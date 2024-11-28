Tuyển Kinh doanh OTA CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ EZCLOUD TOÀN CẦU làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 8 - 12 Triệu

Mức lương 8 - 12 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: Lầu 5, toà nhà Thanh Dung, 179 Nguyễn Cư Trinh, Phường Nguyễn Cư Trinh, Quận 1, Quận 1

Mô Tả Công Việc Kinh doanh OTA Với Mức Lương 8 - 12 Triệu

Làm việc trực tiếp với Giám đốc phát triển nhằm xây dựng bộ công cụ hỗ trợ việc theo dõi, phân tích và định hướng phục vụ mục tiêu tăng trưởng doanh thu của toàn bộ danh mục khách hàng sử dụng dịch vụ.

Phối hợp với phòng Thương mại để thu thập dữ liệu & phòng quan hệ khách hàng để nắm bắt dữ liệu liên quan đến nhu cầu thực tế của khách hàng.

Là cầu nối giữa nhà phân phối phòng và đối tác khách sạn để vận hành và buôn bán tốt phòng trên kênh phân phối ...

Công việc nghiên cứu và lập chiến lược phục vụ cho việc tối ưu doanh thu: Phân tích thị trường, phân tích đối thủ, phân tích số liệu kinh doanh ... và các phân tích cần thiết khác nhằm đưa ra chiến lược kinh doanh cho đối tác để mang về doanh thu tốt nhất cho đối tác.

Với Mức Lương 8 - 12 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp Đại học trở lên các chuyên ngành Thống kê, Kinh tế, Phân tích dữ liệu hoặc các chuyên ngành liên quan khác

Sử dụng thành thạo về Microsoft excel

Kỹ năng lập kế hoạch, phân tích và thực thi, phối hợp với các đối tác để lên kế hoạch và đạt được các mục tiêu thương mại hàng tháng/năm.

Kỹ năng giao tiếp, đàm phán và giải quyết vấn đề tốt.

Có tư duy chủ động, cởi mở, luôn hướng tới giải pháp.

Có tinh thần trách nhiệm, học hỏi cao.

Kỹ năng phân tích dữ liệu và sử dụng các công cụ dữ liệu lớn.

Có laptop cá nhân.

Tại CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ EZCLOUD TOÀN CẦU Thì Được Hưởng Những Gì

Chế độ lương & thưởng hấp dẫn và cạnh tranh.

Môi trường làm việc chuyên nghiệp và sáng tạo, nơi có nhiều cơ hội để nâng cao kỹ năng và thăng tiến nghề nghiệp.

Đào tạo và chia sẻ kỹ năng liên quan.

Lương tháng 13, nghỉ phép hàng tháng, nghỉ Tết, BHXH, BHYT,... và đầy đủ các phúc lợi khác theo quy định của Pháp luật và chính sách của công ty.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ EZCLOUD TOÀN CẦU

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin