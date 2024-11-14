Tuyển Kinh doanh OTA CÔNG TY CỔ PHẦN A25 HOTEL làm việc tại Hà Nội thu nhập 20 - 30 Triệu

Mức lương 20 - 30 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 2 năm Cấp bậc Trưởng nhóm

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Số 98 Sơn Tây, Kim Mã, Ba Đình

Mô Tả Công Việc Kinh doanh OTA Với Mức Lương 20 - 30 Triệu

- Quản lí bộ phận OTA

- Khai thác, tìm kiếm các nguồn khách hàng tiềm năng trên các trang web.

- Duy trì và phát triển các OTA sẵn có.

- Làm việc với các đại lý du lịch, các công ty thương mại, khách hàng lẻ, khách hàng qua hệ thống online.

- Duy trì và cập nhập các thông tin trên trang Fanpage của Khách sạn.

- Xây dựng chính sách giá cho từng đối tượng khách hàng, đối tác.

- Xây dựng các chương trình khuyến mại phù hợp và hiệu quả.

- Tiếp nhận, cập nhật và xử lý thông tin của khách hàng.

Với Mức Lương 20 - 30 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Đọc hiểu, phân tích được các điều khoản hợp đồng và có kỹ năng thương lượng dựa trên các điều khoản trên hợp đồng của đối tác.

- Có chuyên môn về nghiệp vụ du lịch, khách sạn.

- Sử dụng thông thạo Extranet của các OTA (Agoda, Booking, Expedia, Asia Travel..).

- Phản hồi các review của khách trên các OTA,Tripadvisor .

- Các kỹ năng tiếng Anh thành thạo.

- Có kinh nghiệm ít nhất 1 năm vị trí tương đương

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN A25 HOTEL Thì Được Hưởng Những Gì

-Mức lương từ 20 - 40 triệu/ 26 ngày. Lương thỏa thuận theo năng lực.

- Từ 3- 6 tháng xét tăng lương 1 lần

- Chế độ thâm niên cao: từ tháng thứ 13 trở đi mỗi năm được thưởng thêm 6% lương thâm niên.

- Cơ hội thăng tiến cao

- Có chỗ ở khi nhân viên ở xa

- Khen thưởng tuần / tháng / năm và khi có đóng góp xây dựng Tập đoàn

- Phụ cấp trách nhiệm (theo từng bộ phận)

- Chế độ thăm hỏi, hiếu hỉ, sinh nhật.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN A25 HOTEL

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin