Công việc Data Labeling (Gán nhãn dữ liệu)
Trong bối cảnh ngành trí tuệ nhân tạo (AI) và học máy đang ngày càng phát triển, nhu cầu tuyển dụng việc làm gán nhãn dữ liệu đang tăng cao. Công việc này có tiềm năng phát triển lớn với mức lương dao động từ 6.000.000 - 20.000.000 VND/tháng, tại các khu vực tuyển dụng nhiều như Hà Nội, TP.HCM, Đà Nẵng...
1. Nhu cầu nhân lực của việc làm gán nhãn dữ liệu
Gán nhãn dữ liệu (Data Labeling) là quá trình thêm thông tin mô tả vào dữ liệu thô, giúp các mô hình học máy hiểu và nhận diện chính xác đặc điểm của dữ liệu để dự đoán mục tiêu.
Theo như thông tin tìm hiểu của Job3s, dự kiến vào năm 2030, thị trường gán nhãn dữ liệu toàn cầu sẽ đạt 17 tỷ USD, với tốc độ tăng trưởng hàng năm là 28,9%. Sự tăng trưởng này chủ yếu là nhờ vào nhu cầu mạnh mẽ đối với các học máy và ứng dụng AI trong các lĩnh vực như tài chính, chăm sóc sức khỏe, bán lẻ, giao thông. Do vậy, nhu cầu tuyển dụng gán nhãn dữ liệu đang tăng cao, với hàng trăm tin tuyển dụng trên các website việc làm.
Hiện nay, việc làm gán nhãn dữ liệu đang ngày càng trở nên quan trọng trong bối cảnh sự phát triển mạnh mẽ của trí tuệ nhân tạo và phân tích dữ liệu. Các vị trí như Chuyên viên phân tích dữ liệu, Quản lý dự án gán nhãn… đang có tiềm năng phát triển lớn vì chúng đóng góp trực tiếp vào việc xây dựng và cải thiện các mô hình AI, mở ra nhiều cơ hội nghề nghiệp trong các lĩnh vực như công nghệ, tài chính, y tế…
2. Cập nhật mức lương tuyển dụng việc làm gán nhãn dữ liệu
Mức lương trung bình của việc làm gán nhãn dữ liệu (việc làm Data Labeling) hiện nay dao động từ 6.000.000 - 20.000.000 VND/tháng, tùy theo nhiều yếu tố như kinh nghiệm, địa điểm làm việc, quy mô của tổ chức, các phúc lợi đi kèm. Dưới đây là bảng mức lương cụ thể:
|
Vị trí công việc
|
Mức lương (VND/tháng)
|
CTV gán nhãn dữ liệu
|
6.000.000 - 8.000.000
|
Nhân viên gán nhãn dữ liệu
|
10.000.000 - 15.000.000
|
Nhân viên xử lý dữ liệu
|
7.000.000 - 10.000.000
|
Trợ lý dự án
|
18.000.000 - 20.000.000
3. Mô tả công việc cho việc làm gán nhãn dữ liệu
Công việc gán nhãn dữ liệu đóng vai trò quan trọng trong việc chuẩn bị dữ liệu cho các mô hình học máy, đảm bảo rằng dữ liệu được phân loại chính xác và hiệu quả. Dưới đây là bản mô tả công việc cho việc làm gán nhãn dữ liệu:
Nghiên cứu nội dung và kịch bản của sự kiện/chương trình: Đây là bước đầu tiên trong quá trình gán nhãn dữ liệu, nơi người thực hiện công việc cần phải nắm rõ các chủ đề, nội dung chính và mục tiêu của sự kiện hoặc chương trình. Việc nghiên cứu này giúp hiểu sâu sắc về bối cảnh, từ đó xác định các đặc điểm cần nhãn phù hợp, ví dụ như chủ đề, cảm xúc, loại hình sự kiện.
Dẫn dắt chương trình và tương tác với khán giả: Trong một số trường hợp, công việc này cũng yêu cầu sự tương tác trực tiếp với người tham gia, để thu thập dữ liệu phản hồi từ khán giả hoặc người dùng. Việc dẫn dắt chương trình không chỉ giúp tăng cường sự tham gia mà còn giúp xác định các yếu tố trong dữ liệu cần phải gán nhãn như mức độ tương tác, phản ứng của người tham gia, các yếu tố cảm xúc thể hiện trong cuộc trò chuyện hoặc sự kiện.
4. Tổng hợp vị trí công việc của việc làm gán nhãn dữ liệu
Trong bối cảnh phát triển công nghệ và trí tuệ nhân tạo, công việc gán nhãn dữ liệu đóng vai trò quan trọng trong việc huấn luyện các mô hình AI. Dưới đây là một số vị trí công việc của việc làm gán nhãn dữ liệu:
4.1. CTV gán nhãn dữ liệu
Cộng tác viên (CTV) gán nhãn dữ liệu thường là những người làm việc theo hình thức bán thời gian hoặc tạm thời. Công việc chính của CTV là gán nhãn cho các dữ liệu như hình ảnh, văn bản, video theo yêu cầu của dự án. CTV gán nhãn dữ liệu không cần phải có kỹ năng chuyên môn quá cao, nhưng cần phải có sự cẩn thận và khả năng làm việc nhanh chóng, chính xác để đảm bảo chất lượng dữ liệu cho các mô hình AI.
4.2. Nhân viên gán nhãn dữ liệu
Nhân viên gán nhãn dữ liệu thường làm việc toàn thời gian tại các công ty chuyên về AI hoặc các công ty công nghệ. Công việc của những nhân viên này liên quan đến việc phân loại và chú thích dữ liệu từ các nguồn khác nhau, đảm bảo dữ liệu được chuẩn hóa và đồng nhất.
Nhân viên gán nhãn dữ liệu cần có khả năng nhận diện các đặc điểm quan trọng trong dữ liệu và làm việc có hệ thống để hỗ trợ quá trình huấn luyện mô hình AI hiệu quả.
4.3. Nhân viên xử lý dữ liệu
Nhân viên xử lý dữ liệu chịu trách nhiệm về việc thu thập, xử lý, làm sạch dữ liệu trước khi được đưa vào sử dụng cho các mục đích phân tích hoặc huấn luyện AI. Công việc của những người này bao gồm việc chỉnh sửa dữ liệu, loại bỏ dữ liệu sai lệch hoặc không đầy đủ, đồng thời đảm bảo tính nhất quán và chất lượng của dữ liệu đầu vào.
Nhân viên xử lý dữ liệu cần có kỹ năng về phần mềm và công cụ xử lý dữ liệu, cũng như khả năng giải quyết vấn đề khi gặp phải dữ liệu phức tạp.
4.4. Trợ lý dự án
Trợ lý dự án làm việc trực tiếp với các nhóm dự án để giám sát và hỗ trợ các công việc liên quan đến gán nhãn và xử lý dữ liệu. Các trợ lý sẽ phối hợp với các nhân viên và CTV để đảm bảo tiến độ và chất lượng công việc đạt yêu cầu. Trợ lý dự án không chỉ giúp sắp xếp các công việc hàng ngày mà còn theo dõi và báo cáo tiến trình công việc, giúp quản lý dự án điều chỉnh và cải tiến quy trình làm việc.
5. Khu vực tuyển dụng việc làm gán nhãn dữ liệu
Việc làm gán nhãn dữ liệu hiện đang trở thành một ngành nghề ngày càng quan trọng trong bối cảnh công nghệ trí tuệ nhân tạo (AI) và học máy (machine learning) phát triển mạnh mẽ. Các công ty và tổ chức đang cần nguồn nhân lực lớn để cung cấp các dữ liệu có chất lượng cho các mô hình AI, từ đó tạo cơ hội việc làm ở nhiều địa phương.
5.1. Tuyển dụng việc làm gán nhãn dữ liệu tại Hà Nội
Hà Nội là thủ đô và trung tâm chính trị, kinh tế của Việt Nam, nơi tập trung nhiều công ty, tổ chức nghiên cứu, phát triển công nghệ, đặc biệt là trong lĩnh vực AI.
Nhu cầu tuyển dụng công việc gán nhãn dữ liệu tại Hà Nội tăng cao nhờ vào sự phát triển mạnh mẽ của ngành công nghệ thông tin và việc các doanh nghiệp cần nhân sự hỗ trợ trong quá trình xây dựng các sản phẩm AI. Sự xuất hiện của các công ty công nghệ lớn tại Hà Nội cũng đang đẩy mạnh nhu cầu tìm kiếm việc làm tại Hà Nội.
Mức lương trung bình cho việc làm gán nhãn dữ liệu tại Hà Nội dao động từ 10.000.000 - 20.000.000 VND/tháng, tại các khu vực tuyển dụng nhiều như Quận Cầu Giấy, Quận Bắc Từ Liêm…
5.2. Tuyển dụng việc làm gán nhãn dữ liệu tại TP.HCM
TP.HCM là trung tâm kinh tế lớn của Việt Nam, luôn dẫn đầu về số lượng các công ty công nghệ và startups.
Tại đây, nhu cầu tuyển dụng việc làm gán nhãn dữ liệu không ngừng tăng cao do sự phát triển mạnh mẽ của các ngành công nghiệp công nghệ cao và ứng dụng AI trong nhiều lĩnh vực, từ thương mại điện tử đến ngân hàng. TP.HCM đang ngày càng thu hút nguồn nhân lực lớn và tạo ra nhiều cơ hội việc làm trong ngành này.
Mức lương trung bình cho việc làm gán nhãn dữ liệu tại TP.HCM dao động từ 10.000.000 - 20.000.000 VND/tháng, tại các khu vực tuyển dụng nhiều như Quận 1, Quận 2…
5.3. Tuyển dụng việc làm gán nhãn dữ liệu tại Đà Nẵng
Đà Nẵng là một trong những thành phố phát triển nhanh chóng về các lĩnh vực kinh tế và công nghệ ở khu vực miền Trung. Mặc dù không có số lượng công ty công nghệ lớn như ở Hà Nội hay Hồ Chí Minh, nhưng Đà Nẵng đang thu hút sự quan tâm của các nhà đầu tư và các công ty muốn phát triển ứng dụng AI.
Nhu cầu tuyển dụng việc làm gán nhãn dữ liệu tại Đà Nẵng tăng do sự phát triển của các doanh nghiệp công nghệ nhỏ và các tổ chức hỗ trợ nghiên cứu AI tại khu vực.
Mức lương trung bình cho việc làm gán nhãn dữ liệu tại Đà Nẵng dao động từ 10.000.000 - 15.000.000 VND/tháng, tại các khu vực tuyển dụng nhiều như Quận Hải Châu, Quận Thanh Khê…
6. Những kỹ năng và yêu cầu cần có cho việc làm gán nhãn dữ liệu
Để được ứng tuyển vào việc làm gán nhãn dữ liệu, bạn cần phải có những kỹ năng và yêu cầu sau:
Bằng cấp: Tốt nghiệp Cao đẳng, Đại học trở lên chuyên ngành Công nghệ thông tin, Ngôn ngữ học… Có các chứng chỉ như công nghệ thông tin, phân tích dữ liệu là một lợi thế.
Yêu cầu cần phải chú ý đến chi tiết: Các nhiệm vụ gán nhãn dữ liệu yêu cầu sự tập trung cao độ và độ chính xác tuyệt đối. Mỗi lỗi nhỏ có thể ảnh hưởng đến chất lượng dữ liệu tổng thể, vì vậy ứng viên phải luôn đảm bảo rằng công việc được thực hiện đúng yêu cầu và không bỏ sót bất kỳ chi tiết nào.
Kỹ năng làm việc độc lập và theo nhóm:
-
Làm việc độc lập hiệu quả, đặc biệt là khi làm việc từ xa, giúp ứng viên hoàn thành nhiệm vụ một cách chủ động và không cần sự giám sát chặt chẽ.
-
Kỹ năng giao tiếp và phối hợp với các thành viên trong nhóm cũng rất quan trọng, đặc biệt là trong các dự án có sự thay đổi hoặc cập nhật thường xuyên. Ứng viên cần trao đổi rõ ràng về các yêu cầu và vấn đề phát sinh trong quá trình làm việc.
Kiến thức về công nghệ và phần mềm gán nhãn: Kiến thức về các công cụ và phần mềm chuyên dụng để gán nhãn dữ liệu là rất quan trọng. Ứng viên cần thành thạo các nền tảng này để tăng hiệu quả và độ chính xác trong công việc. Những ai có kinh nghiệm với các công cụ này sẽ có lợi thế, giúp làm việc nhanh hơn và chính xác hơn.
Kỹ năng quản lý thời gian và tổ chức:
-
Khả năng quản lý thời gian là yếu tố then chốt trong công việc gán nhãn dữ liệu, vì thường có các yêu cầu về tiến độ chặt chẽ. Ứng viên cần xây dựng kế hoạch làm việc hợp lý, phân bổ thời gian cho các nhiệm vụ quan trọng, đồng thời xử lý tốt các thay đổi bất ngờ trong dự án.
-
Khi làm việc từ xa, việc tổ chức công việc một cách chuyên nghiệp giúp đảm bảo tiến độ và chất lượng công việc, tạo ấn tượng tốt với nhà tuyển dụng hoặc các đối tác.
7. Những khó khăn trong việc làm gán nhãn dữ liệu
Việc gán nhãn dữ liệu là một bước quan trọng trong quy trình huấn luyện mô hình học máy, tuy nhiên, quá trình này thường gặp phải nhiều khó khăn, đặc biệt là khi yêu cầu và môi trường công việc thay đổi liên tục. Những vấn đề này không chỉ ảnh hưởng đến hiệu quả công việc mà còn có thể làm giảm chất lượng của dữ liệu gán nhãn.
Áp lực về thời gian và khối lượng công việc: Việc gán nhãn dữ liệu thường yêu cầu một lượng lớn thời gian và công sức. Các dự án thường có khối lượng dữ liệu lớn cần xử lý trong khoảng thời gian ngắn, khiến cho người làm việc phải chịu áp lực lớn về tiến độ.
Yêu cầu về độ chính xác cao: Một trong những yếu tố quan trọng nhất trong việc gán nhãn dữ liệu là tính chính xác. Dữ liệu được gán nhãn sai có thể dẫn đến các mô hình học máy kém chất lượng, ảnh hưởng đến hiệu quả của hệ thống. Vì vậy, đảm bảo độ chính xác cao là một yêu cầu khó khăn và đôi khi khó đạt được khi khối lượng dữ liệu quá lớn hoặc dữ liệu có độ phức tạp cao.
Thay đổi yêu cầu từ dự án hoặc khách hàng: Các yêu cầu về nhãn hoặc tiêu chí gán nhãn có thể thay đổi trong quá trình thực hiện dự án, đặc biệt là khi khách hàng thay đổi yêu cầu. Điều này có thể dẫn đến việc phải làm lại các công việc đã hoàn thành, gây lãng phí thời gian và tài nguyên.
Cạnh tranh trong ngành: Trong ngành gán nhãn dữ liệu, có rất nhiều công ty và tổ chức cạnh tranh với nhau để cung cấp dịch vụ, đôi khi dẫn đến việc giảm giá hoặc yêu cầu gán nhãn với số lượng lớn trong thời gian ngắn. Điều này không chỉ tạo áp lực về công việc mà còn làm giảm chất lượng công việc khi người thực hiện phải làm việc vội vàng để đáp ứng yêu cầu về thời gian.
Tóm lại, việc làm gán nhãn dữ liệu đang là một ngành nghề có tốc độ phát triển mạnh mẽ, đặc biệt là trong bối cảnh trí tuệ nhân tạo và học máy. Mặc dù có những thách thức trong công việc, nhưng với nhu cầu ngày càng tăng và cơ hội nghề nghiệp lớn, đây là lĩnh vực đầy triển vọng cho những ai có kỹ năng và sự kiên nhẫn trong công việc.