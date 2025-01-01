Công việc Giám đốc pháp chế

Nhu cầu tuyển dụng giám đốc pháp chế tăng cao vì bất kỳ doanh nghiệp nào cũng cần quan tâm đến vị trí này để giải quyết vấn đề liên quan tới pháp lý. Nhiều doanh nghiệp cần tìm những ứng viên có chuyên môn và trình độ, am hiểu luật pháp để xử lý các vấn đề có liên quan đến lĩnh vực này, với mức lương dao động từ 30.000.000 - 50.000.000 VNĐ/tháng.

1. Nhu cầu tuyển dụng giám đốc pháp chế

Giám đốc pháp chế là những người cao cấp nhất bộ phận pháp lý, đứng đầu quản lý toàn bộ các hoạt động liên quan đến pháp luật của công ty. Công việc của giám đốc pháp chế sẽ chịu trách nhiệm đảm bảo lợi ích của doanh nghiệp, đại diện cho công ty xử lý các tranh chấp, kiện tụng, đưa ra các lời khuyên, định hướng về công việc liên quan tới pháp luật, giúp các hoạt động của công ty diễn ra hợp lý, đúng quy chuẩn.

Theo thống kê, phần đông doanh nghiệp ở Việt Nam đặc biệt là các doanh nghiệp vừa và nhỏ phát triển từ mô hình sản xuất truyền thống, không được trang bị kiến thức pháp luật, có các quyết định cảm tính nhiều hơn. Điều đó khiến cho doanh nghiệp chịu nhiều tổn thất nặng nề về vật chất, uy tín, vị thế. Do đó, nhiều công ty hiện nay có nhu cầu tuyển dụng giám đốc pháp chế có kinh nghiệm, trình độ chuyên môn, am hiểu pháp luật.

Trên các trang web việc làm tại Job3s, có rất nhiều doanh nghiệp tìm kiếm vị trí giám đốc pháp chế mỗi tháng. Đây là cơ hội tốt cho các ứng viên có nhiều năm kinh nghiệm giải quyết các vấn đề pháp lý của doanh nghiệp. Đặc biệt, các nhà tuyển dụng luôn có chế độ đãi ngộ rất tốt với các nhân lực ở vị trí công việc này.

Nhu cầu tuyển dụng giám đốc pháp chế tại Việt Nam ngày càng tăng

2. Mức lương trung bình của giám đốc pháp chế

Theo thống kê, thu nhập của giám đốc pháp chế phụ thuộc khá nhiều vào kinh nghiệm chuyên môn và quy mô của công ty. Những người có ít kinh nghiệm sẽ có mức thu nhập thấp hơn so với những giám đốc kinh qua nhiều tình huống liên quan đến việc làm pháp chế doanh nghiệp. Dưới đây là mức lương cụ thể:

Mức lương theo cấp bậc:

Tuyển dụng giám đốc pháp chế Mức lương dao động( VNĐ/tháng) Giám đốc pháp chế (1-3 năm kinh nghiệm) 30.000.000 - 40.000.000 Giám đốc pháp chế (3-5 năm kinh nghiệm) 35.000.000 - 45.000.000 Giám đốc pháp chế (trên 5 năm kinh nghiệm) 40.000.000 - 50.000.000

Lưu ý: Mức thu nhập của giám đốc pháp chế còn phụ thuộc vào độ khó của công việc đảm nhận cũng như trách nhiệm ở vị trí được giao. Một số người làm nhiệm vụ này còn nhận được các khoản tiền thưởng theo kỳ, không tính nhiều khoản thưởng đột xuất khác.

3. Mô tả chi tiết công việc của giám đốc pháp chế

Công việc của giám đốc pháp chế chủ yếu liên quan đến việc quản lý các vấn đề về pháp lý của doanh nghiệp. Ngoài ra, những người làm vị trí này còn cần xử lý những phát sinh có thể xảy ra trong quá trình hoạt động của công ty. Công việc cụ thể dưới đây:

Lãnh đạo bộ phận pháp lý của công ty

Quản lý đội ngũ nhân viên về pháp lý cho doanh nghiệp.

Theo dõi, kiểm tra, giám sát, điều động các hoạt động về pháp lý.

Đảm bảo các điều kiện cho mục tiêu, chiến lược và kế hoạch của doanh nghiệp đúng quy định của pháp luật.

Xử lý các vấn đề, tình huống có liên quan đến pháp luật của công ty.

Đưa ra chiến lược về pháp lý

Xây dựng, bàn luận để đưa ra những quyết định về kế hoạch, hướng đi về mặt pháp lý.

Cập nhật kiến thức, xu hướng và những điều khoản mới của hệ thống pháp luật Việt Nam.

Chú ý đến những thông tin hội thảo, ấn phẩm mới có liên quan đến lĩnh vực hoạt động của doanh nghiệp.

Tham gia vào quá trình đưa ra những dự thảo luật, những quyết định có tính xây dựng đóng góp vào các điều luật của công ty.

Cố vấn về mặt pháp lý

Trở thành cố vấn pháp luật cho doanh nghiệp.

Tham mưu pháp lý cho HĐQT, Ban điều hành.

Giải đáp các nghi vấn, tháo gỡ những câu hỏi vướng mắc giúp doanh nghiệp tránh được sai lầm, rủi ro.

Vận động cho các chính sách công, thực hiện những nghiệp vụ về chuyên ngành thuế, kế hoạch sáp nhập, mua lại doanh nghiệp…

Tham gia vào các lễ ký kết để đảm bảo hợp đồng hợp lệ, đúng pháp luật.

Chịu trách nhiệm về mặt pháp lý

Giám sát các bộ phận, nhận biết các vấn đề pháp lý xảy ra giữa các phòng ban trong công ty.

Đảm bảo xử lý được vấn đề xảy ra trước khi doanh nghiệp bị pháp luật xử lý.

Giữ mối liên lạc với chính quyền địa phương, đảm bảo công việc thuận lợi.

Đứng ra đại diện cho công ty khi doanh nghiệp xảy ra vấn đề kiện tụng, tranh chấp.

Lưu trữ tài liệu và hồ sơ pháp lý bản gốc của doanh nghiệp như: Hồ sơ thành lập, các thay đổi ĐKKD, những hồ sơ pháp lý khác.

Điều hành đội ngũ pháp lý giải quyết vấn đề.

Thuê luật sư, phối hợp với họ bảo vệ quyền lợi của tổ chức, doanh nghiệp.

Thu thập chứng cứ, chuẩn bị hồ sơ cho vụ án.

Tham gia phiên tòa, trình bày lập luận thiên về pháp luật.

Các nhiệm vụ, công việc khác

Báo cáo công việc với ban lãnh đạo.

Thực hiện những công việc mà Ban lãnh đạo giao phó.

Ngoài ra, các giám đốc pháp chế cũng có thể thực hiện một số công việc như đi công tác, tham gia một số buổi xã giao, hội thảo.

Công việc chủ yếu của các giám đốc pháp chế liên quan nhiều đến pháp luật

4. Yêu cầu đối với việc làm giám đốc pháp chế

Công việc của một giám đốc pháp chế liên quan rất nhiều đến luật pháp. Các nhà tuyển dụng luôn có yêu cầu khắt khe khi tuyển vị trí này vì sự có mặt của giám đốc pháp chế rất quan trong doanh nghiệp.

Yêu cầu chuyên môn:

Tốt nghiệp đại học trở lên chuyên ngành Luật, có bằng cấp về quản lý nhân sự, nhân lực.

Am hiểu về các lĩnh vực pháp lý như: luật sở hữu trí tuệ, quản trị doanh nghiệp, tài chính doanh nghiệp.

Có ít nhất 1 năm kinh nghiệm trở lên ở vị trí giám đốc pháp lý.

Nắm được các thủ tục, thực hiện được những thủ tục doanh nghiệp cơ bản.

Có thể sử dụng thành thạo tin học văn phòng, có trình độ tiếng Anh tốt. Biết ngoại ngữ giúp ứng viên có thể tìm hiểu các thông tin hữu ích trong các tài liệu nước ngoài hoặc giao tiếp với khách quốc tế.

Yêu cầu kỹ năng

Hiểu rõ doanh nghiệp : Đảm bảo mọi khía cạnh pháp lý, quy trình đều được nhìn nhận từ góc độ mục tiêu kinh doanh của công ty, để đưa ra những giải pháp, chiến lược pháp lý hiệu quả, đảm bảo doanh thu.

: Đảm bảo mọi khía cạnh pháp lý, quy trình đều được nhìn nhận từ góc độ mục tiêu kinh doanh của công ty, để đưa ra những giải pháp, chiến lược pháp lý hiệu quả, đảm bảo doanh thu. Đặt bản thân ở vị trí người làm kinh doanh: Một giám đốc pháp chế giỏi cần biết cái gì ưu tiên, cái gì quan trọng trong hoạt động kinh doanh của công ty. Từ đó, báo cáo, giải quyết các vấn đề pháp lý tiềm ẩn hiệu quả, nhanh chóng.

Một giám đốc pháp chế giỏi cần biết cái gì ưu tiên, cái gì quan trọng trong hoạt động kinh doanh của công ty. Từ đó, báo cáo, giải quyết các vấn đề pháp lý tiềm ẩn hiệu quả, nhanh chóng. Không ngừng trau dồi học hỏi kiến thức , dành nhiều thời gian tiếp xúc với các nhà kinh doanh nói chuyện với các nhà kinh doanh để nắm bắt vấn đề. Một giám đốc pháp chế giỏi ngoài kiến thức chuyên môn cần nắm bắt thông tin, văn bản luật trong nước và quốc tế.

, dành nhiều thời gian tiếp xúc với các nhà kinh doanh nói chuyện với các nhà kinh doanh để nắm bắt vấn đề. Một giám đốc pháp chế giỏi ngoài kiến thức chuyên môn cần nắm bắt thông tin, văn bản luật trong nước và quốc tế. Có kỹ năng phán đoán : Giúp giám đốc pháp chế đánh giá chính xác tác động của các quyết định, hành động liên quan đến luật pháp. Một số lãnh đạo có thể không nghe lời khuyên pháp lý của giám đốc pháp chế, bạn cần bình tĩnh, không nên nóng vội, thể hiện sự tự tin, khiêm tốn. Ứng viên cần trình bày, cảnh báo rõ vấn đề liên quan pháp luật cho cấp trên.

: Giúp giám đốc pháp chế đánh giá chính xác tác động của các quyết định, hành động liên quan đến luật pháp. Một số lãnh đạo có thể không nghe lời khuyên pháp lý của giám đốc pháp chế, bạn cần bình tĩnh, không nên nóng vội, thể hiện sự tự tin, khiêm tốn. Ứng viên cần trình bày, cảnh báo rõ vấn đề liên quan pháp luật cho cấp trên. Kiên nhẫn, tỉ mỉ, cẩn thận trong công việc : Giám đốc pháp chế cần sở hữu các tính cách này để tránh phạm phải sai sót đáng tiếc khi làm việc. Những đức tính này cũng giúp họ thu thập, phân tích các vấn đề thấu đáo hơn, phát hiện kịp thời các lỗi sai. Ngoài ra, bạn cần xây dựng, hiệu chỉnh các quy định thuộc nội bộ của doanh nghiệp nhằm phục vụ cho công việc quản trị và điều hành doanh nghiệp.

: Giám đốc pháp chế cần sở hữu các tính cách này để tránh phạm phải sai sót đáng tiếc khi làm việc. Những đức tính này cũng giúp họ thu thập, phân tích các vấn đề thấu đáo hơn, phát hiện kịp thời các lỗi sai. Ngoài ra, bạn cần xây dựng, hiệu chỉnh các quy định thuộc nội bộ của doanh nghiệp nhằm phục vụ cho công việc quản trị và điều hành doanh nghiệp. Biết sử dụng nhân tài : Cách quản lý và sử dụng nhân sự giúp giám đốc pháp chế làm việc hiệu quả hơn, tạo ra một tập thể vững mạnh. Bạn có thể xác định được nhiệm vụ, quần hạn của nhân viên để đưa ra chính sách quản lý, khen thưởng rõ ràng.

: Cách quản lý và sử dụng nhân sự giúp giám đốc pháp chế làm việc hiệu quả hơn, tạo ra một tập thể vững mạnh. Bạn có thể xác định được nhiệm vụ, quần hạn của nhân viên để đưa ra chính sách quản lý, khen thưởng rõ ràng. Kỹ năng lãnh đạo : Giám đốc pháp chế là vị trí quản lý cao cấp, bạn cần khả năng lãnh đạo nhất định, đảm bảo bộ phận mình quản lý hoạt động hiệu quả vì mục tiêu của công ty.

: Giám đốc pháp chế là vị trí quản lý cao cấp, bạn cần khả năng lãnh đạo nhất định, đảm bảo bộ phận mình quản lý hoạt động hiệu quả vì mục tiêu của công ty. Khả năng giao tiếp : Giám đốc pháp lý cần giữ mối quan hệ tốt nhiều đối tượng khác nhau, khả năng truyền đạt thông tin rõ ràng là cần thiết. Ngoài ra, những người làm vị trí này cũng cần thuyết phục được lãnh đạo tránh rủi ro pháp lý có thể.

: Giám đốc pháp lý cần giữ mối quan hệ tốt nhiều đối tượng khác nhau, khả năng truyền đạt thông tin rõ ràng là cần thiết. Ngoài ra, những người làm vị trí này cũng cần thuyết phục được lãnh đạo tránh rủi ro pháp lý có thể. Khả năng đàm phán : Khi doanh nghiệp gặp vấn đề hay rắc rối về pháp lý, khả năng này giúp giám đốc pháp chế có thể xử lý hoặc giảm thiểu những ảnh hưởng đến doanh nghiệp.

: Khi doanh nghiệp gặp vấn đề hay rắc rối về pháp lý, khả năng này giúp giám đốc pháp chế có thể xử lý hoặc giảm thiểu những ảnh hưởng đến doanh nghiệp. Kỹ năng công nghệ: Chính khả năng cập nhật những công nghệ mới giúp gia tăng hiệu quả làm việc của một giám đốc pháp chế. Ứng viên có thể tiết kiệm chi phí và thời gian khi sử dụng hợp lý. Một số công nghệ trong lĩnh vực pháp lý có thể là hóa đơn điện tử, phần mềm quản lý rủi ro, hợp đồng thông minh, trí tuệ nhân tạo.

Ngoài ra, giám đốc pháp chế của doanh nghiệp thường là những người cần xử lý công việc nhanh chóng nhưng hiệu quả, chính xác, áp lực cao nên những người làm vị trí này phải là người chịu được áp lực công việc, có kỹ năng làm việc độc lập hoặc làm việc nhóm, kỹ năng quản lý thời gian.

Các thành phố lớn có nhu cầu tuyển dụng giám đốc pháp chế cao

5. Khu vực tuyển dụng giám đốc pháp chế nhiều

Nhu cầu tuyển dụng giám đốc pháp chế tại các cơ sở doanh nghiệp đang tăng cao nhiều năm nay và tập trung chủ yếu tại các trung tâm thành phố lớn, nơi có sự xuất hiện của ngày càng nhiều các công ty từ nhỏ đến lớn. Dưới đây là nhu cầu tuyển dụng cụ thể của từng khu vực:

5.1. Tuyển dụng giám đốc pháp chế tại Hà Nội

Tại Hà Nội, ngoài các doanh nghiệp nhà nước, các doanh nghiệp tư nhân cũng tăng không ngừng nhiều năm nay. Kéo theo đó, nhu cầu tuyển dụng giám đốc pháp chế tại khu vực này luôn duy trì ở mức cao cụ thể ở các quận như Hai Bà Trưng, Hoàn Kiếm, Ba Đình... Các nhà tuyển dụng mong muốn có thể tìm kiếm ứng viên có kinh nghiệm chuyên môn từ 3-5 năm ở vị trí tương tương với mức lương đề xuất dao động từ 40.000.000 - 50.000.000 VNĐ/tháng cùng các chế độ đãi ngộ tốt về nhà ở, thưởng tháng, quý, năm.

5.2. Tuyển dụng giám đốc pháp chế Đà Nẵng

Đà Nẵng là trung tâm phát triển du lịch miền Trung nước ta với nhiều công ty điều hành tour phục vụ du khách cả trong nước và quốc tế. Vì có yếu tố nước ngoài, các doanh nghiệp luôn có nhu cầu tuyển dụng giám đốc pháp chế có trình độ chuyên môn về luật pháp cùng kinh nghiệm giao tiếp bằng tiếng Anh, Trung.

Với mức lương dao động từ 30.000.000 - 45.000.000 VNĐ/tháng, các nhà tuyển dụng hi vọng có thể tìm kiếm được ứng viên phù hợp cho công ty. Khu vực tuyển nhiều nhất tại các quận Sơn Trà, Ngũ Hành Sơn, Liên Chiểu, Thanh Khê…

5.3. Tuyển dụng giám đốc pháp chế TP. HCM

Tại TP. HCM, nhu cầu tuyển dụng giám đốc pháp chế tăng cao vượt trội nhiều năm nay vì sự xuất hiện khá nhiều của các công ty vừa và nhỏ, tập trung chủ yếu tại các Quận 1, Quận 3, Quận Thủ Đức, Quận Bình Chánh... Các doanh nghiệp mới bắt đầu còn khá bỡ ngỡ trong sự nghiệp kinh doanh nên cần người hiểu luật pháp để xử lý những vấn đề có thể gặp phải hay các phát sinh bất ngờ. Các nhà tuyển dụng tại TP. HCM sẵn sàng đưa ra mức lương dao động từ 35.000.000 - 45.000.000 VNĐ/tháng cho vị trí giám đốc pháp chế.

Nhìn chung, nhu cầu tuyển dụng giám đốc pháp chế tại nước ta ngày càng tăng mạnh tại các doanh nghiệp nhà nước và tư nhân. Điều này cho thấy các công ty của Việt Nam có tinh thần nâng cao tuân thủ pháp luật. Đây là cơ hội khá tốt với các ứng viên có trình độ chuyên môn về pháp luật cùng kinh nghiệm lâu năm trong lĩnh vực này. Nếu mong muốn công việc ổn định, mức thu nhập hấp dẫn, trở thành một giám đốc pháp chế là một lựa chọn khá tốt dành cho bạn.