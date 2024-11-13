Tuyển Data Labeling (Gán nhãn dữ liệu) APPEN DATA TECHNOLOGY VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập 12 - 14 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Data Labeling (Gán nhãn dữ liệu) Tại APPEN DATA TECHNOLOGY VIỆT NAM
- Hà Nội: Tòa nhà Việt Á, Số 9 Duy Tân, Dịch Vọng Hậu, Cầu Giấy
Mô Tả Công Việc Data Labeling (Gán nhãn dữ liệu) Với Mức Lương 12 - 14 Triệu
Bạn sẽ làm việc với các dữ liệu (văn bản, video) Tiếng Anh gồm nhiều chủ đề khác nhau.
Bạn sẽ đánh giá và gán nhãn mức độ liên quan giữa những từ khóa mà người dùng mạng xã hội tìm kiếm với các dữ liệu khác được cung cấp.
Dựa vào yêu cầu và hướng dẫn của dự án, bạn sẽ chấm điểm tổng về mức độ liên quan và chất lượng của các từ khóa và dữ liệu được cung cấp.
Sử dụng công cụ, phần mềm theo yêu cầu để gán nhãn dữ liệu
Trao đổi với Quality Assurance/Trainer từ phía khách hàng để hiểu hơn về các yêu cầu của dự án
Ví dụ:
Từ khóa: home cook fried rice
Mô tả video được cung cấp: The video is about easy 6 ingredients, 10-min. egg fried rice recipe with detailed explanation of how to cook the fried rice. The creator shows how to cook step by step from heating the oil, adding the beaten eggs, how to cook the egg and when to add the leftover rice before adding other ingredients like green onion, soy sauce and sesame oil. Most ingredients are a staple at home making it the perfect recipe to recreate by beginners and the steps are very easy. The video is useful for people who have the said ingredients at home and as the recipe is pretty adjustable, the viewers can add whatever ingredients they like into the fried rice.
>> Dựa vào từ khóa và nội dung video, bạn đánh giá mức độ là hoàn toàn liên quan
Với Mức Lương 12 - 14 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Có kinh nghiệm với dịch thuật là điểm cộng
Khả năng đọc hiểu Tiếng Anh tốt
Trình độ Tiếng Anh cấp độ C1 trở lên (IELTS 6.5 hoặc tương đương trở lên)
Nhanh nhẹn, có trách nhiệm và tỉ mỉ trong công việc
Tinh thần cam kết với mục tiêu và tiến độ của dự án
Kỹ năng công tác và làm việc nhóm trong nhóm đa dạng
Duy trì tính bảo mật và tuân thủ các quy tắc và hướng dẫn về quyền riêng tư dữ liệu
Tại APPEN DATA TECHNOLOGY VIỆT NAM Thì Được Hưởng Những Gì
Thử việc 100% mức lương
Đóng BHXH theo 100% mức lương sau thử việc
Môi trường trẻ trung, năng động, nhiệt tình, trang phục thoải mái
Được trau dồi năng lực Tiếng Anh và khả năng biên dịch Tiếng Anh trong công việc
Có cơ hội chuyển đổi các dự án khác nhau về các ngôn ngữ của Appen
Thời gian làm việc: 8:00 – 17:00, từ Thứ 2 đến Thứ 6, nghỉ trưa 1 tiếng
Địa điểm làm việc: Tầng 5, Tòa nhà Việt Á, Số 9 Duy Tân, Quận Cầu Giấy, Hà Nội
Cách Thức Ứng Tuyển Tại APPEN DATA TECHNOLOGY VIỆT NAM
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
