Tuyển Kinh doanh OTA Công Ty Cổ Phần Rooty Trip Phú Quốc làm việc tại Kiên Giang thu nhập 10 - 20 Triệu

Mức lương 10 - 20 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Kiên Giang: Suối Mây, xã Dương Tơ, Phú Quốc

Mô Tả Công Việc

+ Kết nối trực tiếp với các đại lý lữ hành trên toàn quốc (B2B)

+ Quản lý các kênh OTA, cập nhật sản phẩm

+ Chăm sóc đối tác

+ Tư vấn bán hàng dịch vụ du lịch tại Phú Quốc cho đối tác/ khách hàng nội địa và inbound

Yêu Cầu Công Việc

+ Có trình độ ngoại ngữ: Tiếng Anh giao tiếp

+ Kỹ năng tin học văn phòng (Word, Excel, Google trang tính..)

+ Có kinh nghiệm sales tour, phát triển thị trường là một lợi thế

+ Có động lực & nhiệt huyết cao trong công việc, mong muốn thu nhập cao

Quyền Lợi

+ Nhà ở Nhân viên và bữa ăn trưa miễn phí hàng ngày;

+ Tham gia BHXH đầy đủ;

+ Du lịch hằng năm;

+ Được hưởng các chế độ Nghỉ phép năm; Nghỉ lễ, Tết; Tăng ca;... theo quy định Pháp luật;

+ Môi trường làm việc năng động, thân thiện. Được đào tạo và có lộ trình thăng tiến.

Cách Thức Ứng Tuyển

