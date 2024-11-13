Tuyển Kinh doanh OTA Công ty CP Bay360 làm việc tại Hà Nội thu nhập 7 - 20 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kinh doanh OTA Tại Công ty CP Bay360
- Hà Nội: Số 9 Nguyễn Trường Tộ, Ba Đình
Mô Tả Công Việc Kinh doanh OTA Với Mức Lương 7 - 20 Triệu
Bay luxury là công ty đầu tư và quản lý bán phòng trực tuyến trên các nền tàng OTA. Hiện nay Bay Luxury đang quản lý hơn 300 khách sạn ở Việt Nam, và đang phát triển thị trườn ra Đông nam Á và Đông Bắc Á trong năm 2024. Định hương Bay Luxury sẽ là công ty quản lý khách sạn trên toàn cầu vào năm 2026.
Tuyển dụng Tháng 9: Nhân Viên Kinh Doanh/ Tư vấn Bán Phòng Khách Sạn
Liên hệ các khách sạn xin giá đại lý
Bán phòng khách sạn
Setup điều chỉnh giá trên các kênh bán hàng trực tuyến OTA ( Agoda, Booking, Expedia...)
Chăm sóc khách hàng
Với Mức Lương 7 - 20 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Yêu thích ngành du lịch
Có laptop và phương tiện đi lại
Tốt nghiệp cao đẳng trở lên
Thành thạo word Exel, biết photoshop, video tiktok là lợi thế
Ngoại hình khá
Tại Công ty CP Bay360 Thì Được Hưởng Những Gì
Làm việc giờ hành chính T2- sáng T7
Được đào tạo chuyên môn, cơ hội thăng tiếng rõ ràng
Môi trường làm việc trẻ trung, chung nghiệp
Được tham gia đầy đủ các chế độ BHYT, BHXH... theo đúng quy định cảu nhà nước
Du lịch hàng năm với địa điểm hấp dẫn, thường xuyên tổ chức các hoạt động team building gắn kết cộng đồng, các hoạt động vui chơi giải trí cho nhân viên.
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty CP Bay360
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
