Công việc Dịch vụ pháp chế (In-house)

Tất cả địa điểm
  • Tất cả địa điểm
  • Quốc tế
  • Hà Nội
  • Đà Nẵng
  • Hồ Chí Minh
  • An Giang
  • Bà Rịa Vũng Tàu
  • Bạc Liêu
  • Bắc Giang
  • Bắc Kạn
  • Bắc Ninh
  • Bến Tre
  • Bình Dương
  • Bình Định
  • Bình Phước
  • Bình Thuận
  • Cà Mau
  • Cao Bằng
  • Cần Thơ
  • Đắk Lắk
  • Đắk Nông
  • Điện Biên
  • Đồng Nai
  • Đồng Tháp
  • Gia Lai
  • Hà Giang
  • Hà Nam
  • Hà Tĩnh
  • Hải Dương
  • Hải Phòng
  • Hậu Giang
  • Hòa Bình
  • Hưng Yên
  • Khánh Hòa
  • Kiên Giang
  • Kon Tum
  • Lai Châu
  • Lạng Sơn
  • Lào Cai
  • Lâm Đồng
  • Long An
  • Nam Định
  • Nghệ An
  • Ninh Bình
  • Ninh Thuận
  • Phú Thọ
  • Phú Yên
  • Quảng Bình
  • Quảng Nam
  • Quảng Ngãi
  • Quảng Ninh
  • Quảng Trị
  • Sóc Trăng
  • Sơn La
  • Tây Ninh
  • Thái Bình
  • Thái Nguyên
  • Thanh Hóa
  • Thừa Thiên Huế
  • Tiền Giang
  • Trà Vinh
  • Tuyên Quang
  • Vĩnh Long
  • Vĩnh Phúc
  • Yên Bái
Tất cả kinh nghiệm
  • Tất cả kinh nghiệm
  • Chưa có kinh nghiệm
  • Dưới 1 năm
  • 1 năm
  • 2 năm
  • 3 năm
  • 4 năm
  • 5 năm
  • 5 - 10 năm
  • Trên 10 năm
  • Trên 20 năm
Tất cả mức lương
- triệu
  • Tất cả mức lương
  • Thỏa thuận
  • Từ 3 - 5 triệu
  • Từ 6 - 8 triệu
  • Từ 9 - 10 triệu
  • Từ 11 - 12 triệu
  • Từ 13 - 15 triệu
  • Từ 16 - 20 triệu
  • Từ 21 - 25 triệu
  • Từ 26 - 30 triệu
  • Từ 31 - 40 triệu
  • Từ 41 - 50 triệu
  • Từ 51 - 60 triệu
  • Trên 60 triệu
Tổng 541 kết quả / Từ khoá "Dịch vụ pháp chế (In-house)"
Xoá bộ lọc Lọc nâng cao
Tất cả ngành nghề
  • Tất cả ngành nghề
  • An toàn lao động/Môi trường
  • Artificial Intelligence (AI)
  • Bác sĩ
  • Bán lẻ/bán sỉ
  • Bán lẻ/Dịch vụ đời sống
  • Bảo hiểm
  • Bảo trì/sửa chữa
  • Bất động sản/Xây dựng
  • Biên phiên dịch
  • Biên tập/Viết/Xuất bản
  • Bốc xếp/Giao hàng
  • Business Operation (Vận hành kinh doanh)
  • Bưu chính Viễn thông
  • Chăm sóc khách hàng
  • Chất bán dẫn/Chip
  • Chứng khoán / Vàng / Ngoại tệ
  • Chuỗi cung ứng
  • Công nghệ cao
  • Công nghệ Thông tin
  • Công nghệ thông tin khác
  • Content Marketing
  • Data Science
  • Dầu khí/Hóa chất
  • Dịch vụ an ninh và bảo trì
  • Dịch vụ du lịch
  • Dịch vụ khách hàng/Vận hành
  • Dịch vụ làm đẹp/Spa
  • Dịch vụ ô tô/xe máy/xe điện
  • Dịch vụ pháp chế (In-house)
  • Dịch vụ pháp lý (Agency/Firm)
  • Digital Marketing
  • Dược phẩm/Công nghệ sinh học
  • Dược/Y tế/Sức khoẻ/Công nghệ sinh học
  • Game Development
  • Gia công cơ khí
  • Giáo dục/Đào tạo
  • Giáo viên/Giảng viên/Gia sư
  • Hàng cao cấp
  • Hàng hải
  • Hàng không
  • Hành chính
  • Hoá chất/Hoá mỹ phẩm
  • Hóa học / Sinh học
  • Information Security
  • IoT/Embedded Engineer
  • IT Infrastructure and Operations
  • IT Management/Specialist
  • IT phần mềm
  • IT Project Management
  • Kế toán
  • Kế toán/Kiểm toán/Thuế
  • Khách sạn/Dịch vụ cư trú
  • Kho vận
  • Kinh doanh/Bán hàng
  • Logistics/Thu mua/Kho/Tài xế
  • Luật/Pháp lý
  • Market Research and Analysis
  • Marketing
  • Marketing/PR/Quảng cáo
  • May mặc/Dệt may/Da
  • Mỹ phẩm / Trang sức
  • Năng lượng/Môi trường/Nông nghiệp
  • Năng lượng/Môi trường/Nông nghiệp khác
  • Nghề NGO/Phi chính phủ/Phi lợi nhuận
  • Nghệ thuật/Hoạt hình/Game
  • Nhà hàng/Khách sạn/Du lịch
  • Nhân sự/Hành chính/Pháp chế
  • Nhân sự/Hành chính/Pháp chế khác
  • Nhóm nghề khác
  • Nông/Lâm/Ngư nghiệp
  • Phim và truyền hình/Báo chí/Xuất bản
  • Product Management
  • Quan hệ Chính phủ
  • Quan hệ Công chúng
  • Quản lý chất lượng
  • Quản lý dự án xây dựng
  • Quản lý giáo dục
  • Quản lý kinh doanh
  • Quản lý thiết kế
  • Quản lý vận hành
  • Quản lý vận hành bất động sản
  • Quản lý/Hỗ trợ lớp học
  • Quản lý/Vận hành dự án kỹ thuật
  • Quảng cáo/Sáng tạo
  • Quay phim
  • Quy hoạch và phát triển bất động sản
  • R&D/Sản xuất ô tô
  • Sales Admin/Sales Support
  • Sales Bán lẻ/Dịch vụ tiêu dùng
  • Sales Bất động sản/Xây dựng
  • Sales dịch vụ Quảng cáo/Triển lãm/Sự kiện
  • Sales Dược/Y tế/Sức khoẻ/Làm đẹp
  • Sales Giáo dục/Khoá học
  • Sales IT Phần mềm
  • Sales Kỹ thuật (Sales Engineer)
  • Sales Nhà hàng/Khách sạn/Du lịch
  • Sales Sản xuất
  • Sales Tài chính/Ngân hàng/Bảo hiểm
  • Sales Thương mại điện tử
  • Sales Xuất nhập khẩu/Logistics
  • Sales Điện/Điện tử/Viễn thông
  • Sản xuất
  • Software tester
  • Tài chính
  • Tài chính/Ngân hàng/Bảo hiểm
  • Tài xế/Lái xe
  • Tạp vụ / phục vụ / giúp việc
  • Thẩm định và quản trị rủi ro
  • Thể chất/Thể hình
  • Thiết bị y tế
  • Thiết kế
  • Thiết kế Công nghiệp
  • Thiết kế nội thất
  • Thiết kế Thời trang
  • Thiết kế và Kiến trúc
  • Thiết kế đồ hoạ
  • Thiết kế/chế tạo máy
  • Thợ kỹ thuật
  • Thời trang
  • Thu mua/Mua hàng
  • Thực phẩm đồ uống
  • Trợ giảng
  • Tư vấn chuyên môn/Luật/Biên phiên dịch
  • Tư vấn/Phân tích chuyên môn
  • Tuyển dụng nhân viên chăm sóc thú cưng
  • Vận hành thiết bị vận tải/thiết bị nặng
  • Vận hành Thương mại điện tử
  • Vận hành và bảo trì/Hỗ trợ kỹ thuật
  • Văn hoá/Nghệ thuật/Khoa học
  • việc làm dịch vụ chăm sóc sức khỏe
  • Việc làm vật lý trị liệu
  • việc làm y tá
  • Viễn thông
  • Xây dựng
  • Xuất nhập khẩu
  • Đầu tư và Tài trợ
  • Địa chất/ Khoáng sản
  • Điện tử / Điện lạnh
  • Điện tử viễn thông
  • Điện tử/Phần cứng
  • Điện/ điện tử/ điện lạnh
  • Điện/Tự động hoá
Tất cả hình thức làm việc
  • Tất cả hình thức làm việc
  • Toàn thời gian cố định
  • Toàn thời gian tạm thời
  • Bán thời gian
  • Bán thời gian tạm thời
  • Hợp đồng
  • Khác
Tất cả cấp bậc
  • Tất cả cấp bậc
  • Mới tốt nghiệp
  • Thực tập sinh
  • Nhân viên
  • Trưởng phòng
  • Phó giám đốc
  • Giám đốc
  • Tổng giám đốc điều hành
  • Trưởng nhóm
  • Phó phòng
  • Trưởng chi nhánh
  • Quản lý/Giám sát
  • Khác
Thời gian đăng
  • Thời gian đăng
  • 3 ngày trước
  • 1 tuần trước
  • 2 tuần trước
  • 1 tháng trước

Công việc Dịch vụ pháp chế (In-house)

-

Có 541 tin tuyển dụng việc làm trong ngày 14/09/2025

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm Cargill Vietnam
Tuyển Chuyên viên pháp chế Cargill Vietnam làm việc tại Đồng Nai thu nhập Thỏa thuận
Cargill Vietnam
Hạn nộp: 01/10/2025
Đồng Nai Còn 18 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm Ngân Hàng TNHH MTV Woori Việt Nam
Tuyển Chuyên viên pháp chế Ngân Hàng TNHH MTV Woori Việt Nam làm việc tại Hà Nội thu nhập Từ 800 USD
Ngân Hàng TNHH MTV Woori Việt Nam
Hạn nộp: 03/09/2025
Hà Nội Đã hết hạn Trên 800 USD Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH HILIONS ASIA
Tuyển Chuyên viên pháp chế CÔNG TY TNHH HILIONS ASIA làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 20 Triệu
CÔNG TY TNHH HILIONS ASIA
Hạn nộp: 14/09/2025
Hà Nội Còn 1 ngày để ứng tuyển 0.1 - 0.1 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm Công TY TNHH Qisda Việt Nam
Tuyển Chuyên viên pháp chế Công TY TNHH Qisda Việt Nam làm việc tại Hà Nam thu nhập 20 - 40 Triệu
Công TY TNHH Qisda Việt Nam
Hạn nộp: 31/08/2025
Hà Nam Đã hết hạn 20 - 40 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN GỖ MINH LONG
Tuyển Trưởng phòng pháp chế CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN GỖ MINH LONG làm việc tại Hà Nội thu nhập 25 - 35 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN GỖ MINH LONG
Hạn nộp: 14/09/2025
Hà Nội Còn 1 ngày để ứng tuyển 25 - 35 triệu Kinh nghiệm: 5 năm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM ECO (TP. HÀ NỘI) Pro Company
Tuyển Chuyên viên pháp chế CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM ECO (TP. HÀ NỘI) Pro Company làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 20 - 30 Triệu
CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM ECO (TP. HÀ NỘI) Pro Company
Hạn nộp: 12/09/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn 20 - 30 triệu Kinh nghiệm: 4 năm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Và Xây Dựng Xuân Mai
Tuyển Chuyên viên pháp chế Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Và Xây Dựng Xuân Mai làm việc tại Hà Nội thu nhập 18 - 22 USD
Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Và Xây Dựng Xuân Mai
Hạn nộp: 16/08/2025
Hà Nội Đã hết hạn 18 - 22 USD Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm Cty J&T Express (Việt Nam)
Tuyển Chuyên viên pháp chế Cty J&T Express (Việt Nam) làm việc tại Đồng Nai thu nhập Thỏa thuận
Cty J&T Express (Việt Nam)
Hạn nộp: 13/09/2025
Đồng Nai Đã hết hạn Thỏa thuận Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN OMINEXT
Tuyển Chuyên viên pháp chế CÔNG TY CỔ PHẦN OMINEXT làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY CỔ PHẦN OMINEXT
Hạn nộp: 30/09/2025
Hà Nội Còn 17 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm China Construction (S.e.a) Co.ltd
Tuyển Trưởng phòng pháp chế China Construction (S.e.a) Co.ltd làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 30 - 50 Triệu
China Construction (S.e.a) Co.ltd
Hạn nộp: 12/08/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn 0.1 - 0.1 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm Công Ty Cổ Phần Chứng Khoán Dầu Khí (Psi)
Tuyển Chuyên viên pháp chế Công Ty Cổ Phần Chứng Khoán Dầu Khí (Psi) làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
Công Ty Cổ Phần Chứng Khoán Dầu Khí (Psi)
Hạn nộp: 07/09/2025
Hà Nội Đã hết hạn Thỏa thuận Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Phú Cường
Tuyển Chuyên viên pháp chế Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Phú Cường làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Phú Cường
Hạn nộp: 30/08/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN BIBOMART TM
Tuyển Trưởng phòng pháp chế CÔNG TY CỔ PHẦN BIBOMART TM làm việc tại Hà Nội thu nhập 800 - 15 USD
CÔNG TY CỔ PHẦN BIBOMART TM
Hạn nộp: 06/09/2025
Hà Nội Đã hết hạn 800 - 15 USD Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm Công Ty Cổ Phần Halcom Việt Nam
Tuyển Chuyên viên pháp chế Công Ty Cổ Phần Halcom Việt Nam làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
Công Ty Cổ Phần Halcom Việt Nam
Hạn nộp: 30/08/2025
Hà Nội Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm Công Ty Tài Chính Trách Nhiệm Hữu Hạn MB Shinsei (Mcredit)
Tuyển Chuyên viên pháp chế Công Ty Tài Chính Trách Nhiệm Hữu Hạn MB Shinsei (Mcredit) làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
Công Ty Tài Chính Trách Nhiệm Hữu Hạn MB Shinsei (Mcredit)
Hạn nộp: 06/09/2025
Hà Nội Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm Navigos Search
Tuyển Trưởng phòng pháp chế Navigos Search làm việc tại Hà Nội thu nhập 13 - 15 USD
Navigos Search
Hạn nộp: 06/09/2025
Hà Nội Đã hết hạn 13 - 15 USD Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN CHÂN TRỜI MỚI
Tuyển Chuyên viên pháp chế CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN CHÂN TRỜI MỚI làm việc tại Hà Nội thu nhập 20 - 25 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN CHÂN TRỜI MỚI
Hạn nộp: 30/08/2025
Hà Nội Đã hết hạn 20 - 25 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm Công ty Cổ phần Thương mại và Dịch vụ truyền thông BIHACO
Tuyển Trưởng phòng pháp chế Công ty Cổ phần Thương mại và Dịch vụ truyền thông BIHACO làm việc tại Hà Nội thu nhập 25 - 35 Triệu
Công ty Cổ phần Thương mại và Dịch vụ truyền thông BIHACO
Hạn nộp: 06/09/2025
Hà Nội Đã hết hạn 25 - 35 triệu Kinh nghiệm: 5 năm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ SỐ DIGILIFE VIỆT NAM
Tuyển Chuyên viên pháp chế CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ SỐ DIGILIFE VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ SỐ DIGILIFE VIỆT NAM
Hạn nộp: 06/09/2025
Hà Nội Đã hết hạn Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm Công Ty Cổ Phần Tập Đoàn PC1
Tuyển Chuyên viên pháp chế Công Ty Cổ Phần Tập Đoàn PC1 làm việc tại Quốc tế thu nhập Thỏa thuận
Công Ty Cổ Phần Tập Đoàn PC1
Hạn nộp: 21/08/2025
Quốc tế Hà Nội Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN GIAO NHẬN KHO VẬN NGOẠI THƯƠNG
Tuyển Chuyên viên pháp chế CÔNG TY CỔ PHẦN GIAO NHẬN KHO VẬN NGOẠI THƯƠNG làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 13 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN GIAO NHẬN KHO VẬN NGOẠI THƯƠNG
Hạn nộp: 03/09/2025
Hà Nội Đã hết hạn 10 - 13 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm Công ty Cổ phần Bán lẻ Kỹ thuật số FPT Pro Company
Tuyển Chuyên viên pháp chế Công ty Cổ phần Bán lẻ Kỹ thuật số FPT Pro Company làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
Công ty Cổ phần Bán lẻ Kỹ thuật số FPT Pro Company
Hạn nộp: 31/08/2025
Hồ Chí Minh Hà Nội Đã hết hạn Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm Movitel S.A
Tuyển Trưởng phòng pháp chế Movitel S.A làm việc tại Quốc tế thu nhập Thỏa thuận
Movitel S.A
Hạn nộp: 17/08/2025
Quốc tế Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH PHÚC VINH
Tuyển Chuyên viên pháp chế CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH PHÚC VINH làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 20 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH PHÚC VINH
Hạn nộp: 15/08/2025
Hà Nội Đã hết hạn 15 - 20 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI AN CÁT
Tuyển Trưởng phòng pháp chế CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI AN CÁT làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 20 - 25 Triệu
CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI AN CÁT
Hạn nộp: 16/08/2025
Hồ Chí Minh Đồng Nai Đã hết hạn 20 - 25 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN ĐẦU TƯ BẤT ĐỘNG SẢN LEVA
Tuyển Trưởng phòng pháp chế CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN ĐẦU TƯ BẤT ĐỘNG SẢN LEVA làm việc tại Bình Dương thu nhập 20 - 30 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN ĐẦU TƯ BẤT ĐỘNG SẢN LEVA
Hạn nộp: 13/08/2025
Bình Dương Đã hết hạn 20 - 30 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm Phòng Khám Chuyên Khoa Da Liễu GSV - Công Ty Cổ Phần Bệnh Viện Đa Khoa Quốc Tế GSV
Tuyển Chuyên viên pháp chế Phòng Khám Chuyên Khoa Da Liễu GSV - Công Ty Cổ Phần Bệnh Viện Đa Khoa Quốc Tế GSV làm việc tại Hà Nội thu nhập 14 - 17 Triệu
Phòng Khám Chuyên Khoa Da Liễu GSV - Công Ty Cổ Phần Bệnh Viện Đa Khoa Quốc Tế GSV
Hạn nộp: 03/08/2025
Hà Nội Đã hết hạn 14 - 17 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm Công Ty Cổ Phần Tập Đoàn An Phát Holdings
Tuyển Chuyên viên pháp chế Công Ty Cổ Phần Tập Đoàn An Phát Holdings làm việc tại Hải Dương thu nhập Thỏa thuận
Công Ty Cổ Phần Tập Đoàn An Phát Holdings
Hạn nộp: 10/07/2025
Hải Dương Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm NGÂN HÀNG TMCP QUỐC TẾ VIỆT NAM (VIB)
Tuyển Chuyên viên pháp chế NGÂN HÀNG TMCP QUỐC TẾ VIỆT NAM (VIB) làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 500 - 15 USD
NGÂN HÀNG TMCP QUỐC TẾ VIỆT NAM (VIB)
Hạn nộp: 18/07/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn 500 - 15 USD Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm Công ty trách nhiệm hữu hạn Reviewty
Tuyển Chuyên viên pháp chế Công ty trách nhiệm hữu hạn Reviewty làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 20 Triệu
Công ty trách nhiệm hữu hạn Reviewty
Hạn nộp: 25/07/2025
Hà Nội Đã hết hạn 15 - 20 triệu Kinh nghiệm: 4 năm
Ứng tuyển ngay

Việc làm được tìm kiếm nhiều nhất

Việc làm tham khảo

Tuyển Chuyên viên pháp chế CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN LĨNH PHONG – C.O.N.I.C làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN LĨNH PHONG – C.O.N.I.C
Thỏa thuận Kinh nghiệm: 2 năm
Tuyển Chuyên viên pháp chế Công ty CP đầu tư & phát triển BĐS Phương Đông làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 12 - 15 Triệu Công ty CP đầu tư & phát triển BĐS Phương Đông
12 - 15 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Chuyên viên pháp chế Văn Phòng Pro-Sports Tại Hà Nội làm việc tại Hà Nội thu nhập 500 - 1 USD Văn Phòng Pro-Sports Tại Hà Nội
500 - 1 USD Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Chuyên viên pháp chế Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng và Thương mại An Phát Vinh làm việc tại Hà Nội thu nhập 12 - 16 Triệu Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng và Thương mại An Phát Vinh
12 - 16 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Tuyển Chuyên viên pháp chế CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ THƯƠNG MẠI TỔNG HỢP WINCOMMERCE làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ THƯƠNG MẠI TỔNG HỢP WINCOMMERCE
Thỏa thuận Kinh nghiệm: 2 năm
Tuyển Chuyên viên pháp chế Công Ty Cổ Phần Xây Dựng Và Công Nghiệp NSN làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận Công Ty Cổ Phần Xây Dựng Và Công Nghiệp NSN
Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Chuyên viên pháp chế CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN GDC Pro Company làm việc tại Hà Nội thu nhập 18 - 23 Triệu CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN GDC Pro Company
18 - 23 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Tuyển Chuyên viên pháp chế Công ty Cổ phần Tập đoàn Meey Land làm việc tại Hà Nội thu nhập 2 - 25 USD Công ty Cổ phần Tập đoàn Meey Land
2 - 25 USD Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Chuyên viên pháp chế Jebsen & Jessen (Vietnam) làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận Jebsen & Jessen (Vietnam)
Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Chuyên viên pháp chế CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN XÂY DỰNG VÀ KIẾN TRÚC DRAGON làm việc tại Hà Nội thu nhập 18 - 25 Triệu CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN XÂY DỰNG VÀ KIẾN TRÚC DRAGON
18 - 25 triệu Kinh nghiệm: 5 năm
Tuyển Chuyên viên pháp chế Công Ty Cổ Phần Tổ Chức Giáo Dục và Nhân lực AVT làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 13 Triệu Công Ty Cổ Phần Tổ Chức Giáo Dục và Nhân lực AVT
10 - 13 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Chuyên viên pháp chế CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN VINATECH VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 20 Triệu CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN VINATECH VIỆT NAM
15 - 20 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Tuyển Chuyên viên pháp chế VNDIRECT Pro Company làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận VNDIRECT Pro Company
Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Tuyển Chuyên viên pháp chế CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN N&G làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN N&G
Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Tuyển Chuyên viên pháp chế Công Ty Cổ Phần Xây Dựng Central làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 950 - 135 USD Công Ty Cổ Phần Xây Dựng Central
950 - 135 USD Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Chuyên viên pháp chế CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN ĐỊA ỐC CORELAND làm việc tại Thanh Hóa thu nhập 9 - 12 Triệu CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN ĐỊA ỐC CORELAND
9 - 12 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Chuyên viên pháp chế Công ty Cổ phần Tập đoàn Meey Land làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận Công ty Cổ phần Tập đoàn Meey Land
Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Tuyển Chuyên viên pháp chế Công Ty Cho Thuê Tài Chính TNHH BIDV - Sumi Trust làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận Công Ty Cho Thuê Tài Chính TNHH BIDV - Sumi Trust
Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Chuyên viên pháp chế Công Ty Cổ Phần Phú Thái Global làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 600 - 800 USD Công Ty Cổ Phần Phú Thái Global
600 - 800 USD Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Chuyên viên pháp chế Công Ty TNHH Điện Tử Meiko Hòa Bình làm việc tại Hòa Bình thu nhập Thỏa thuận Công Ty TNHH Điện Tử Meiko Hòa Bình
Thỏa thuận Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Chuyên viên pháp chế CÔNG TY CỔ PHẦN INDOCHINA BUILD VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập 12 - 18 Triệu CÔNG TY CỔ PHẦN INDOCHINA BUILD VIỆT NAM
12 - 18 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Tuyển Chuyên viên pháp chế CÔNG TY CỔ PHẦN AVIA làm việc tại Hà Nội thu nhập 12 - 16 Triệu CÔNG TY CỔ PHẦN AVIA
12 - 16 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Tuyển Chuyên viên pháp chế CÔNG TY CỔ PHẦN GIÁO DỤC HỌC VIỆN ANH NGỮ VIỆT NAM làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 10 - 15 Triệu CÔNG TY CỔ PHẦN GIÁO DỤC HỌC VIỆN ANH NGỮ VIỆT NAM
10 - 15 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Tuyển Chuyên viên pháp chế CÔNG TY CỔ PHẦN CỬA NOVODOOR VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập 12 - 18 Triệu CÔNG TY CỔ PHẦN CỬA NOVODOOR VIỆT NAM
12 - 18 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Tuyển Chuyên viên pháp chế Công ty Cổ phần Tập đoàn Đầu tư EMIR làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 18 Triệu Công ty Cổ phần Tập đoàn Đầu tư EMIR
15 - 18 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Tuyển Chuyên viên pháp chế CÔNG TY CỔ PHẦN VONTA VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập 12 - 18 Triệu CÔNG TY CỔ PHẦN VONTA VIỆT NAM
12 - 18 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Tuyển Chuyên viên pháp chế CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ MÔI TRƯỜNG XANH SERAPHIN làm việc tại Hà Nội thu nhập 12 - 18 Triệu CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ MÔI TRƯỜNG XANH SERAPHIN
12 - 18 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Tuyển Chuyên viên pháp chế Công ty cổ phần phát triển đầu tư xây dựng Việt nam (VINADIC- Thuộc Tập đoàn Amaccao) làm việc tại Hà Nội thu nhập 12 - 18 Triệu Công ty cổ phần phát triển đầu tư xây dựng Việt nam (VINADIC- Thuộc Tập đoàn Amaccao)
12 - 18 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Tuyển Chuyên viên pháp chế TẬP ĐOÀN AMACCAO làm việc tại Hà Nội thu nhập 12 - 18 Triệu TẬP ĐOÀN AMACCAO
12 - 18 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Tuyển Chuyên viên pháp chế CÔNG TY CỔ PHẦN KẾT CẤU BÊ TÔNG CHÂU ÂU NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập 12 - 18 Triệu CÔNG TY CỔ PHẦN KẾT CẤU BÊ TÔNG CHÂU ÂU NAM
12 - 18 triệu Kinh nghiệm: 2 năm

Nhu cầu tuyển dụng việc làm pháp chế ngày càng gia tăng khi các doanh nghiệp cần đảm bảo tuân thủ quy định pháp lý. Với mức lương từ 8.000.000 - 40.000.000 VNĐ/tháng, đây là vị trí phù hợp cho những ứng viên có chuyên môn vững vàng và mong muốn phát triển sự nghiệp lâu dài trong lĩnh vực pháp chế.

1. Nhu cầu tuyển dụng việc làm pháp chế

Nhu cầu tuyển dụng việc làm pháp chế đang ngày càng gia tăng do sự phát triển mạnh mẽ của nền kinh tế và yêu cầu ngày càng cao về tuân thủ pháp lý trong các doanh nghiệp. Theo báo cáo từ Navigos Group (2024), nhu cầu tuyển dụng nhân sự pháp chế tại Việt Nam đã tăng 25% so với năm trước, đặc biệt ở ngành tài chính, bất động sản và thương mại.

Việc làm trong lĩnh vực pháp chế đóng một vai trò quan trọng trong mọi hoạt động của doanh nghiệp. Nhân viên pháp chế không chỉ giúp bảo vệ quyền lợi hợp pháp của công ty mà còn tham gia vào quá trình ra quyết định chiến lược, đảm bảo rằng các giao dịch và hợp đồng đều được thực hiện đúng theo quy định của pháp luật.

Với sự phát triển không ngừng của các ngành nghề, cơ hội nghề nghiệp trong lĩnh vực pháp chế đang trở nên phong phú. Nhiều công ty, từ doanh nghiệp lớn đến startup, đều tìm kiếm những ứng viên có năng lực pháp lý và khả năng phân tích sắc bén để gia nhập đội ngũ pháp chế của mình. Ngành pháp chế không chỉ mang lại những cơ hội nghề nghiệp hấp dẫn với mức thu nhập cao mà còn tạo điều kiện cho những người đam mê lĩnh vực pháp luật phát triển sự nghiệp lâu dài trong môi trường chuyên nghiệp và đầy thử thách.

Nhu cầu tuyển dụng việc làm pháp chế ngày càng tăng cao trong bối cảnh các doanh nghiệp chú trọng đến việc tuân thủ pháp luật và bảo vệ quyền lợi hợp pháp
Nhu cầu tuyển dụng việc làm pháp chế ngày càng tăng cao trong bối cảnh các doanh nghiệp chú trọng đến việc tuân thủ pháp luật và bảo vệ quyền lợi hợp pháp

2. Mức lương trung bình của việc làm pháp chế

Theo thông tin từ Job3s, Thu nhập trung bình của việc làm pháp chế dao động từ 8.000.000 - 50.000.000 VNĐ/tháng, tuỳ thuộc vào kinh nghiệm và cấp bậc làm việc. Dưới đây là mức lương cụ thể của vị trí việc làm pháp chế:

Mức lương theo cấp bậc

Việc làm pháp chế

Mức lương dao động (VNĐ/tháng)

Thực tập pháp chế

5.000.000 - 8.000.000

Nhân viên pháp chế

8.000.000 - 12.000.000

Chuyên viên pháp chế

12.000.000 - 20.000.000

Trưởng phòng pháp chế

20.000.000 - 40.000.000

3. Phân biệt việc làm pháp lý và pháp chế

Việc làm pháp lý và pháp chế đều là những lĩnh vực quan trọng liên quan đến việc làm tư vấn luật pháp nhưng chúng khác nhau về chức năng, môi trường làm việc và yêu cầu công việc. Dưới đây là những khác biệt cụ thể giữa việc làm nhân viên pháp chế và nhân viên pháp lý:

Tiêu chí

Nhân viên Pháp lý

Nhân viên Pháp chế

Chức năng

Cung cấp tư vấn pháp lý, đại diện và bảo vệ quyền lợi của khách hàng.

Quản lý, giám sát và tư vấn về pháp lý trong doanh nghiệp.

Môi trường làm việc

Văn phòng luật sư, công ty luật hoặc tổ chức pháp lý.

Doanh nghiệp, tổ chức, tập đoàn có bộ phận pháp chế.

Công việc chính

Tư vấn pháp lý, đại diện trong các vụ án, hợp đồng.

Quản lý hợp đồng, giải quyết vấn đề pháp lý nội bộ, bảo vệ quyền lợi pháp lý của doanh nghiệp.

Kỹ năng cần thiết

Kỹ năng tranh tụng, giao tiếp, phân tích pháp lý.

Kỹ năng tranh tụng, giao tiếp, phân tích pháp lý.

Khách hàng

Cá nhân, tổ chức, công ty có yêu cầu pháp lý.

Các bộ phận nội bộ trong doanh nghiệp, lãnh đạo công ty.

Công việc cụ thể

Tư vấn hợp đồng, giải quyết tranh chấp, bảo vệ quyền lợi pháp lý.

Quản lý và giám sát các hoạt động pháp lý của doanh nghiệp, kiểm soát hợp đồng, giải quyết khiếu nại nội bộ.

Bằng cấp yêu cầu

Cử nhân luật, chứng chỉ hành nghề luật sư (nếu cần).

Cử nhân luật hoặc các chuyên ngành liên quan, kiến thức về pháp luật doanh nghiệp.

Cơ hội thăng tiến

Có thể làm việc với vai trò luật sư hoặc chuyên viên tư vấn pháp luật.

Có thể thăng tiến lên trưởng phòng pháp chế, giám đốc pháp chế.

Mặc dù cả hai công việc đều có vai trò quan trọng trong việc duy trì tính hợp pháp của các hoạt động, công việc pháp chế trong doanh nghiệp có thể mang lại cơ hội nghề nghiệp rộng mở và ổn định hơn so với công việc pháp lý, nhờ vào sự phát triển mạnh mẽ của các tập đoàn và doanh nghiệp hiện nay.

4. Những công ty tuyển dụng pháp chế nhiều

Việc làm trong lĩnh vực pháp chế hiện nay rất được nhiều công ty, tổ chức chú trọng, đặc biệt là trong các ngành có yêu cầu pháp lý cao. Dưới đây là những loại công ty tuyển dụng việc làm pháp chế nhiều nhất:

4.1. Công ty Luật

Các công ty luật là nơi cung cấp nhiều cơ hội việc làm cho chuyên viên pháp chế. Những công ty này thường xuyên tuyển dụng chuyên viên pháp chế để hỗ trợ tư vấn, soạn thảo hợp đồng và giải quyết vấn đề pháp lý cho khách hàng, đặc biệt trong những vụ kiện tụng, tranh chấp.

Công ty luật thường xuyên tuyển dụng việc làm pháp chế nhằm hỗ trợ tư vấn, soạn thảo hợp đồng và giải quyết các vấn đề pháp lý cho khách hàng
Công ty luật thường xuyên tuyển dụng việc làm pháp chế nhằm hỗ trợ tư vấn, soạn thảo hợp đồng và giải quyết các vấn đề pháp lý cho khách hàng

4.2. Ngân hàng

Ngành ngân hàng là một trong những lĩnh vực đòi hỏi nhiều chuyên gia pháp chế để đảm bảo các hoạt động tài chính, tín dụng, hợp đồng vay mượn và giao dịch được thực hiện theo đúng quy định pháp lý. Vì vậy, ngân hàng thường xuyên tuyển dụng vị trí việc làm pháp chế để đảm bảo tính minh bạch và tuân thủ pháp luật.

4.3. Doanh nghiệp

Nhiều doanh nghiệp thuộc nhiều ngành nghề khác nhau cũng tuyển dụng việc làm pháp chế để đảm bảo các hoạt động kinh doanh diễn ra hợp pháp. Đặc biệt, những doanh nghiệp lớn và đa quốc gia cần đội ngũ pháp chế để xử lý các vấn đề liên quan đến hợp đồng, quy định của pháp luật địa phương và quốc tế, cũng như bảo vệ quyền lợi hợp pháp của công ty.

Việc làm pháp chế tại doanh nghiệp có nhiệm vụ xử lý các vấn đề liên quan đến hợp đồng, quy định của pháp luật và bảo vệ quyền lợi hợp pháp của công ty
Việc làm pháp chế tại doanh nghiệp có nhiệm vụ xử lý các vấn đề liên quan đến hợp đồng, quy định của pháp luật và bảo vệ quyền lợi hợp pháp của công ty

5. Một số hình thức tuyển dụng việc làm pháp chế

Trong lĩnh vực pháp chế, các hình thức tuyển dụng thường được phân chia rõ ràng để đáp ứng nhu cầu của nhiều công ty và tổ chức. Dưới đây là một số hình thức tuyển dụng phổ biến đối với vị trí việc làm pháp chế:

5.1. Tuyển dụng nhân viên pháp chế mới ra trường

Nhiều công ty thường xuyên tuyển dụng nhân viên pháp chế mới ra trường để bổ sung nguồn nhân lực trẻ, có tư duy sáng tạo và năng động. Ứng viên sẽ được đào tạo thêm về kỹ năng chuyên môn và kiến thức pháp lý cần thiết. Đây là cơ hội phù hợp cho những người vừa tốt nghiệp ngành luật để bắt đầu sự nghiệp trong lĩnh vực pháp chế.

Các doanh nghiệp thường xuyên tuyển dụng nhân viên pháp chế mới ra trường để bổ sung nguồn nhân lực trẻ
Các doanh nghiệp thường xuyên tuyển dụng nhân viên pháp chế mới ra trường để bổ sung nguồn nhân lực trẻ

5.2. Tuyển dụng nhân viên pháp chế yêu cầu kinh nghiệm

Đối với vị trí pháp chế yêu cầu kinh nghiệm, ứng viên cần có ít nhất 1 - 3 năm kinh nghiệm làm việc trong lĩnh vực pháp lý hoặc pháp chế tại tổ chức, doanh nghiệp. Vị trí này đòi hỏi ứng viên phải có khả năng tư vấn pháp lý, soạn thảo hợp đồng, xử lý các tranh chấp và hiểu rõ quy định pháp luật liên quan đến hoạt động kinh doanh của công ty.

5.3. Tuyển dụng nhân viên pháp chế không yêu cầu kinh nghiệm

Một số vị trí tuyển dụng nhân viên pháp chế không yêu cầu kinh nghiệm mà tập trung vào ứng viên có nền tảng kiến thức vững vàng về luật học và khả năng học hỏi, phát triển kỹ năng chuyên môn. Ứng viên này sẽ được đào tạo trực tiếp tại công ty để làm quen và nắm bắt quy trình pháp lý trong môi trường doanh nghiệp.

Nhân viên pháp chế không yêu cầu kinh nghiệm sẽ được đào tạo trực tiếp tại công ty
Nhân viên pháp chế không yêu cầu kinh nghiệm sẽ được đào tạo trực tiếp tại công ty

6. Khu vực tuyển dụng việc làm pháp chế nhiều nhất

Nhu cầu tuyển dụng việc làm pháp chế tại những thành phố lớn đang ngày càng phát triển, nhờ sự tăng trưởng mạnh mẽ trong lĩnh vực doanh nghiệp, ngân hàng và các tổ chức pháp lý. Dưới đây là những khu vực có nhu cầu tuyển dụng cao đối với việc làm pháp chế:

6.1. Tuyển dụng việc làm pháp chế Hà Nội

Hà Nội đóng vai trò trung tâm chính trị, kinh tế và văn hóa hàng đầu của Việt Nam, nơi tập trung nhiều cơ quan, tổ chức, công ty trong ngành tài chính, ngân hàng, luật và doanh nghiệp. Chính sự phát triển nhanh chóng của doanh nghiệp và tổ chức tài chính đã tạo ra nhu cầu tuyển dụng việc làm pháp chế cao tại đây.

6.2. Tuyển dụng việc làm pháp chế TP. HCM

Với vai trò trung tâm kinh tế lớn nhất Việt Nam,TP. HCM là nơi hội tụ nhiều tập đoàn, doanh nghiệp trong và ngoài nước. Do đó, nhu cầu về tuyển dụng việc làm pháp chế tại TP. HCM luôn cao, đặc biệt là trong các công ty đa quốc gia, ngân hàng và công ty luật. Thành phố này luôn thiếu hụt chuyên gia pháp lý có kinh nghiệm và nền tảng vững chắc.

Nhu cầu về tuyển dụng việc làm pháp chế tại TP. HCM tăng cao tại những công ty đa quốc gia, ngân hàng và công ty luật
Nhu cầu về tuyển dụng việc làm pháp chế tại TP. HCM tăng cao tại những công ty đa quốc gia, ngân hàng và công ty luật

6.3. Tuyển dụng việc làm pháp chế Đà Nẵng

Đà Nẵng là một thành phố đang phát triển mạnh mẽ, với sự gia tăng của nhiều doanh nghiệp trong lĩnh vực bất động sản, du lịch và công nghệ thông tin. Điều này kéo theo nhu cầu tuyển dụng việc làm pháp chế để đảm bảo tuân thủ quy định pháp lý trong hoạt động kinh doanh.

6.4. Tuyển dụng việc làm pháp chế Cần Thơ

Cần Thơ, trung tâm kinh tế của vùng Đồng bằng sông Cửu Long, có sự phát triển mạnh mẽ trong ngành nông nghiệp, sản xuất và logistics. Nhu cầu tuyển dụng nhân viên pháp chế tại đây cũng đang gia tăng khi nhiều doanh nghiệp trong và ngoài nước tìm cách mở rộng và phát triển trong khu vực này. Những vị trí pháp chế tại Cần Thơ thường liên quan đến các vấn đề pháp lý về đất đai và hợp đồng trong ngành sản xuất và logistics.

Việc làm pháp chế tại Cần Thơ thường liên quan đến vấn đề pháp lý về đất đai và hợp đồng trong ngành sản xuất và logistics
Việc làm pháp chế tại Cần Thơ thường liên quan đến vấn đề pháp lý về đất đai và hợp đồng trong ngành sản xuất và logistics

7. Yêu cầu của nhà tuyển dụng đối với việc làm pháp chế

Việc làm pháp chế yêu cầu ứng viên có những kỹ năng và kiến thức chuyên môn vững vàng để xử lý vấn đề pháp lý trong doanh nghiệp. Dưới đây là những yêu cầu phổ biến mà nhà tuyển dụng thường tìm kiếm khi tuyển dụng cho vị trí pháp chế:

  • Trình độ học vấn: Tốt nghiệp đại học chuyên ngành Luật, Kinh tế hoặc các ngành liên quan.

  • Kiến thức chuyên môn: Am hiểu về quy định pháp lý, luật doanh nghiệp, luật lao động và quy trình pháp lý trong doanh nghiệp.

  • Kinh nghiệm làm việc: Có kinh nghiệm làm việc trong lĩnh vực pháp chế hoặc lĩnh vực liên quan (tùy thuộc vào yêu cầu của vị trí).

  • Kỹ năng phân tích và giải quyết vấn đề: Khả năng phân tích các vấn đề pháp lý và đưa ra giải pháp phù hợp.

  • Kỹ năng giao tiếp: Kỹ năng giao tiếp và đàm phán tốt, có khả năng trình bày và giải thích các vấn đề pháp lý một cách rõ ràng và dễ hiểu.

  • Sự cẩn trọng và chi tiết: Tính cẩn thận, tỉ mỉ trong việc xử lý vấn đề pháp lý, đảm bảo tuân thủ quy định và quy trình pháp lý của công ty.

Việc làm pháp chế yêu cầu ứng viên có những kỹ năng và kiến thức chuyên môn vững vàng để xử lý các vấn đề pháp lý trong doanh nghiệp.
Việc làm pháp chế yêu cầu ứng viên có những kỹ năng và kiến thức chuyên môn vững vàng để xử lý các vấn đề pháp lý trong doanh nghiệp.

Nhu cầu tuyển dụng việc làm pháp chế hiện đang tăng trưởng mạnh mẽ, đặc biệt khi các doanh nghiệp chú trọng đến việc tuân thủ pháp luật và bảo vệ quyền lợi hợp pháp. Với mức lương dao động từ 8.000.000 - 40.000.000 VNĐ/tháng, cơ hội nghề nghiệp trong ngành pháp chế đang mở ra nhiều triển vọng hấp dẫn, phù hợp với cả những người mới ra trường lẫn những ứng viên có kinh nghiệm.