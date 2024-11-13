Tuyển Kinh doanh OTA Công ty CP Bay360 làm việc tại Hà Nội thu nhập 7 - 20 Triệu

Mức lương 7 - 20 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 4 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Số 9 Nguyễn Trường Tộ, Ba Đình

Bay luxury là công ty đầu tư và quản lý bán phòng trực tuyến trên các nền tàng OTA. Hiện nay Bay Luxury đang quản lý hơn 300 khách sạn ở Việt Nam, và đang phát triển thị trườn ra Đông nam Á và Đông Bắc Á trong năm 2024. Định hương Bay Luxury sẽ là công ty quản lý khách sạn trên toàn cầu vào năm 2026.

Tuyển dụng Tháng 9: Nhân Viên Kinh Doanh/ Tư vấn Bán Phòng Khách Sạn

Liên hệ các khách sạn xin giá đại lý

Bán phòng khách sạn

Setup điều chỉnh giá trên các kênh bán hàng trực tuyến OTA ( Agoda, Booking, Expedia...)

Chăm sóc khách hàng

Giao tiếp tiếng anh khá / tốt

Yêu thích ngành du lịch

Có laptop và phương tiện đi lại

Tốt nghiệp cao đẳng trở lên

Thành thạo word Exel, biết photoshop, video tiktok là lợi thế

Ngoại hình khá

Lương cơ bản 7 triệu+ hoa hồng ( Thu nhập up to 15-20triệu )

Làm việc giờ hành chính T2- sáng T7

Được đào tạo chuyên môn, cơ hội thăng tiếng rõ ràng

Môi trường làm việc trẻ trung, chung nghiệp

Được tham gia đầy đủ các chế độ BHYT, BHXH... theo đúng quy định cảu nhà nước

Du lịch hàng năm với địa điểm hấp dẫn, thường xuyên tổ chức các hoạt động team building gắn kết cộng đồng, các hoạt động vui chơi giải trí cho nhân viên.

