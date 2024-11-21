Tuyển Kỹ sư cầu đường CÔNG TY CP XÂY DỰNG 469 làm việc tại Hậu Giang thu nhập 16 - 18 Triệu

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kỹ sư cầu đường Tại CÔNG TY CP XÂY DỰNG 469
Mức lương
16 - 18 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Nam
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
2 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc
- Hậu Giang: Hiệp Hưng, Phụng Hiệp
Mô Tả Công Việc Kỹ sư cầu đường Với Mức Lương 16 - 18 Triệu
Đọc, hiểu và thành thạo vẽ thiết kế
Bóc tách khối lượng theo bản vẽ thiết kế thi công.
Am hiểu về quy trình, quy phạm quản lý chất lượng công trình xây dựng
Lập báo cáo ngày, tuần, tháng; Lập kế hoạch vật tư, ra đề tay thép cho thi công.
Các công việc khác theo yêu cầu của cấp trên
Với Mức Lương 16 - 18 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Tốt nghiệp cao đẳng, đại học các chuyên ngành: Xây dựng cầu đường
Độ tuổi từ 25-40 tuổi
Thành thạo phần mềm Autocard, word, excell
Tại CÔNG TY CP XÂY DỰNG 469 Thì Được Hưởng Những Gì
Lương: 16 đến 18 triệu/tháng hoặc thỏa thuận theo năng lực.
Bao ăn ở tại công trình nếu làm việc tại công trình, được hỗ trợ chi phí di chuyển công tác.
Phụ cấp: Theo quy định của Công ty.
Phúc lợi: Hưởng đầy đủ chế độ theo quy định về BHXH, BHYT, BHTN.
Thưởng và phúc lợi khác: Lễ, tết, sinh nhật, hiếu, hỉ, nghỉ mát hàng năm...
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CP XÂY DỰNG 469
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
