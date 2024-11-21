Tuyển Kinh doanh OTA Công Ty Cổ Phần Rooty Trip Phú Quốc làm việc tại Kiên Giang thu nhập 10 - 20 Triệu

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kinh doanh OTA Tại Công Ty Cổ Phần Rooty Trip Phú Quốc
Mức lương
10 - 20 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc
- Kiên Giang: Suối Mây, xã Dương Tơ, Phú Quốc
Mô Tả Công Việc Kinh doanh OTA Với Mức Lương 10 - 20 Triệu
+ Kết nối trực tiếp với các đại lý lữ hành trên toàn quốc (B2B)
+ Quản lý các kênh OTA, cập nhật sản phẩm
+ Chăm sóc đối tác
+ Tư vấn bán hàng dịch vụ du lịch tại Phú Quốc cho đối tác/ khách hàng nội địa và inbound
Với Mức Lương 10 - 20 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
+ Có trình độ ngoại ngữ: Tiếng Anh giao tiếp
+ Kỹ năng tin học văn phòng (Word, Excel, Google trang tính..)
+ Có kinh nghiệm sales tour, phát triển thị trường là một lợi thế
+ Có động lực & nhiệt huyết cao trong công việc, mong muốn thu nhập cao
+ Kỹ năng tin học văn phòng (Word, Excel, Google trang tính..)
+ Có kinh nghiệm sales tour, phát triển thị trường là một lợi thế
+ Có động lực & nhiệt huyết cao trong công việc, mong muốn thu nhập cao
Tại Công Ty Cổ Phần Rooty Trip Phú Quốc Thì Được Hưởng Những Gì
+ Nhà ở Nhân viên và bữa ăn trưa miễn phí hàng ngày;
+ Tham gia BHXH đầy đủ;
+ Du lịch hằng năm;
+ Được hưởng các chế độ Nghỉ phép năm; Nghỉ lễ, Tết; Tăng ca;... theo quy định Pháp luật;
+ Môi trường làm việc năng động, thân thiện. Được đào tạo và có lộ trình thăng tiến.
+ Tham gia BHXH đầy đủ;
+ Du lịch hằng năm;
+ Được hưởng các chế độ Nghỉ phép năm; Nghỉ lễ, Tết; Tăng ca;... theo quy định Pháp luật;
+ Môi trường làm việc năng động, thân thiện. Được đào tạo và có lộ trình thăng tiến.
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty Cổ Phần Rooty Trip Phú Quốc
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
Để xem bạn có phù hợp với vị trí công việc này không, hãy
đăng nhậpvới tư cách ứng viên ngay để xem các phân tích từ 3s AI