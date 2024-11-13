Tuyển Data Labeling (Gán nhãn dữ liệu) APPEN DATA TECHNOLOGY VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập 12 - 14 Triệu

Tuyển Data Labeling (Gán nhãn dữ liệu) APPEN DATA TECHNOLOGY VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập 12 - 14 Triệu

APPEN DATA TECHNOLOGY VIỆT NAM
Ngày đăng tuyển: 13/11/2024
Hạn nộp hồ sơ: 13/12/2024
APPEN DATA TECHNOLOGY VIỆT NAM

Data Labeling (Gán nhãn dữ liệu)

Ứng tuyển ngay Lưu tin
Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp Suitable

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Data Labeling (Gán nhãn dữ liệu) Tại APPEN DATA TECHNOLOGY VIỆT NAM

Mức lương
12 - 14 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
5 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: Tòa nhà Việt Á, Số 9 Duy Tân, Dịch Vọng Hậu, Cầu Giấy

Mô Tả Công Việc Data Labeling (Gán nhãn dữ liệu) Với Mức Lương 12 - 14 Triệu

Bạn sẽ làm việc với các dữ liệu (văn bản, video) Tiếng Anh gồm nhiều chủ đề khác nhau.
Bạn sẽ đánh giá và gán nhãn mức độ liên quan giữa những từ khóa mà người dùng mạng xã hội tìm kiếm với các dữ liệu khác được cung cấp.
Dựa vào yêu cầu và hướng dẫn của dự án, bạn sẽ chấm điểm tổng về mức độ liên quan và chất lượng của các từ khóa và dữ liệu được cung cấp.
Sử dụng công cụ, phần mềm theo yêu cầu để gán nhãn dữ liệu
Trao đổi với Quality Assurance/Trainer từ phía khách hàng để hiểu hơn về các yêu cầu của dự án
Ví dụ:
Từ khóa: home cook fried rice
Mô tả video được cung cấp: The video is about easy 6 ingredients, 10-min. egg fried rice recipe with detailed explanation of how to cook the fried rice. The creator shows how to cook step by step from heating the oil, adding the beaten eggs, how to cook the egg and when to add the leftover rice before adding other ingredients like green onion, soy sauce and sesame oil. Most ingredients are a staple at home making it the perfect recipe to recreate by beginners and the steps are very easy. The video is useful for people who have the said ingredients at home and as the recipe is pretty adjustable, the viewers can add whatever ingredients they like into the fried rice.
Mô tả video được cung cấp:
>> Dựa vào từ khóa và nội dung video, bạn đánh giá mức độ là hoàn toàn liên quan

Với Mức Lương 12 - 14 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Có kinh nghiệm là lợi thế
Có kinh nghiệm với dịch thuật là điểm cộng
Khả năng đọc hiểu Tiếng Anh tốt
Trình độ Tiếng Anh cấp độ C1 trở lên (IELTS 6.5 hoặc tương đương trở lên)
Nhanh nhẹn, có trách nhiệm và tỉ mỉ trong công việc
Tinh thần cam kết với mục tiêu và tiến độ của dự án
Kỹ năng công tác và làm việc nhóm trong nhóm đa dạng
Duy trì tính bảo mật và tuân thủ các quy tắc và hướng dẫn về quyền riêng tư dữ liệu

Tại APPEN DATA TECHNOLOGY VIỆT NAM Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương cạnh tranh 12.000.000 – 14.000.000 theo năng lực Tiếng Anh (bao gồm lương cứng + KPI)
Thử việc 100% mức lương
Đóng BHXH theo 100% mức lương sau thử việc
Môi trường trẻ trung, năng động, nhiệt tình, trang phục thoải mái
Được trau dồi năng lực Tiếng Anh và khả năng biên dịch Tiếng Anh trong công việc
Có cơ hội chuyển đổi các dự án khác nhau về các ngôn ngữ của Appen
Thời gian làm việc: 8:00 – 17:00, từ Thứ 2 đến Thứ 6, nghỉ trưa 1 tiếng
Địa điểm làm việc: Tầng 5, Tòa nhà Việt Á, Số 9 Duy Tân, Quận Cầu Giấy, Hà Nội

Cách Thức Ứng Tuyển Tại APPEN DATA TECHNOLOGY VIỆT NAM

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Ứng tuyển ngay Lưu tin
Báo cáo tin tuyển dụng
Báo cáo tin tuyển dụng: Nếu bạn thấy rằng tin tuyển dụng này không đúng hoặc có dấu hiệu lừa đảo, hãy phản ánh với chúng tôi.

Liên Hệ Công Ty

APPEN DATA TECHNOLOGY VIỆT NAM

APPEN DATA TECHNOLOGY VIỆT NAM

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: Tòa nhà Việt Á, Số 9 Duy Tân, Quận Cầu Giấy, Hà

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

Chia Sẻ Tin Với Bạn Bè

Sao chép đường dẫn
https://job3s.ai/viec-lam-tuyen-tieng-anh-thu-nhap-12-14-trieu-toan-thoi-gian-tai-ha-noi-job247708
Mạng xã hội

Tải ngay app tìm việc job3s.ai

Tải app Tải app
Tải app

Việc làm cùng ngành nghề

Tuyển dụng việc làm APPEN DATA TECHNOLOGY VIỆT NAM
Tuyển Data Labeling (Gán nhãn dữ liệu) APPEN DATA TECHNOLOGY VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập 20 - 24 Triệu
APPEN DATA TECHNOLOGY VIỆT NAM
Hạn nộp: 22/12/2024
Hà Nội Đã hết hạn 20 - 24 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm APPEN DATA TECHNOLOGY VIỆT NAM
Tuyển Data Labeling (Gán nhãn dữ liệu) APPEN DATA TECHNOLOGY VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập 35 - 40 Triệu
APPEN DATA TECHNOLOGY VIỆT NAM
Hạn nộp: 15/12/2024
Hà Nội Đã hết hạn 35 - 40 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH PHD
Tuyển Data Labeling (Gán nhãn dữ liệu) CÔNG TY TNHH PHD làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY TNHH PHD
Hạn nộp: 31/12/2024
Hà Nội Đã hết hạn Thỏa thuận Kinh nghiệm: 5 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ VÀ THƯƠNG MẠI TEKTRA
Tuyển Data Labeling (Gán nhãn dữ liệu) CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ VÀ THƯƠNG MẠI TEKTRA làm việc tại Hà Nội thu nhập 7 - 9 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ VÀ THƯƠNG MẠI TEKTRA
Hạn nộp: 31/12/2024
Hà Nội Đã hết hạn 7 - 9 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm APPEN DATA TECHNOLOGY VIỆT NAM
Tuyển Data Labeling (Gán nhãn dữ liệu) APPEN DATA TECHNOLOGY VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập 35 - 40 Triệu
APPEN DATA TECHNOLOGY VIỆT NAM
Hạn nộp: 15/12/2024
Hà Nội Đã hết hạn 35 - 40 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm APPEN DATA TECHNOLOGY VIỆT NAM
Tuyển Data Labeling (Gán nhãn dữ liệu) APPEN DATA TECHNOLOGY VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập 12 - 14 Triệu
APPEN DATA TECHNOLOGY VIỆT NAM
Hạn nộp: 13/12/2024
Hà Nội Đã hết hạn 12 - 14 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm APPEN DATA TECHNOLOGY VIỆT NAM
Tuyển Data Labeling (Gán nhãn dữ liệu) APPEN DATA TECHNOLOGY VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 17 Triệu
APPEN DATA TECHNOLOGY VIỆT NAM
Hạn nộp: 05/12/2024
Hà Nội Đã hết hạn 15 - 17 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Việc làm cùng khu vực

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CP VENICII VIỆT NAM
Tuyển Nhân viên thủ kho CÔNG TY CP VENICII VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 11 Triệu
CÔNG TY CP VENICII VIỆT NAM
Hạn nộp: 15/10/2025
Hà Nội Còn 30 ngày để ứng tuyển 10 - 11 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty Cổ Phần Kỹ Nghệ Kingtech
Tuyển Nhân viên mua hàng Công Ty Cổ Phần Kỹ Nghệ Kingtech làm việc tại Hà Nội thu nhập 9 - 15 Triệu
Công Ty Cổ Phần Kỹ Nghệ Kingtech
Hạn nộp: 12/10/2025
Hà Nội Còn 27 ngày để ứng tuyển 9 - 15 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty Cổ Phần Xuất Bản Khoa Học Và Giáo Dục Thời Đại
Tuyển Kế toán tổng hợp Công Ty Cổ Phần Xuất Bản Khoa Học Và Giáo Dục Thời Đại làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
Công Ty Cổ Phần Xuất Bản Khoa Học Và Giáo Dục Thời Đại
Hạn nộp: 14/10/2025
Hà Nội Còn 29 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN DÂN KHANG TẠI HÀ NỘI
Tuyển Kế toán nội bộ CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN DÂN KHANG TẠI HÀ NỘI làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 10 Triệu
CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN DÂN KHANG TẠI HÀ NỘI
Hạn nộp: 14/10/2025
Hà Nội Còn 29 ngày để ứng tuyển 8 - 10 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN KỸ THUẬT NĂNG LƯỢNG ECOSUN
Tuyển Kế toán trưởng CÔNG TY CỔ PHẦN KỸ THUẬT NĂNG LƯỢNG ECOSUN làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 25 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN KỸ THUẬT NĂNG LƯỢNG ECOSUN
Hạn nộp: 14/10/2025
Hà Nội Còn 29 ngày để ứng tuyển 15 - 25 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH CÔNG NGHIỆP TÂN HƯNG
Tuyển Kỹ sư thiết kế cơ khí CÔNG TY TNHH CÔNG NGHIỆP TÂN HƯNG làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY TNHH CÔNG NGHIỆP TÂN HƯNG
Hạn nộp: 14/10/2025
Hà Nội Còn 29 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ KỸ THUẬT VÀ THIẾT BỊ PHỤ TÙNG SINOVINA
Tuyển Sales Engineer CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ KỸ THUẬT VÀ THIẾT BỊ PHỤ TÙNG SINOVINA làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 20 Triệu
CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ KỸ THUẬT VÀ THIẾT BỊ PHỤ TÙNG SINOVINA
Hạn nộp: 20/09/2025
Hà Nội Còn 5 ngày để ứng tuyển 10 - 20 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Edufit
Tuyển Biên phiên dịch Edufit làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 19 Triệu
Edufit
Hạn nộp: 09/10/2025
Hà Nội Còn 24 ngày để ứng tuyển 15 - 19 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm FPT Smart Cloud (FCI)
Tuyển Business Analyst FPT Smart Cloud (FCI) làm việc tại Hà Nội thu nhập 20 - 45 Triệu
FPT Smart Cloud (FCI)
Hạn nộp: 03/10/2025
Hà Nội Còn 18 ngày để ứng tuyển 20 - 45 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty CP Thương Mại Vận Tải Ruby
Tuyển Kế toán tổng hợp Công Ty CP Thương Mại Vận Tải Ruby làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 12 Triệu
Công Ty CP Thương Mại Vận Tải Ruby
Hạn nộp: 13/10/2025
Hà Nội Còn 28 ngày để ứng tuyển 0.1 - 0.1 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Việc làm cùng mức lương

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CP KIẾN TRÚC VÀ NỘI THẤT K2
Tuyển Kế toán tổng hợp CÔNG TY CP KIẾN TRÚC VÀ NỘI THẤT K2 làm việc tại Hà Nội thu nhập 12 - 14 Triệu
CÔNG TY CP KIẾN TRÚC VÀ NỘI THẤT K2
Hạn nộp: 18/09/2025
Hà Nội Còn 3 ngày để ứng tuyển 12 - 14 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN BAO BÌ GIẤY TƯỜNG LONG
Tuyển Kế toán tổng hợp CÔNG TY CỔ PHẦN BAO BÌ GIẤY TƯỜNG LONG làm việc tại Bình Dương thu nhập 12 - 14 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN BAO BÌ GIẤY TƯỜNG LONG
Hạn nộp: 18/09/2025
Bình Dương Còn 3 ngày để ứng tuyển 12 - 14 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN NHI KHOA VIỆT NAM
Tuyển Video Editor CÔNG TY CỔ PHẦN NHI KHOA VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập 12 - 14 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN NHI KHOA VIỆT NAM
Hạn nộp: 17/09/2025
Hà Nội Còn 2 ngày để ứng tuyển 12 - 14 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN LIBERA PREMIUM CLUB
Tuyển Chuyên viên tuyển dụng CÔNG TY CỔ PHẦN LIBERA PREMIUM CLUB làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 12 - 14 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN LIBERA PREMIUM CLUB
Hạn nộp: 30/09/2025
Hồ Chí Minh Còn 15 ngày để ứng tuyển 12 - 14 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay

Việc làm mới nhất

Tuyển dụng việc làm APPEN DATA TECHNOLOGY VIỆT NAM
Tuyển Data Labeling (Gán nhãn dữ liệu) APPEN DATA TECHNOLOGY VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập 20 - 24 Triệu
APPEN DATA TECHNOLOGY VIỆT NAM
Hạn nộp: 22/12/2024
Hà Nội Đã hết hạn 20 - 24 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm APPEN DATA TECHNOLOGY VIỆT NAM
Tuyển Data Labeling (Gán nhãn dữ liệu) APPEN DATA TECHNOLOGY VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập 35 - 40 Triệu
APPEN DATA TECHNOLOGY VIỆT NAM
Hạn nộp: 15/12/2024
Hà Nội Đã hết hạn 35 - 40 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH PHD
Tuyển Data Labeling (Gán nhãn dữ liệu) CÔNG TY TNHH PHD làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY TNHH PHD
Hạn nộp: 31/12/2024
Hà Nội Đã hết hạn Thỏa thuận Kinh nghiệm: 5 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ VÀ THƯƠNG MẠI TEKTRA
Tuyển Data Labeling (Gán nhãn dữ liệu) CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ VÀ THƯƠNG MẠI TEKTRA làm việc tại Hà Nội thu nhập 7 - 9 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ VÀ THƯƠNG MẠI TEKTRA
Hạn nộp: 31/12/2024
Hà Nội Đã hết hạn 7 - 9 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm APPEN DATA TECHNOLOGY VIỆT NAM
Tuyển Data Labeling (Gán nhãn dữ liệu) APPEN DATA TECHNOLOGY VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập 35 - 40 Triệu
APPEN DATA TECHNOLOGY VIỆT NAM
Hạn nộp: 15/12/2024
Hà Nội Đã hết hạn 35 - 40 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm APPEN DATA TECHNOLOGY VIỆT NAM
Tuyển Data Labeling (Gán nhãn dữ liệu) APPEN DATA TECHNOLOGY VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập 12 - 14 Triệu
APPEN DATA TECHNOLOGY VIỆT NAM
Hạn nộp: 13/12/2024
Hà Nội Đã hết hạn 12 - 14 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm APPEN DATA TECHNOLOGY VIỆT NAM
Tuyển Data Labeling (Gán nhãn dữ liệu) APPEN DATA TECHNOLOGY VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 17 Triệu
APPEN DATA TECHNOLOGY VIỆT NAM
Hạn nộp: 05/12/2024
Hà Nội Đã hết hạn 15 - 17 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Việc làm được tìm kiếm nhiều nhất