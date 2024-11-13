Tuyển Data Labeling (Gán nhãn dữ liệu) APPEN DATA TECHNOLOGY VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập 12 - 14 Triệu

Mức lương 12 - 14 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 5 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Tòa nhà Việt Á, Số 9 Duy Tân, Dịch Vọng Hậu, Cầu Giấy

Mô Tả Công Việc Data Labeling (Gán nhãn dữ liệu) Với Mức Lương 12 - 14 Triệu

Bạn sẽ làm việc với các dữ liệu (văn bản, video) Tiếng Anh gồm nhiều chủ đề khác nhau.

Bạn sẽ đánh giá và gán nhãn mức độ liên quan giữa những từ khóa mà người dùng mạng xã hội tìm kiếm với các dữ liệu khác được cung cấp.

Dựa vào yêu cầu và hướng dẫn của dự án, bạn sẽ chấm điểm tổng về mức độ liên quan và chất lượng của các từ khóa và dữ liệu được cung cấp.

Sử dụng công cụ, phần mềm theo yêu cầu để gán nhãn dữ liệu

Trao đổi với Quality Assurance/Trainer từ phía khách hàng để hiểu hơn về các yêu cầu của dự án

Ví dụ:

Từ khóa: home cook fried rice

Mô tả video được cung cấp: The video is about easy 6 ingredients, 10-min. egg fried rice recipe with detailed explanation of how to cook the fried rice. The creator shows how to cook step by step from heating the oil, adding the beaten eggs, how to cook the egg and when to add the leftover rice before adding other ingredients like green onion, soy sauce and sesame oil. Most ingredients are a staple at home making it the perfect recipe to recreate by beginners and the steps are very easy. The video is useful for people who have the said ingredients at home and as the recipe is pretty adjustable, the viewers can add whatever ingredients they like into the fried rice.

Mô tả video được cung cấp:

>> Dựa vào từ khóa và nội dung video, bạn đánh giá mức độ là hoàn toàn liên quan

Với Mức Lương 12 - 14 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Có kinh nghiệm là lợi thế

Có kinh nghiệm với dịch thuật là điểm cộng

Khả năng đọc hiểu Tiếng Anh tốt

Trình độ Tiếng Anh cấp độ C1 trở lên (IELTS 6.5 hoặc tương đương trở lên)

Nhanh nhẹn, có trách nhiệm và tỉ mỉ trong công việc

Tinh thần cam kết với mục tiêu và tiến độ của dự án

Kỹ năng công tác và làm việc nhóm trong nhóm đa dạng

Duy trì tính bảo mật và tuân thủ các quy tắc và hướng dẫn về quyền riêng tư dữ liệu

Tại APPEN DATA TECHNOLOGY VIỆT NAM Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương cạnh tranh 12.000.000 – 14.000.000 theo năng lực Tiếng Anh (bao gồm lương cứng + KPI)

Thử việc 100% mức lương

Đóng BHXH theo 100% mức lương sau thử việc

Môi trường trẻ trung, năng động, nhiệt tình, trang phục thoải mái

Được trau dồi năng lực Tiếng Anh và khả năng biên dịch Tiếng Anh trong công việc

Có cơ hội chuyển đổi các dự án khác nhau về các ngôn ngữ của Appen

Thời gian làm việc: 8:00 – 17:00, từ Thứ 2 đến Thứ 6, nghỉ trưa 1 tiếng

Địa điểm làm việc: Tầng 5, Tòa nhà Việt Á, Số 9 Duy Tân, Quận Cầu Giấy, Hà Nội

Cách Thức Ứng Tuyển Tại APPEN DATA TECHNOLOGY VIỆT NAM

