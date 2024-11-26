Tuyển Giám đốc pháp chế CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN QUỐC TẾ NĂM SAO Pro Company làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 30 - 50 Triệu

Mức lương 30 - 50 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Giám đốc

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: Khu đô thị Five Star Eco City,Đường Đinh Đức Thiện, Xã Phước Lý, Cần Giuộc, Quận 1

Xây dựng, cải tiến, ban hành các quy chế, quy định liên quan đến pháp luật trong kinh doanh để triển khai hoặc đảm bảo việc thực hiện/tuân thủ đầy đủ các yêu cầu của pháp luật trong các hoạt động kinh doanh của Công ty.

Tham gia giải quyết các vướng mắc liên quan đến pháp lý cho các hoạt động: Đầu tư,xây dựng, quản lý tòa nhà, kinh doanh( Bán hàng; Chăm sóc khách hàng), ... của công ty.

Cập nhật những thay đổi chính sách mới của nhà nước liên quan đến lĩnh vực kinh doanh bất động sản và triển khai ứng dụng phù hợp luật pháp.

Phụ trách tư vấn pháp lý cho các đơn vị trong Công ty khi cần thiết.

Tổ chức quản lý và điều hành hoạt động Phòng pháp lý của công ty.

Tư vấn và tham mưu cho Ban Tổng Giám đốc những vấn đề thuộc chuyên môn phụ trách.

Các nhiệm vụ khác theo yêu cầu của Ban Tổng Giám đốc.

Tốt nghiệp Đại học chuyên ngành Cử nhân Luật trở lên, ưu tiên ngành luật đất đai, bất động sản, đầu tư...

Nắm vững pháp luật đầu tư bất động sản; Luật doanh nghiệp; Luật đầu tư; Luật đấu thầu; Luật Nhà ở, Luật đất đai; Luật lao động và các bộ luật liên quan.

Có khả năng giao tiếp, tranh tụng tốt.

Kinh nghiệm: Trên 05 năm làm việc về luật, pháp chế trong lĩnh vực Bất động sản, trong đó trên 3 năm làm vị trí Quản lý.

Tiếng Anh tốt là một lợi thế.

- Thu nhập cứng từ 30.000.000 – 50.000.000

- Được Thưởng tháng 13 (1 tháng lương thực nhận)

- Thưởng KPI (từ 1 - 1,5 tháng lương thực nhận)

- Thưởng hiệu quả kinh doanh trả thưởng theo quý

- Được mua Nhà giá siêu hấp dẫn áp dụng cho CBNV.

- Được tham gia BHXH mức cao.

- Hưởng 12 ngày phép/năm.

- Thưởng các ngày lễ tết (1/1, 30/4 – 1/5, 1/6, 2/9)

- Được làm việc trong môi trường chuyên nghiệp, trẻ trung, năng động.

