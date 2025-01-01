Tất cả địa điểm
Tổng 9 kết quả / Từ khoá "Kinh doanh OTA"
Công việc kinh doanh OTA

-

Có 9 tin tuyển dụng việc làm trong ngày 14/09/2025

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH Himalaya Health Spa
Tuyển Kinh doanh OTA Công ty TNHH Himalaya Health Spa làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Đến 9 Triệu
Công ty TNHH Himalaya Health Spa
Hạn nộp: 26/12/2024
Hồ Chí Minh Đã hết hạn Tới 9 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ EZCLOUD TOÀN CẦU
Tuyển Kinh doanh OTA CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ EZCLOUD TOÀN CẦU làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 8 - 12 Triệu
CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ EZCLOUD TOÀN CẦU
Hạn nộp: 26/12/2024
Hồ Chí Minh Đã hết hạn 8 - 12 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN VIETTREKKING
Tuyển Kinh doanh OTA CÔNG TY CỔ PHẦN VIETTREKKING làm việc tại Lào Cai thu nhập 8 - 20 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN VIETTREKKING
Hạn nộp: 30/04/2025
Lào Cai Đã hết hạn 8 - 20 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ HÒN SƠN
Tuyển Kinh doanh OTA CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ HÒN SƠN làm việc tại Kiên Giang thu nhập 6 - 12 Triệu
CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ HÒN SƠN
Hạn nộp: 27/12/2024
Kiên Giang Đã hết hạn 6 - 12 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm Công Ty Cổ Phần Rooty Trip Phú Quốc
Tuyển Kinh doanh OTA Công Ty Cổ Phần Rooty Trip Phú Quốc làm việc tại Kiên Giang thu nhập 10 - 20 Triệu
Công Ty Cổ Phần Rooty Trip Phú Quốc
Hạn nộp: 22/12/2024
Kiên Giang Đã hết hạn 10 - 20 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm Công ty Cổ phần Công nghệ Aladdin
Tuyển Kinh doanh OTA Công ty Cổ phần Công nghệ Aladdin làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
Công ty Cổ phần Công nghệ Aladdin
Hạn nộp: 19/12/2024
Hà Nội Đã hết hạn Thỏa thuận Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN A25 HOTEL
Tuyển Kinh doanh OTA CÔNG TY CỔ PHẦN A25 HOTEL làm việc tại Hà Nội thu nhập 20 - 30 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN A25 HOTEL
Hạn nộp: 11/12/2024
Hà Nội Đã hết hạn 20 - 30 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm Công ty CP Bay360
Tuyển Kinh doanh OTA Công ty CP Bay360 làm việc tại Hà Nội thu nhập 7 - 20 Triệu
Công ty CP Bay360
Hạn nộp: 05/12/2024
Hà Nội Đã hết hạn 7 - 20 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN MẠNG XÃ HỘI DU LỊCH HAHALOLO
Tuyển Kinh doanh OTA CÔNG TY CỔ PHẦN MẠNG XÃ HỘI DU LỊCH HAHALOLO làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY CỔ PHẦN MẠNG XÃ HỘI DU LỊCH HAHALOLO
Hạn nộp: 30/11/2024
Hồ Chí Minh Hà Nội Đã hết hạn Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay

Tình hình tuyển dụng việc làm kinh doanh OTA tại TP. HCM, Hà NộiĐà Nẵng,... đang tăng cao nhờ sự mở rộng của dịch vụ du lịch trực tuyến. Vị trí này có thể đạt được thu nhập từ 8.000.000 - 35.000.000 VNĐ/tháng. Tuy nhiên, ứng viên cần kiến thức sâu về sản phẩm du lịch và khả năng giao tiếp tốt.

1. Nhu cầu tuyển dụng việc làm kinh doanh OTA

Việc làm kinh doanh OTA (Online Travel Agent) đang trở thành một xu hướng ngày càng phổ biến trong ngành du lịch trực tuyến, đặc biệt là trong lĩnh vực lưu trú. Những kênh đại lý du lịch trực tuyến (OTA) như Booking.com, Agoda, Expedia đang trở thành công cụ quan trọng để khách sạn, homestay và các cơ sở lưu trú tiếp cận khách hàng toàn cầu.

Theo dự báo từ Mordor Intelligence, thị trường du lịch trực tuyến Việt Nam sẽ tăng trưởng với tốc độ CAGR vượt 10% trong giai đoạn 2024 - 2029. Xu hướng này tạo ra nhu cầu tuyển dụng lớn đối với các vị trí việc làm kinh doanh OTA để hỗ trợ cơ sở lưu trú tối ưu hóa doanh thu từ nền tảng trực tuyến.

Việc quản lý và tối ưu hóa kênh OTA trong những doanh nghiệp kinh doanh du lịch trở nên cần thiết hơn bao giờ hết, bởi lượng giao dịch trực tuyến đang ngày càng chiếm ưu thế. Do đó, cơ hội việc làm Sales OTA đang rất rộng mở, với triển vọng phát triển bền vững khi mà du lịch trực tuyến đang được người tiêu dùng ưu tiên hơn so với hình thức truyền thống.

Nhân viên kinh doanh OTA có thể phát triển lên vị trí quản lý kênh bán hàng hoặc chuyên viên marketing trong tương lai, tạo ra những bước đột phá về doanh thu cho doanh nghiệp trong ngành khách sạn.

Nhân viên kinh doanh OTA đóng vai trò quan trọng trong ngành du lịch trực tuyến
Nhân viên kinh doanh OTA đóng vai trò quan trọng trong ngành du lịch trực tuyến

2. Mức lương của việc làm kinh doanh, Sales OTA

Mức lương của việc làm Sales thương mại điện tử nói chung và nhân viên Sales OTA nói riêng có sự dao động khá lớn, tùy thuộc vào nhiều yếu tố như kinh nghiệm làm việc, quy mô công ty, khả năng đàm phán và đặc biệt là hiệu quả công việc.

Theo khảo sát của Job3s, mức lương trung bình của một nhân viên Sales OTA dao động từ 8.000.000 - 35.000.000 VNĐ/tháng. Tuy nhiên, đây chỉ là mức lương cơ bản, nhân viên còn có thể nhận được thêm nhiều khoản thu nhập khác như hoa hồng, thưởng theo doanh số, thưởng lễ, tết...

Việc làm

Nhân viên kinh doanh OTA

Mức lương dao động

(VNĐ/tháng)

Nhân viên kinh doanh OTA

8.000.000 - 12.000.000

Chuyên viên kinh doanh OTA

12.000.000 - 20.000.000

Trưởng phòng kinh doanh OTA

20.000.000 - 35.000.000
Thu nhập của việc làm kinh doanh OTA chủ yếu phụ thuộc vào hiệu quả công việc
Thu nhập của việc làm kinh doanh OTA chủ yếu phụ thuộc vào hiệu quả công việc

3. Mô tả công việc của việc làm kinh doanh OTA, Sales OTA

Việc làm kinh doanh OTA đóng vai trò then chốt trong việc phát triển hoạt động kinh doanh trực tuyến của doanh nghiệp trong ngành du lịch. Nhân viên Sales OTA không chỉ tìm kiếm khách hàng tiềm năng mà còn xây dựng mối quan hệ bền chặt với đối tác OTA để gia tăng doanh thu và nâng cao hiệu quả bán hàng. Dưới đây là những nhiệm vụ cụ thể mà nhân viên Sales OTA sẽ thực hiện:

  • Tìm kiếm khách hàng tiềm năng: Chủ động khai thác và tiếp cận khách hàng qua các kênh trực tuyến, nâng cao hiệu quả tiếp thị và phát triển thị trường.

  • Tư vấn và chăm sóc khách hàng: Cung cấp thông tin về dịch vụ, giải đáp thắc mắc và hỗ trợ khách hàng trong suốt quá trình mua hàng và sử dụng dịch vụ.

  • Quản lý các kênh OTA: Đảm bảo nội dung, hình ảnh trên các nền tảng OTA được cập nhật đầy đủ và chính xác, hỗ trợ bán hàng hiệu quả.

  • Cập nhật thông tin sản phẩm: Liên tục theo dõi và cập nhật tình trạng phòng, dịch vụ, chương trình khuyến mãi và các thông tin liên quan đến sản phẩm trên các kênh OTA.

  • Xây dựng mối quan hệ với những đối tác OTA: Đàm phán hợp đồng và duy trì quan hệ hợp tác lâu dài với nền tảng OTA, đảm bảo được vị trí hiển thị và mức giá hợp lý.

  • Theo dõi và báo cáo kết quả kinh doanh: Đánh giá hiệu quả chiến dịch bán hàng, báo cáo kết quả doanh thu và đề xuất cải tiến chiến lược khi cần thiết.

  • Giải quyết vấn đề phát sinh: Xử lý khiếu nại của khách hàng và giải quyết những sự cố liên quan đến việc kết nối với kênh OTA.

  • Theo dõi xu hướng thị trường: Cập nhật thay đổi trong chính sách giá cả, xu hướng du lịch mới để điều chỉnh chiến lược kinh doanh phù hợp.

  • Hỗ trợ hoạt động marketing: Tham gia vào việc xây dựng và triển khai chiến dịch quảng cáo, khuyến mãi nhằm tối ưu hóa hiệu quả bán hàng trên nền tảng OTA.

  • Phối hợp với những bộ phận khác: Làm việc chặt chẽ với các phòng ban như kinh doanh, chăm sóc khách hàng, và quản lý khách sạn để tối ưu hóa quy trình bán hàng và chăm sóc khách hàng.

Lưu ý: Mỗi đơn vị tuyển dụng có thể đưa ra mô tả công việc cụ thể khác nhau tùy thuộc vào đặc thù và chiến lược phát triển của từng doanh nghiệp trong ngành OTA.

Việc làm kinh doanh OTA đóng vai trò không thể thiếu trong các công ty du lịch trực tuyến
Việc làm kinh doanh OTA đóng vai trò không thể thiếu trong các công ty du lịch trực tuyến

4. Yêu cầu đối với việc làm nhân viên kinh doanh OTA

Với sự cạnh tranh khốc liệt trong ngành, nhà tuyển dụng việc làm kinh doanh OTA cần nguồn nhân lực có kỹ năng giao tiếp tốt và am hiểu về sản phẩm dịch vụ, cũng như khả năng làm việc với đối tác quốc tế. Công việc này cũng yêu cầu nhân viên Sales OTA có kỹ năng làm việc độc lập và phối hợp nhóm, đồng thời cần duy trì sự linh hoạt và sáng tạo trong môi trường kinh doanh năng động.

  • Kiến thức chuyên môn: Tốt nghiệp Đại học/Cao đẳng/Trung cấp chuyên ngành quản trị khách sạn, du lịch, kinh doanh hoặc một số lĩnh vực liên quan. Ngoài ra, có kinh nghiệm làm việc từ 6 tháng trở lên tại các vị trí tương đương là một lợi thế.

  • Khả năng ngoại ngữ: Khả năng sử dụng tốt tiếng Anh là một yêu cầu quan trọng, đặc biệt đối với các vị trí làm việc với đối tác quốc tế hoặc khách hàng du lịch nước ngoài.

  • Kỹ năng sử dụng công cụ quản lý OTA: Thành thạo nền tảng OTA, bao gồm cập nhật thông tin, xử lý đặt phòng và tối ưu hóa giá trị kinh doanh.

  • Hiểu biết thị trường và xu hướng du lịch: Am hiểu thị trường khách sạn và những xu hướng du lịch mới, giúp đưa ra chiến lược kinh doanh phù hợp.

  • Kỹ năng giao tiếp: Kỹ năng giao tiếp xuất sắc để duy trì mối quan hệ với khách hàng và đối tác, đồng thời truyền đạt thông tin rõ ràng và hiệu quả.

  • Kỹ năng đàm phán: Có khả năng thương lượng hợp đồng với đối tác OTA, đạt được thỏa thuận có lợi về chiết khấu, vị trí hiển thị và chính sách ưu đãi.

  • Kỹ năng tổ chức: Quản lý nhiều kênh OTA cùng lúc, tổ chức công việc và quản lý thời gian hiệu quả để đảm bảo tính chính xác trong việc cập nhật thông tin và hoàn thành nhiệm vụ đúng hạn.

  • Kỹ năng giải quyết vấn đề: Có khả năng xử lý tình huống phát sinh như khiếu nại khách hàng hay sự cố kỹ thuật trên nền tảng OTA, giúp mang lại trải nghiệm tốt nhất cho khách hàng.

  • Kỹ năng chốt sales: Khả năng thuyết phục khách hàng sử dụng dịch vụ và chuyển đổi khách hàng tiềm năng thành khách hàng thực tế, góp phần vào sự tăng trưởng doanh thu của doanh nghiệp.

Lưu ý: Yêu cầu việc làm kinh doanh OTA cụ thể sẽ tùy thuộc vào từng doanh nghiệp nhưng nhìn chung, những yêu cầu phổ biến nêu trên là cần thiết cho vị trí này.

Ứng viên sales OTA cần trang bị cho mình một bộ kỹ năng và kiến thức chuyên sâu
Ứng viên sales OTA cần trang bị cho mình một bộ kỹ năng và kiến thức chuyên sâu

5. Khu vực tuyển dụng việc làm nhân viên kinh doanh OTA

Những khu vực như TP. HCM, Hà Nội và Đà Nẵng,... luôn là những thị trường sôi động, nơi có nhiều cơ hội việc làm kinh doanh OTA hấp dẫn. Trong đó, nhà tuyển dụng đặc biệt chú trọng đến những ứng viên có khả năng giao tiếp tốt, nắm bắt xu hướng du lịch, cũng như khả năng bán hàng qua các nền tảng trực tuyến.

Việc làm Sales kinh doanh OTA tại TP. HCM

Tại TP. HCM, với sự phát triển mạnh mẽ của ngành du lịch và dịch vụ trực tuyến, nhu cầu tuyển dụng việc làm kinh doanh ngày càng gia tăng. Hàng trăm công ty du lịch trực tuyến lớn thường xuyên tìm kiếm chuyên viên kinh doanh OTA, quản lý kênh OTA hay chuyên viên sản phẩm,...

Ứng viên có thể tìm thấy cơ hội làm việc tại những công ty như Vntrip, Traveloka hay Agoda, nơi có môi trường làm việc chuyên nghiệp và nhiều cơ hội thăng tiến. Hơn nữa, sự phát triển của các dịch vụ công nghệ như ứng dụng đặt vé máy bay, khách sạn trực tuyến đã tạo ra một nhu cầu lớn đối với chuyên gia bán hàng trong ngành.

Việc làm Sales kinh doanh OTA tại Hà Nội

Nhu cầu tuyển dụng việc làm OTA tại Hà Nội cũng không kém phần sôi động, đặc biệt khi ngành du lịch đang dần phục hồi sau đại dịch. Thị trường tại Hà Nội còn đặc biệt phát triển trong các dịch vụ du lịch cao cấp, nơi đòi hỏi nhân viên sales phải có kinh nghiệm trong việc tư vấn và bán gói tour, khách sạn cao cấp.

Bên cạnh đó, Hà Nội còn là nơi có nhiều công ty startup trong lĩnh vực công nghệ du lịch, mở ra nhiều cơ hội mới cho những ai mong muốn phát triển sự nghiệp trong ngành này.

Lĩnh vực kinh doanh OTA đang có sự phát triển mạnh mẽ tại các thành phố lớn
Lĩnh vực kinh doanh OTA đang có sự phát triển mạnh mẽ tại các thành phố lớn

Việc làm Sales kinh doanh OTA tại Đà Nẵng

Với vị thế là điểm đến du lịch nổi bật, Đà Nẵng cũng là một thị trường hấp dẫn cho ứng viên tìm việc làm nhân viên kinh doanh. Trong khi thị trường tại TP. HCM và Hà Nội đã khá bão hòa, Đà Nẵng đang nổi lên như một thị trường mới mẻ và đầy tiềm năng.

Những công ty OTA ở Đà Nẵng tập trung vào việc phát triển sản phẩm du lịch địa phương, kết hợp giữa truyền thống và công nghệ để thu hút du khách. Việc tìm kiếm nhân viên sales tại đây chú trọng đến khả năng nắm bắt thị trường nhanh chóng và sự sáng tạo trong chiến lược tiếp cận khách hàng.

Nhìn chung, ứng viên có khả năng làm việc trong môi trường năng động và sự am hiểu sâu sắc về thị trường du lịch nội địa sẽ có cơ hội phát triển nghề nghiệp tốt hơn.

Thị trường tuyển dụng việc làm kinh doanh OTA ngày càng sôi động, trong bối cảnh nhu cầu du lịch trực tuyến gia tăng. Để ứng tuyển vào vị trí nhân viên kinh doanh OTA, ứng viên cần có nền tảng kiến thức vững về ngành du lịch, khách sạn, cùng khả năng hiểu biết về các nền tảng OTA. Bên cạnh đó, những kỹ năng mềm cũng đóng vai trò quan trọng, giúp ứng viên thành công trong công việc này.