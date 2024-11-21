Tuyển Kỹ sư cầu đường CÔNG TY CP XÂY DỰNG 469 làm việc tại Hậu Giang thu nhập 16 - 18 Triệu

Mức lương 16 - 18 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nam Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 2 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hậu Giang: Hiệp Hưng, Phụng Hiệp

Mô Tả Công Việc Kỹ sư cầu đường Với Mức Lương 16 - 18 Triệu

Đọc, hiểu và thành thạo vẽ thiết kế

Bóc tách khối lượng theo bản vẽ thiết kế thi công.

Am hiểu về quy trình, quy phạm quản lý chất lượng công trình xây dựng

Lập báo cáo ngày, tuần, tháng; Lập kế hoạch vật tư, ra đề tay thép cho thi công.

Các công việc khác theo yêu cầu của cấp trên

Với Mức Lương 16 - 18 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp cao đẳng, đại học các chuyên ngành: Xây dựng cầu đường

Độ tuổi từ 25-40 tuổi

Thành thạo phần mềm Autocard, word, excell

Tại CÔNG TY CP XÂY DỰNG 469 Thì Được Hưởng Những Gì

Lương: 16 đến 18 triệu/tháng hoặc thỏa thuận theo năng lực.

Bao ăn ở tại công trình nếu làm việc tại công trình, được hỗ trợ chi phí di chuyển công tác.

Phụ cấp: Theo quy định của Công ty.

Phúc lợi: Hưởng đầy đủ chế độ theo quy định về BHXH, BHYT, BHTN.

Thưởng và phúc lợi khác: Lễ, tết, sinh nhật, hiếu, hỉ, nghỉ mát hàng năm...

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CP XÂY DỰNG 469

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin