Công việc Kỹ sư cầu đường

Tất cả địa điểm
  • Tất cả địa điểm
  • Quốc tế
  • Hà Nội
  • Đà Nẵng
  • Hồ Chí Minh
  • An Giang
  • Bà Rịa Vũng Tàu
  • Bạc Liêu
  • Bắc Giang
  • Bắc Kạn
  • Bắc Ninh
  • Bến Tre
  • Bình Dương
  • Bình Định
  • Bình Phước
  • Bình Thuận
  • Cà Mau
  • Cao Bằng
  • Cần Thơ
  • Đắk Lắk
  • Đắk Nông
  • Điện Biên
  • Đồng Nai
  • Đồng Tháp
  • Gia Lai
  • Hà Giang
  • Hà Nam
  • Hà Tĩnh
  • Hải Dương
  • Hải Phòng
  • Hậu Giang
  • Hòa Bình
  • Hưng Yên
  • Khánh Hòa
  • Kiên Giang
  • Kon Tum
  • Lai Châu
  • Lạng Sơn
  • Lào Cai
  • Lâm Đồng
  • Long An
  • Nam Định
  • Nghệ An
  • Ninh Bình
  • Ninh Thuận
  • Phú Thọ
  • Phú Yên
  • Quảng Bình
  • Quảng Nam
  • Quảng Ngãi
  • Quảng Ninh
  • Quảng Trị
  • Sóc Trăng
  • Sơn La
  • Tây Ninh
  • Thái Bình
  • Thái Nguyên
  • Thanh Hóa
  • Thừa Thiên Huế
  • Tiền Giang
  • Trà Vinh
  • Tuyên Quang
  • Vĩnh Long
  • Vĩnh Phúc
  • Yên Bái
Tất cả kinh nghiệm
  • Tất cả kinh nghiệm
  • Chưa có kinh nghiệm
  • Dưới 1 năm
  • 1 năm
  • 2 năm
  • 3 năm
  • 4 năm
  • 5 năm
  • 5 - 10 năm
  • Trên 10 năm
  • Trên 20 năm
Tất cả mức lương
- triệu
  • Tất cả mức lương
  • Thỏa thuận
  • Từ 3 - 5 triệu
  • Từ 6 - 8 triệu
  • Từ 9 - 10 triệu
  • Từ 11 - 12 triệu
  • Từ 13 - 15 triệu
  • Từ 16 - 20 triệu
  • Từ 21 - 25 triệu
  • Từ 26 - 30 triệu
  • Từ 31 - 40 triệu
  • Từ 41 - 50 triệu
  • Từ 51 - 60 triệu
  • Trên 60 triệu
Tổng 14 kết quả / Từ khoá "Kỹ sư cầu đường"
Lọc nâng cao
Tất cả ngành nghề
  • Tất cả ngành nghề
  • An toàn lao động/Môi trường
  • Artificial Intelligence (AI)
  • Bác sĩ
  • Bán lẻ/bán sỉ
  • Bán lẻ/Dịch vụ đời sống
  • Bảo hiểm
  • Bảo trì/sửa chữa
  • Bất động sản/Xây dựng
  • Biên phiên dịch
  • Biên tập/Viết/Xuất bản
  • Bốc xếp/Giao hàng
  • Business Operation (Vận hành kinh doanh)
  • Bưu chính Viễn thông
  • Chăm sóc khách hàng
  • Chất bán dẫn/Chip
  • Chứng khoán / Vàng / Ngoại tệ
  • Chuỗi cung ứng
  • Công nghệ cao
  • Công nghệ Thông tin
  • Công nghệ thông tin khác
  • Content Marketing
  • Data Science
  • Dầu khí/Hóa chất
  • Dịch vụ an ninh và bảo trì
  • Dịch vụ du lịch
  • Dịch vụ khách hàng/Vận hành
  • Dịch vụ làm đẹp/Spa
  • Dịch vụ ô tô/xe máy/xe điện
  • Dịch vụ pháp chế (In-house)
  • Dịch vụ pháp lý (Agency/Firm)
  • Digital Marketing
  • Dược phẩm/Công nghệ sinh học
  • Dược/Y tế/Sức khoẻ/Công nghệ sinh học
  • Game Development
  • Gia công cơ khí
  • Giáo dục/Đào tạo
  • Giáo viên/Giảng viên/Gia sư
  • Hàng cao cấp
  • Hàng hải
  • Hàng không
  • Hành chính
  • Hoá chất/Hoá mỹ phẩm
  • Hóa học / Sinh học
  • Information Security
  • IoT/Embedded Engineer
  • IT Infrastructure and Operations
  • IT Management/Specialist
  • IT phần mềm
  • IT Project Management
  • Kế toán
  • Kế toán/Kiểm toán/Thuế
  • Khách sạn/Dịch vụ cư trú
  • Kho vận
  • Kinh doanh/Bán hàng
  • Logistics/Thu mua/Kho/Tài xế
  • Luật/Pháp lý
  • Market Research and Analysis
  • Marketing
  • Marketing/PR/Quảng cáo
  • May mặc/Dệt may/Da
  • Mỹ phẩm / Trang sức
  • Năng lượng/Môi trường/Nông nghiệp
  • Năng lượng/Môi trường/Nông nghiệp khác
  • Nghề NGO/Phi chính phủ/Phi lợi nhuận
  • Nghệ thuật/Hoạt hình/Game
  • Nhà hàng/Khách sạn/Du lịch
  • Nhân sự/Hành chính/Pháp chế
  • Nhân sự/Hành chính/Pháp chế khác
  • Nhóm nghề khác
  • Nông/Lâm/Ngư nghiệp
  • Phim và truyền hình/Báo chí/Xuất bản
  • Product Management
  • Quan hệ Chính phủ
  • Quan hệ Công chúng
  • Quản lý chất lượng
  • Quản lý dự án xây dựng
  • Quản lý giáo dục
  • Quản lý kinh doanh
  • Quản lý thiết kế
  • Quản lý vận hành
  • Quản lý vận hành bất động sản
  • Quản lý/Hỗ trợ lớp học
  • Quản lý/Vận hành dự án kỹ thuật
  • Quảng cáo/Sáng tạo
  • Quay phim
  • Quy hoạch và phát triển bất động sản
  • R&D/Sản xuất ô tô
  • Sales Admin/Sales Support
  • Sales Bán lẻ/Dịch vụ tiêu dùng
  • Sales Bất động sản/Xây dựng
  • Sales dịch vụ Quảng cáo/Triển lãm/Sự kiện
  • Sales Dược/Y tế/Sức khoẻ/Làm đẹp
  • Sales Giáo dục/Khoá học
  • Sales IT Phần mềm
  • Sales Kỹ thuật (Sales Engineer)
  • Sales Nhà hàng/Khách sạn/Du lịch
  • Sales Sản xuất
  • Sales Tài chính/Ngân hàng/Bảo hiểm
  • Sales Thương mại điện tử
  • Sales Xuất nhập khẩu/Logistics
  • Sales Điện/Điện tử/Viễn thông
  • Sản xuất
  • Software tester
  • Tài chính
  • Tài chính/Ngân hàng/Bảo hiểm
  • Tài xế/Lái xe
  • Tạp vụ / phục vụ / giúp việc
  • Thẩm định và quản trị rủi ro
  • Thể chất/Thể hình
  • Thiết bị y tế
  • Thiết kế
  • Thiết kế Công nghiệp
  • Thiết kế nội thất
  • Thiết kế Thời trang
  • Thiết kế và Kiến trúc
  • Thiết kế đồ hoạ
  • Thiết kế/chế tạo máy
  • Thợ kỹ thuật
  • Thời trang
  • Thu mua/Mua hàng
  • Thực phẩm đồ uống
  • Trợ giảng
  • Tư vấn chuyên môn/Luật/Biên phiên dịch
  • Tư vấn/Phân tích chuyên môn
  • Tuyển dụng nhân viên chăm sóc thú cưng
  • Vận hành thiết bị vận tải/thiết bị nặng
  • Vận hành Thương mại điện tử
  • Vận hành và bảo trì/Hỗ trợ kỹ thuật
  • Văn hoá/Nghệ thuật/Khoa học
  • việc làm dịch vụ chăm sóc sức khỏe
  • Việc làm vật lý trị liệu
  • việc làm y tá
  • Viễn thông
  • Xây dựng
  • Xuất nhập khẩu
  • Đầu tư và Tài trợ
  • Địa chất/ Khoáng sản
  • Điện tử / Điện lạnh
  • Điện tử viễn thông
  • Điện tử/Phần cứng
  • Điện/ điện tử/ điện lạnh
  • Điện/Tự động hoá
Tất cả hình thức làm việc
  • Tất cả hình thức làm việc
  • Toàn thời gian cố định
  • Toàn thời gian tạm thời
  • Bán thời gian
  • Bán thời gian tạm thời
  • Hợp đồng
  • Khác
Tất cả cấp bậc
  • Tất cả cấp bậc
  • Mới tốt nghiệp
  • Thực tập sinh
  • Nhân viên
  • Trưởng phòng
  • Phó giám đốc
  • Giám đốc
  • Tổng giám đốc điều hành
  • Trưởng nhóm
  • Phó phòng
  • Trưởng chi nhánh
  • Quản lý/Giám sát
  • Khác
Thời gian đăng
  • Thời gian đăng
  • 3 ngày trước
  • 1 tuần trước
  • 2 tuần trước
  • 1 tháng trước

Công việc Kỹ sư cầu đường

-

Có 14 tin tuyển dụng việc làm trong ngày 14/09/2025

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm Công Ty TNHH Sansei (Việt Nam)
Tuyển Kỹ sư cầu đường Công Ty TNHH Sansei (Việt Nam) làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 9 - 10 Triệu
Công Ty TNHH Sansei (Việt Nam)
Hạn nộp: 16/04/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn 0.1 - 0.1 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Hạ Tầng MK
Tuyển Kỹ sư cầu đường Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Hạ Tầng MK làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 30 USD
Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Hạ Tầng MK
Hạn nộp: 09/04/2025
Hà Nội Đã hết hạn 15 - 30 USD Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Và Phát Triển Năng Lượng Việt Lào
Tuyển Kỹ sư cầu đường Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Và Phát Triển Năng Lượng Việt Lào làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Và Phát Triển Năng Lượng Việt Lào
Hạn nộp: 09/03/2025
Hà Nội Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Hạ Tầng MK
Tuyển Kỹ sư cầu đường Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Hạ Tầng MK làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 30 USD
Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Hạ Tầng MK
Hạn nộp: 07/03/2025
Hà Nội Đã hết hạn 15 - 30 USD Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm Công Ty TNHH Sansei (Việt Nam)
Tuyển Kỹ sư cầu đường Công Ty TNHH Sansei (Việt Nam) làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 9 - 10 Triệu
Công Ty TNHH Sansei (Việt Nam)
Hạn nộp: 16/03/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn 0.1 - 0.1 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN T27
Tuyển Kỹ sư cầu đường CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN T27 làm việc tại Khánh Hòa thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN T27
Hạn nộp: 22/12/2024
Khánh Hòa Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CP XÂY DỰNG 469
Tuyển Kỹ sư cầu đường CÔNG TY CP XÂY DỰNG 469 làm việc tại Hậu Giang thu nhập 16 - 18 Triệu
CÔNG TY CP XÂY DỰNG 469
Hạn nộp: 21/12/2024
Hậu Giang Đã hết hạn 16 - 18 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ XÂY DỰNG 515
Tuyển Kỹ sư cầu đường CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ XÂY DỰNG 515 làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 15 - 20 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ XÂY DỰNG 515
Hạn nộp: 20/12/2024
Hồ Chí Minh Hà Nội Khánh Hòa Đã hết hạn 15 - 20 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN XÂY DỰNG PHỐ THỊ
Tuyển Kỹ sư cầu đường CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN XÂY DỰNG PHỐ THỊ làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 15 - 18 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN XÂY DỰNG PHỐ THỊ
Hạn nộp: 19/12/2024
Hồ Chí Minh Đã hết hạn 15 - 18 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH PHÁT TRIỂN HẠ TẦNG H&D
Tuyển Kỹ sư cầu đường CÔNG TY TNHH PHÁT TRIỂN HẠ TẦNG H&D làm việc tại Bình Dương thu nhập 12 - 18 Triệu
CÔNG TY TNHH PHÁT TRIỂN HẠ TẦNG H&D
Hạn nộp: 19/12/2024
Bình Dương Đã hết hạn 12 - 18 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ LH E&C
Tuyển Kỹ sư cầu đường CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ LH E&C làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 10 - 15 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ LH E&C
Hạn nộp: 27/11/2024
Hồ Chí Minh Đã hết hạn 10 - 15 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm Công ty cổ phần xây dựng Công trình 568
Tuyển Kỹ sư cầu đường Công ty cổ phần xây dựng Công trình 568 làm việc tại Lạng Sơn thu nhập 17 - 21 Triệu
Công ty cổ phần xây dựng Công trình 568
Hạn nộp: 01/12/2024
Lạng Sơn Cao Bằng Đã hết hạn 17 - 21 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH Thiết kế T&T
Tuyển Kỹ sư cầu đường Công ty TNHH Thiết kế T&T làm việc tại Hà Nội thu nhập 12 - 18 Triệu
Công ty TNHH Thiết kế T&T
Hạn nộp: 27/11/2024
Hà Nội Đã hết hạn 12 - 18 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG VÀ THƯƠNG MẠI SONG PHÚ
Tuyển Kỹ sư cầu đường CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG VÀ THƯƠNG MẠI SONG PHÚ làm việc tại Sóc Trăng thu nhập 12 - 15 Triệu
CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG VÀ THƯƠNG MẠI SONG PHÚ
Hạn nộp: 15/11/2024
Sóc Trăng Đã hết hạn 12 - 15 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay

Việc làm được tìm kiếm nhiều nhất

Việc làm tham khảo

Tuyển Kỹ sư cầu đường Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Hạ Tầng MK làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 30 USD Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Hạ Tầng MK
15 - 30 USD Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Kỹ sư cầu đường Công Ty TNHH Sansei (Việt Nam) làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 9 - 10 Triệu Công Ty TNHH Sansei (Việt Nam)
0.1 - 0.1 triệu Chưa có kinh nghiệm

Tuyển dụng kỹ sư cầu đường hiện đang thu hút sự quan tâm lớn với mức lương hấp dẫn, dao động từ 10.000.000 - 30.000.000 VNĐ/tháng, tùy theo kinh nghiệm làm việc. Đây là ngành nghề có triển vọng cao, đòi hỏi ứng viên chuẩn bị tốt về chuyên môn, kỹ năng mềm và sức khỏe để đáp ứng yêu cầu công việc.

1. Nhu cầu tuyển dụng việc làm kỹ sư cầu đường

Nhu cầu tuyển dụng kỹ sư cầu đường đang được đặc biệt quan tâm tại Việt Nam trong những năm gần đây. Với tốc độ đô thị hóa nhanh chóng và nhu cầu xây dựng cơ sở hạ tầng gia tăng, thị trường lao động đang mở ra vô số cơ hội nghề nghiệp cho ngành này. Mức đãi ngộ tốt cùng triển vọng nghề nghiệp hấp dẫn đã thu hút nhiều ứng viên và doanh nghiệp quan tâm.

Kỹ sư cầu đường chịu trách nhiệm thiết kế, giám sát và thi công các công trình giao thông như cầu, đường bộ, đường cao tốc. Công việc bao gồm khảo sát địa hình, lập kế hoạch, thiết kế bản vẽ kỹ thuật, quản lý dự án và đảm bảo tiến độ thi công. Đây là những vai trò quan trọng, giúp đảm bảo chất lượng và an toàn cho công trình giao thông.

Theo chiến lược phát triển hạ tầng của Chính phủ, đến năm 2030, mục tiêu hoàn thành 5.000 km đường bộ cao tốc đang tạo áp lực lớn về nhu cầu nhân lực. Hàng loạt dự án như cao tốc Bắc-Nam, Biên Hòa-Vũng Tàu, đường Vành đai 3 đã khởi công và đòi hỏi nguồn nhân lực lớn. Điều này cho thấy, trong tương lai xu hướng tuyển dụng kỹ sư cầu đường sẽ tiếp tục tăng mạnh, mở ra cơ hội phát triển lâu dài cho những người theo đuổi lĩnh vực này.

Với chính sách về cơ sở hạ tầng của Nhà nước, nhu cầu tuyển dụng kỹ sư cầu đường vẫn sẽ tăng trong những năm tới
Với chính sách về cơ sở hạ tầng của Nhà nước, nhu cầu tuyển dụng kỹ sư cầu đường vẫn sẽ tăng trong những năm tới

2. Mức lương của kỹ sư cầu đường

Mức lương trên tin tuyển dụng kỹ sư cầu đường hiện nay khá cạnh tranh, phản ánh đúng vai trò quan trọng trong lĩnh vực xây dựng cơ sở hạ tầng. Tùy thuộc vào kinh nghiệm và vị trí công việc, thu nhập có sự dao động rõ rệt.

Theo khảo sát, những kỹ sư mới ra trường thường nhận mức khởi điểm từ 10.000.000 VNĐ/tháng. Kỹ sư có kinh nghiệm từ 2 năm trở lên có thể đạt mức lương từ 10.000.000 - 15.000.000 VNĐ/tháng. Đối với các kỹ sư có uy tín và nhiều năm thâm niên, thu nhập có thể lên tới 20.000.000 - 30.000.000 VNĐ/tháng.

Dưới đây là mức lương tham khảo từ một số tin tuyển dụng kỹ sư cầu đường:

Việc làm kỹ sư cầu đường

Mức lương dao động (VNĐ/tháng)

Kỹ sư cầu đường xử lý hồ sơ tại văn phòng

10.000.000 - 15.000.000

Kỹ sư tư vấn thiết kế cầu đường

12.000.000 - 20.000.000

Kỹ sư cầu đường giám sát, hiện trường

15.000.000 - 30.000.000

Thu nhập thực tế sẽ thay đổi tùy thuộc vào quy mô doanh nghiệp, tính chất công việc và chính sách lương thưởng riêng của từng công ty. Với nhu cầu tuyển dụng kỹ sư cầu đường không ngừng tăng, đây là một ngành nghề mang lại triển vọng tài chính bền vững cho người lao động.

3. Mô tả chi tiết công việc của kỹ sư cầu đường

Kỹ sư cầu đường đóng vai trò thiết yếu trong quá trình xây dựng và phát triển cơ sở hạ tầng giao thông. Tùy theo từng vị trí, công việc sẽ có những đặc thù riêng, đòi hỏi chuyên môn cao và kỹ năng phù hợp. Những doanh nghiệp tuyển dụng kỹ sư cầu đường thường yêu cầu ứng viên phải am hiểu sâu về thiết kế, giám sát và xử lý hồ sơ kỹ thuật.

3.1. Kỹ sư tư vấn thiết kế cầu đường

Kỹ sư thiết kế cầu đường chịu trách nhiệm lập bản vẽ kỹ thuật, tính toán kết cấu và lựa chọn vật liệu phù hợp cho từng dự án. Họ phải đảm bảo thiết kế tuân thủ tiêu chuẩn xây dựng hiện hành và phù hợp với điều kiện thực tế. Bên cạnh đó, kỹ sư thiết kế còn phải phối hợp với các bên liên quan để tối ưu hóa giải pháp kỹ thuật, tiết kiệm chi phí mà vẫn đảm bảo chất lượng.

Để ứng tuyển vị trí tuyển dụng kỹ sư thiết kế cầu đường, ứng viên cần trang bị kiến thức về phần mềm thiết kế chuyên ngành như AutoCAD, Civil 3D và kỹ năng phân tích số liệu. Kinh nghiệm thực hiện các dự án trước đó sẽ là điểm cộng lớn khi tham gia ứng tuyển.

Có kiến thức về ứng dụng thiết kế là điều không thể thiếu khi tham gia tuyển dụng kỹ sư xây dựng cầu đường
Có kiến thức về ứng dụng thiết kế là điều không thể thiếu khi tham gia tuyển dụng kỹ sư xây dựng cầu đường

3.2. Kỹ sư cầu đường giám sát, hiện trường

Với vai trò giám sát hiện trường, kỹ sư cầu đường chịu trách nhiệm theo dõi tiến độ thi công, đảm bảo hạng mục được thực hiện đúng bản vẽ và tiêu chuẩn kỹ thuật. Công việc bao gồm kiểm tra chất lượng vật liệu, xử lý vấn đề phát sinh và báo cáo tình hình thi công cho ban quản lý dự án.

Để đáp ứng yêu cầu từ doanh nghiệp tuyển dụng kỹ sư cầu đường, ứng viên cần có khả năng làm việc trong môi trường áp lực cao, kỹ năng giao tiếp tốt để phối hợp với đội ngũ thi công. Ngoài ra, kiến thức về các quy định an toàn lao động là yếu tố bắt buộc.

3.3. Kỹ sư cầu đường xử lý hồ sơ tại văn phòng

Kỹ sư xử lý hồ sơ đảm nhận công việc tổng hợp, phân tích dữ liệu từ hiện trường và lập báo cáo kỹ thuật. Họ cũng chịu trách nhiệm chuẩn bị tài liệu phục vụ đấu thầu, kiểm định chất lượng công trình và đảm bảo mọi hồ sơ pháp lý đáp ứng yêu cầu.

Để tham gia vào tuyển dụng kỹ sư cầu đường với vai trò xử lý hồ sơ, ứng viên cần thông thạo kỹ năng viết báo cáo, sử dụng thành thạo phần mềm quản lý dự án như MS Project và có kiến thức về quy trình pháp lý liên quan đến xây dựng.

4. Khu vực tuyển dụng kỹ sư cầu đường nhiều

Nhu cầu tuyển dụng kỹ sư cầu đường đang tăng cao tại nhiều tỉnh, thành phố trên cả nước, đặc biệt là những khu vực có nhiều dự án hạ tầng lớn. Dưới đây là những khu vực đang có nhu cầu tuyển dụng mạnh mẽ và thông tin về các dự án trọng điểm.

4.1. Tuyển dụng việc làm kỹ sư cầu đường Hà Nội

Theo thông tin từ Sở Giao thông Vận tải thành phố Hà Nội, hiện nay Hà Nội đang triển khai hơn chục dự án giao thông trọng điểm, bao gồm lập báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư và nghiên cứu tiền khả thi. Những công trình này cần nguồn nhân lực kỹ sư cầu đường để thiết kế, giám sát và quản lý dự án. Với sự phát triển hạ tầng mạnh mẽ, nhu cầu tuyển dụng kỹ sư cầu đường tại Hà Nội dự kiến sẽ tiếp tục tăng trong thời gian tới.

Là thủ đô của Hà Nội, nhu cầu tuyển dụng kỹ sư thiết kế cầu đường luôn ở mức cao
Là thủ đô của Việt Nam, nhu cầu tuyển dụng kỹ sư thiết kế cầu đường tại Hà Nội luôn ở mức cao

4.2. Tuyển dụng việc làm kỹ sư cầu đường TP. HCM

Trong giai đoạn năm 2024-2025, Thành phố Hồ Chí Minh cũng có rất nhiều dự án cầu đường nhằm giảm tình trạng kẹt xe cộ tại cửa ngõ ra vào thành phố. Một số dự án có thể kể đến như cầu Nam Lý, cầu Rạch Đỉa và hầm chui Nguyễn Văn Linh - Nguyễn Hữu Thọ. Những dự án này mở ra nhiều cơ hội tuyển kỹ sư cầu đường tại TP. HCM. Các kỹ sư có kinh nghiệm làm việc tại những công trình lớn sẽ có lợi thế khi ứng tuyển.

4.2. Tuyển dụng việc làm kỹ sư cầu đường Nghệ An

Theo thông tin từ Sở Giao thông Vận tải Nghệ An, tỉnh đang triển khai nhiều dự án giao thông trọng điểm như đường ven biển Nghi Sơn - Cửa Lò và đường nối Quốc lộ 7C đến đường Hồ Chí Minh. Những dự án này đòi hỏi đội ngũ kỹ sư có năng lực để đảm bảo tiến độ và chất lượng. Chính vì vậy, nhu cầu tuyển dụng kỹ sư cầu đường tại Nghệ An đang là một nhu cầu cấp thiết để hoàn thành những dự án quy mô lớn

4.3. Tuyển dụng việc làm kỹ sư cầu đường Đà Nẵng

Theo Sở KHĐT TP. Đà Nẵng, thành phố hiện đang tập trung hoàn thiện hơn 40 công trình lớn, đóng vai trò quan trọng trong việc phát triển hạ tầng thành phố. Nhu cầu tuyển dụng kỹ sư xây dựng cầu đường tại Đà Nẵng tập trung vào vị trí giám sát hiện trường và quản lý dự án. Ứng viên có kinh nghiệm làm việc trong các dự án đô thị sẽ là lựa chọn ưu tiên của nhà tuyển dụng.

Ứng viên có kinh nghiệm là lựa chọn ưu tiên hàng đầu cho nhà tuyển dụng kỹ sư cầu đường
Ứng viên có kinh nghiệm là lựa chọn ưu tiên hàng đầu cho nhà tuyển dụng kỹ sư cầu đường

4.4. Tuyển dụng việc làm kỹ sư cầu đường Thanh Hóa

Tại địa bàn Thanh Hóa đang phát triển mạnh với nhiều cầu vượt đường sắt lớn như cầu vượt Phú Sơn và cầu vượt vành đai phía Tây. Các dự án này tạo ra nhu cầu lớn về kỹ sư thiết kế và giám sát. Tuyển dụng kỹ sư cầu đường tại Thanh Hóa tập trung vào vị trí làm việc tại hiện trường và xử lý hồ sơ kỹ thuật.

4.5. Tuyển dụng việc làm kỹ sư cầu đường Hải Phòng

Hải Phòng đang thay đổi mạnh mẽ với nhiều công trình như cầu vượt biển Tân Vũ - Lạch Huyện và cảng quốc tế Lạch Huyện. Những dự án này đòi hỏi đội ngũ kỹ sư cầu đường chuyên nghiệp để đảm bảo tiến độ và chất lượng. Với nhiều dự án mới đang trong giai đoạn đầu tư, nhu cầu tuyển dụng kỹ sư cầu đường tại Hải Phòng sẽ tiếp tục tăng mạnh.

Ngoài ra, những khu vực khác như Bình Dương, Đồng Nai hay Quảng Ninh cũng đang là điểm nóng về tuyển dụng kỹ sư cầu đường, đặc biệt là tại những dự án giao thông quy mô lớn.

5. Yêu cầu đối với việc làm kỹ sư cầu đường

Để đáp ứng yêu cầu của vị trí tuyển dụng kỹ sư cầu đường, ứng viên cần đảm bảo những tiêu chí quan trọng dưới đây:

  • Kỹ năng chuyên môn: Tốt nghiệp ngành xây dựng, giao thông, thủy lợi, kinh tế xây dựng; có kinh nghiệm thực tiễn trong lĩnh vực cầu, đường, hạ tầng đô thị. Thành thạo phần mềm AutoCAD và biết cách đọc, phân tích bản vẽ kết cấu cầu đường.

  • Kỹ năng mềm: Khả năng làm việc độc lập, làm việc nhóm tốt, giao tiếp hiệu quả. Kỹ năng quản lý thời gian, trình bày dự án và thuyết phục nhà đầu tư là điểm cộng lớn.

  • Sức khỏe thể chất: Bền bỉ, chịu được áp lực trong điều kiện làm việc khắc nghiệt tại công trường, thường xuyên phải di chuyển xa, làm việc trong môi trường nắng mưa, bụi bặm.

Thường xuyên phải đi công tác xa nhà là một trong những yêu cầu trong phần mô tả tuyển dụng kỹ sư cầu đường
Thường xuyên phải đi công tác xa nhà là một trong những yêu cầu trong phần mô tả tuyển dụng kỹ sư cầu đường

Tuyển dụng kỹ sư cầu đường đang mở ra nhiều cơ hội cho các ứng viên với trình độ chuyên môn vững, kỹ năng mềm linh hoạt và sức khỏe tốt. Để thành công, bạn cần nắm chắc kiến thức ngành, thành thạo phần mềm kỹ thuật, cải thiện khả năng giao tiếp, quản lý thời gian và luôn sẵn sàng làm việc trong môi trường khắc nghiệt. Việc trang bị đầy đủ cả về kỹ năng lẫn thái độ làm việc sẽ giúp bạn vượt qua mọi thử thách và tiến xa trong sự nghiệp.