Tuyển Giám đốc pháp chế CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN QUỐC TẾ NĂM SAO Pro Company làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 30 - 50 Triệu

Tuyển Giám đốc pháp chế CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN QUỐC TẾ NĂM SAO Pro Company làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 30 - 50 Triệu

CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN QUỐC TẾ NĂM SAO Pro Company
Ngày đăng tuyển: 26/11/2024
Hạn nộp hồ sơ: 27/12/2024
CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN QUỐC TẾ NĂM SAO Pro Company

Giám đốc pháp chế

Ứng tuyển ngay Lưu tin
Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp Suitable

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Giám đốc pháp chế Tại CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN QUỐC TẾ NĂM SAO Pro Company

Mức lương
30 - 50 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Giám đốc
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh: Khu đô thị Five Star Eco City,Đường Đinh Đức Thiện, Xã Phước Lý, Cần Giuộc, Quận 1

Mô Tả Công Việc Giám đốc pháp chế Với Mức Lương 30 - 50 Triệu

Xây dựng, cải tiến, ban hành các quy chế, quy định liên quan đến pháp luật trong kinh doanh để triển khai hoặc đảm bảo việc thực hiện/tuân thủ đầy đủ các yêu cầu của pháp luật trong các hoạt động kinh doanh của Công ty.
Tham gia giải quyết các vướng mắc liên quan đến pháp lý cho các hoạt động: Đầu tư,xây dựng, quản lý tòa nhà, kinh doanh( Bán hàng; Chăm sóc khách hàng), ... của công ty.
Cập nhật những thay đổi chính sách mới của nhà nước liên quan đến lĩnh vực kinh doanh bất động sản và triển khai ứng dụng phù hợp luật pháp.
Phụ trách tư vấn pháp lý cho các đơn vị trong Công ty khi cần thiết.
Tổ chức quản lý và điều hành hoạt động Phòng pháp lý của công ty.
Tư vấn và tham mưu cho Ban Tổng Giám đốc những vấn đề thuộc chuyên môn phụ trách.
Các nhiệm vụ khác theo yêu cầu của Ban Tổng Giám đốc.

Với Mức Lương 30 - 50 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp Đại học chuyên ngành Cử nhân Luật trở lên, ưu tiên ngành luật đất đai, bất động sản, đầu tư...
Nắm vững pháp luật đầu tư bất động sản; Luật doanh nghiệp; Luật đầu tư; Luật đấu thầu; Luật Nhà ở, Luật đất đai; Luật lao động và các bộ luật liên quan.
Có khả năng giao tiếp, tranh tụng tốt.
Kinh nghiệm: Trên 05 năm làm việc về luật, pháp chế trong lĩnh vực Bất động sản, trong đó trên 3 năm làm vị trí Quản lý.
Tiếng Anh tốt là một lợi thế.

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN QUỐC TẾ NĂM SAO Pro Company Thì Được Hưởng Những Gì

- Thu nhập cứng từ 30.000.000 – 50.000.000
- Được Thưởng tháng 13 (1 tháng lương thực nhận)
- Thưởng KPI (từ 1 - 1,5 tháng lương thực nhận)
- Thưởng hiệu quả kinh doanh trả thưởng theo quý
- Được mua Nhà giá siêu hấp dẫn áp dụng cho CBNV.
- Được tham gia BHXH mức cao.
- Hưởng 12 ngày phép/năm.
- Thưởng các ngày lễ tết (1/1, 30/4 – 1/5, 1/6, 2/9)
- Được làm việc trong môi trường chuyên nghiệp, trẻ trung, năng động.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN QUỐC TẾ NĂM SAO Pro Company

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Ứng tuyển ngay Lưu tin
Báo cáo tin tuyển dụng
Báo cáo tin tuyển dụng: Nếu bạn thấy rằng tin tuyển dụng này không đúng hoặc có dấu hiệu lừa đảo, hãy phản ánh với chúng tôi.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN QUỐC TẾ NĂM SAO Pro Company

CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN QUỐC TẾ NĂM SAO Pro Company

Quy mô: 100 - 499 Nhân viên
Địa điểm: Tầng 16 Tòa nhà Five Star Tower, số 28bis Mạc Đĩnh Chi, Phường Đa Kao, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

Chia Sẻ Tin Với Bạn Bè

Sao chép đường dẫn
https://job3s.ai/viec-lam-tuyen-giam-doc-thu-nhap-30-50-trieu-toan-thoi-gian-tai-ho-chi-minh-job257335
Mạng xã hội

Tải ngay app tìm việc job3s.ai

Tải app Tải app
Tải app

Việc làm cùng ngành nghề

Tuyển dụng việc làm Công ty CP Tập đoàn Phú Minh Sơn
Tuyển Giám đốc pháp chế Công ty CP Tập đoàn Phú Minh Sơn làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
Công ty CP Tập đoàn Phú Minh Sơn
Hạn nộp: 27/02/2025
Hà Nội Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty Cổ phần VInpearl
Tuyển Giám đốc pháp chế Công ty Cổ phần VInpearl làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
Công ty Cổ phần VInpearl
Hạn nộp: 20/02/2025
Hà Nội Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH ABC
Tuyển Giám đốc pháp chế Công ty TNHH ABC làm việc tại Hà Nội thu nhập Từ 10 Triệu Tuyển Giám đốc pháp chế Công ty TNHH ABC làm việc tại Hà Nội thu nhập Từ 10 Triệu
Công ty TNHH ABC
Hạn nộp: 25/06/2025
Hà Nội Đã hết hạn Trên 10 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN QUỐC TẾ NĂM SAO Pro Company
Tuyển Giám đốc pháp chế CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN QUỐC TẾ NĂM SAO Pro Company làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 30 - 50 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN QUỐC TẾ NĂM SAO Pro Company
Hạn nộp: 27/12/2024
Hồ Chí Minh Long An Đã hết hạn 30 - 50 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN THÁP NƯỚC HÀ NỘI
Tuyển Giám đốc pháp chế CÔNG TY CỔ PHẦN THÁP NƯỚC HÀ NỘI làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY CỔ PHẦN THÁP NƯỚC HÀ NỘI
Hạn nộp: 31/12/2024
Hà Nội Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty CP Tập đoàn Phú Minh Sơn
Tuyển Giám đốc pháp chế Công ty CP Tập đoàn Phú Minh Sơn làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
Công ty CP Tập đoàn Phú Minh Sơn
Hạn nộp: 15/12/2024
Hà Nội Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Việc làm cùng khu vực

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHIỆP TOÀN PHÁT
Tuyển Trưởng phòng kinh doanh CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHIỆP TOÀN PHÁT làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 25 - 35 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHIỆP TOÀN PHÁT
Hạn nộp: 24/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 28 ngày để ứng tuyển 25 - 35 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN BAO BÌ AB
Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY CỔ PHẦN BAO BÌ AB làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 10 - 20 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN BAO BÌ AB
Hạn nộp: 17/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 21 ngày để ứng tuyển 10 - 20 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty Cổ Phần Bất Động Sản Hecoland
Tuyển Giám đốc kinh doanh Công Ty Cổ Phần Bất Động Sản Hecoland làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 50 - 70 Triệu
Công Ty Cổ Phần Bất Động Sản Hecoland
Hạn nộp: 22/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 26 ngày để ứng tuyển 50 - 70 triệu Kinh nghiệm: 5 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH kỹ thuật và xây dựng Dynamic
Tuyển Kỹ sư xây dựng Công ty TNHH kỹ thuật và xây dựng Dynamic làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
Công ty TNHH kỹ thuật và xây dựng Dynamic
Hạn nộp: 23/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 27 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH CONNECT EXPOSITION ASIA
Tuyển Sales Manager CÔNG TY TNHH CONNECT EXPOSITION ASIA làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY TNHH CONNECT EXPOSITION ASIA
Hạn nộp: 23/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 27 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: 5 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN GIẢI PHÁP GIÁO DỤC ASC
Tuyển Giám đốc kinh doanh CÔNG TY CỔ PHẦN GIẢI PHÁP GIÁO DỤC ASC làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY CỔ PHẦN GIẢI PHÁP GIÁO DỤC ASC
Hạn nộp: 23/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 27 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm VIETJET AIR
Tuyển Chuyên viên tuyển dụng VIETJET AIR làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
VIETJET AIR
Hạn nộp: 19/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 23 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty Cổ phần Đầu Tư Xây Dựng Trung Nam
Tuyển Kỹ sư tự động hoá Công ty Cổ phần Đầu Tư Xây Dựng Trung Nam làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
Công ty Cổ phần Đầu Tư Xây Dựng Trung Nam
Hạn nộp: 22/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 26 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty cổ phần Ico Euro
Tuyển Chuyên viên tuyển dụng Công ty cổ phần Ico Euro làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 10 - 12 Triệu
Công ty cổ phần Ico Euro
Hạn nộp: 30/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 34 ngày để ứng tuyển 10 - 12 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm DOOING COFFEE LAB
Tuyển Chuyên viên tuyển dụng DOOING COFFEE LAB làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 12 - 16 Triệu
DOOING COFFEE LAB
Hạn nộp: 22/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 26 ngày để ứng tuyển 12 - 16 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay

Việc làm cùng mức lương

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH CƠ KHÍ ÔTÔ AN THÁI
Tuyển Giám đốc kinh doanh CÔNG TY TNHH CƠ KHÍ ÔTÔ AN THÁI làm việc tại Thái Bình thu nhập 30 - 50 Triệu
CÔNG TY TNHH CƠ KHÍ ÔTÔ AN THÁI
Hạn nộp: 31/10/2025
Thái Bình Còn 35 ngày để ứng tuyển 30 - 50 triệu Kinh nghiệm: 4 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty cổ phần phát triển công nghệ Pantado
Tuyển Trưởng phòng Marketing Công ty cổ phần phát triển công nghệ Pantado làm việc tại Hà Nội thu nhập 30 - 50 Triệu
Công ty cổ phần phát triển công nghệ Pantado
Hạn nộp: 23/10/2025
Hà Nội Còn 27 ngày để ứng tuyển 30 - 50 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ LIÊN KẾT NANO
Tuyển Thu hồi nợ CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ LIÊN KẾT NANO làm việc tại Hà Nội thu nhập 30 - 50 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ LIÊN KẾT NANO
Hạn nộp: 02/10/2025
Hà Nội Còn 6 ngày để ứng tuyển 30 - 50 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN MUA BÁN CƠ CẤU SÁP NHẬP DOANH NGHIỆP M&A VIỆT NAM
Tuyển Giám đốc vận hành CÔNG TY CỔ PHẦN MUA BÁN CƠ CẤU SÁP NHẬP DOANH NGHIỆP M&A VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập 30 - 50 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN MUA BÁN CƠ CẤU SÁP NHẬP DOANH NGHIỆP M&A VIỆT NAM
Hạn nộp: 11/10/2025
Hà Nội Còn 15 ngày để ứng tuyển 30 - 50 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay

Việc làm mới nhất

Tuyển dụng việc làm Công ty CP Tập đoàn Phú Minh Sơn
Tuyển Giám đốc pháp chế Công ty CP Tập đoàn Phú Minh Sơn làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
Công ty CP Tập đoàn Phú Minh Sơn
Hạn nộp: 27/02/2025
Hà Nội Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty Cổ phần VInpearl
Tuyển Giám đốc pháp chế Công ty Cổ phần VInpearl làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
Công ty Cổ phần VInpearl
Hạn nộp: 20/02/2025
Hà Nội Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH ABC
Tuyển Giám đốc pháp chế Công ty TNHH ABC làm việc tại Hà Nội thu nhập Từ 10 Triệu Tuyển Giám đốc pháp chế Công ty TNHH ABC làm việc tại Hà Nội thu nhập Từ 10 Triệu
Công ty TNHH ABC
Hạn nộp: 25/06/2025
Hà Nội Đã hết hạn Trên 10 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN QUỐC TẾ NĂM SAO Pro Company
Tuyển Giám đốc pháp chế CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN QUỐC TẾ NĂM SAO Pro Company làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 30 - 50 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN QUỐC TẾ NĂM SAO Pro Company
Hạn nộp: 27/12/2024
Hồ Chí Minh Long An Đã hết hạn 30 - 50 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN THÁP NƯỚC HÀ NỘI
Tuyển Giám đốc pháp chế CÔNG TY CỔ PHẦN THÁP NƯỚC HÀ NỘI làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY CỔ PHẦN THÁP NƯỚC HÀ NỘI
Hạn nộp: 31/12/2024
Hà Nội Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty CP Tập đoàn Phú Minh Sơn
Tuyển Giám đốc pháp chế Công ty CP Tập đoàn Phú Minh Sơn làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
Công ty CP Tập đoàn Phú Minh Sơn
Hạn nộp: 15/12/2024
Hà Nội Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Việc làm được tìm kiếm nhiều nhất