan trọng trong việc chuẩn bị dữ liệu cho các mô hình học máy, đảm bảo rằng dữ liệu được phân loại chính xác và hiệu quả. Dưới đây là bản mô tả công việc cho việc làm gán nhãn dữ liệu:

Nghiên cứu nội dung và kịch bản của sự kiện/chương trình: Đây là bước đầu tiên trong quá trình gán nhãn dữ liệu, nơi người thực hiện công việc cần phải nắm rõ các chủ đề, nội dung chính và mục tiêu của sự kiện hoặc chương trình. Việc nghiên cứu này giúp hiểu sâu sắc về bối cảnh, từ đó xác định các đặc điểm cần nhãn phù hợp, ví dụ như chủ đề, cảm xúc, loại hình sự kiện.

Dẫn dắt chương trình và tương tác với khán giả: Trong một số trường hợp, công việc này cũng yêu cầu sự tương tác trực tiếp với người tham gia, để thu thập dữ liệu phản hồi từ khán giả hoặc người dùng. Việc dẫn dắt chương trình không chỉ giúp tăng cường sự tham gia mà còn giúp xác định các yếu tố trong dữ liệu cần phải gán nhãn như mức độ tương tác, phản ứng của người tham gia, các yếu tố cảm xúc thể hiện trong cuộc trò chuyện hoặc sự kiện.

4. Tổng hợp vị trí công việc của việc làm gán nhãn dữ liệu

Trong bối cảnh phát triển công nghệ và trí tuệ nhân tạo, công việc gán nhãn dữ liệu đóng vai trò quan trọng trong việc huấn luyện các mô hình AI. Dưới đây là một số vị trí công việc của việc làm gán nhãn dữ liệu:

4.1. CTV gán nhãn dữ liệu

Cộng tác viên (CTV) gán nhãn dữ liệu thường là những người làm việc theo hình thức bán thời gian hoặc tạm thời. Công việc chính của CTV là gán nhãn cho các dữ liệu như hình ảnh, văn bản, video theo yêu cầu của dự án. CTV gán nhãn dữ liệu không cần phải có kỹ năng chuyên môn quá cao, nhưng cần phải có sự cẩn thận và khả năng làm việc nhanh chóng, chính xác để đảm bảo chất lượng dữ liệu cho các mô hình AI.

4.2. Nhân viên gán nhãn dữ liệu

Nhân viên gán nhãn dữ liệu thường làm việc toàn thời gian tại các công ty chuyên về AI hoặc các công ty công nghệ. Công việc của những nhân viên này liên quan đến việc phân loại và chú thích dữ liệu từ các nguồn khác nhau, đảm bảo dữ liệu được chuẩn hóa và đồng nhất.

Nhân viên gán nhãn dữ liệu cần có khả năng nhận diện các đặc điểm quan trọng trong dữ liệu và làm việc có hệ thống để hỗ trợ quá trình huấn luyện mô hình AI hiệu quả.

4.3. Nhân viên xử lý dữ liệu

Nhân viên xử lý dữ liệu chịu trách nhiệm về việc thu thập, xử lý, làm sạch dữ liệu trước khi được đưa vào sử dụng cho các mục đích phân tích hoặc huấn luyện AI. Công việc của những người này bao gồm việc chỉnh sửa dữ liệu, loại bỏ dữ liệu sai lệch hoặc không đầy đủ, đồng thời đảm bảo tính nhất quán và chất lượng của dữ liệu đầu vào.

Nhân viên xử lý dữ liệu cần có kỹ năng về phần mềm và công cụ xử lý dữ liệu, cũng như khả năng giải quyết vấn đề khi gặp phải dữ liệu phức tạp.

4.4. Trợ lý dự án

Trợ lý dự án làm việc trực tiếp với các nhóm dự án để giám sát và hỗ trợ các công việc liên quan đến gán nhãn và xử lý dữ liệu. Các trợ lý sẽ phối hợp với các nhân viên và CTV để đảm bảo tiến độ và chất lượng công việc đạt yêu cầu. Trợ lý dự án không chỉ giúp sắp xếp các công việc hàng ngày mà còn theo dõi và báo cáo tiến trình công việc, giúp quản lý dự án điều chỉnh và cải tiến quy trình làm việc.

5. Khu vực tuyển dụng việc làm gán nhãn dữ liệu

Việc làm gán nhãn dữ liệu hiện đang trở thành một ngành nghề ngày càng quan trọng trong bối cảnh công nghệ trí tuệ nhân tạo (AI) và học máy (machine learning) phát triển mạnh mẽ. Các công ty và tổ chức đang cần nguồn nhân lực lớn để cung cấp các dữ liệu có chất lượng cho các mô hình AI, từ đó tạo cơ hội việc làm ở nhiều địa phương.

5.1. Tuyển dụng việc làm gán nhãn dữ liệu tại Hà Nội

Hà Nội là thủ đô và trung tâm chính trị, kinh tế của Việt Nam, nơi tập trung nhiều công ty, tổ chức nghiên cứu, phát triển công nghệ, đặc biệt là trong lĩnh vực AI.

Nhu cầu tuyển dụng công việc gán nhãn dữ liệu tại Hà Nội tăng cao nhờ vào sự phát triển mạnh mẽ của ngành công nghệ thông tin và việc các doanh nghiệp cần nhân sự hỗ trợ trong quá trình xây dựng các sản phẩm AI. Sự xuất hiện của các công ty công nghệ lớn tại Hà Nội cũng đang đẩy mạnh nhu cầu tìm kiếm việc làm tại Hà Nội.

Mức lương trung bình cho việc làm gán nhãn dữ liệu tại Hà Nội dao động từ 10.000.000 - 20.000.000 VND/tháng, tại các khu vực tuyển dụng nhiều như Quận Cầu Giấy, Quận Bắc Từ Liêm…

Xu hướng tìm việc làm data labeling (tìm việc làm gán nhãn dữ liệu) tại Hà Nội đang tăng cao