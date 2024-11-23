Tuyển Giám đốc pháp chế CÔNG TY CỔ PHẦN THÁP NƯỚC HÀ NỘI làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Tuyển Giám đốc pháp chế CÔNG TY CỔ PHẦN THÁP NƯỚC HÀ NỘI làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

CÔNG TY CỔ PHẦN THÁP NƯỚC HÀ NỘI
Ngày đăng tuyển: 23/11/2024
Hạn nộp hồ sơ: 31/12/2024
CÔNG TY CỔ PHẦN THÁP NƯỚC HÀ NỘI

Giám đốc pháp chế

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Giám đốc pháp chế Tại CÔNG TY CỔ PHẦN THÁP NƯỚC HÀ NỘI

Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: 170 Ngọc Khánh, Ba Đình, Hà Nội, Ba Đình, Quận Ba Đình

Mô Tả Công Việc Giám đốc pháp chế Với Mức Lương Thỏa thuận

- Tham mưu, tư vấn cho Ban lãnh đạo Công ty và các Công ty thành viên về các vấn đề pháp lý liên quan đến hoạt động kinh doanh của Công ty.
- Đảm bảo công tác pháp chế trong Công ty và các Công ty thành viên triển khai liên tục, hiệu quả, cụ thể.
- Soát xét, thẩm định về pháp lý các văn bản do HĐQT, TGĐ ban hành.
- Dự thảo, soát xét, thẩm định về pháp lý các văn bản hợp đồng, thỏa thuận, tài liệu ký kết với các đối tác; tham gia đàm phán, thương thảo hợp đồng với đối tác.
- Tham gia thẩm định về pháp lý các dự án đầu tư.
- Nghiên cứu, cảnh báo, phân tích rủi ro về pháp lý và đề xuất các giải pháp khắc phục trong các hoạt động đầu tư, sản xuất kinh doanh của công ty.
- Tổ chức triển khai các thủ tục pháp lý liên quan đến việc thành lập, cơ cấu lại Công ty, xử lý kỷ luật, tranh chấp lao động, triển khai dự án, hợp đồng, thủ tục hành chính, sở hữu trí tuệ.....
- Trực tiếp là đầu mối làm việc với các cơ quan pháp luật và tham gia giải quyết các khiếu kiện, khiếu nại, tố cáo hoặc trực tiếp tham gia giải quyết theo trình tự tố tụng tại các cơ quan trọng tài, tòa án để bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của Công ty.
- Phân công nhiệm vụ, hướng dẫn, hỗ trợ, soát xét, chịu trách nhiệm toàn bộ về chất lượng công việc tư vấn pháp lý của phòng.
- Cập nhật và phổ biến các văn bản, chính sách, chế độ của nhà nước liên quan đến hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty; cung cấp thông tin văn bản pháp luật cho các đơn vị thành viên của Công ty; giải đáp các vướng mắc trong quá trình áp dụng các văn bản quy phạm pháp luật.
- Thực hiện tốt các công việc khác theo sự phân công của Chủ tịch HĐQT/Ban Tổng Giám Đốc.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Tốt nghiệp Đại học Chính quy chuyên ngành Luật Kinh tế
- Tối thiểu 5 năm kinh nghiệm làm việc cho các Công ty về Đầu tư BĐS, Xây dựng
- Hình thức ưu nhìn, nhanh nhẹn, quyết đoán
- Chịu được áp lực và cường độ công việc cao trong công việc
- Thời gian làm việc:
08h00 -17h00 từ thứ 2 đến thứ 6
09h00 - 12h00 thứ 7 và các yêu cầu trong trường hợp đặc biệt.
Nghỉ chiều thứ 7 và chủ nhật.

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN THÁP NƯỚC HÀ NỘI Thì Được Hưởng Những Gì

- Mức lương: Thoả thuận theo năng lực
- Tham gia BHXH - BHYT – BHTN khi là nhân viên chính thức
- Phúc lợi khác: Lương tháng 13, Du lịch hàng năm, Quà tặng ngày lễ/tết, ...

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN THÁP NƯỚC HÀ NỘI

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY CỔ PHẦN THÁP NƯỚC HÀ NỘI

CÔNG TY CỔ PHẦN THÁP NƯỚC HÀ NỘI

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: Hà Nội

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

