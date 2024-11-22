Tuyển Kỹ sư cầu đường CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN T27 làm việc tại Khánh Hòa thu nhập Thỏa thuận

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kỹ sư cầu đường Tại CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN T27
- Khánh Hòa: 38A Lý Tự Trọng, P .Lộc Thọ, TP Nha Trang
Mô Tả Công Việc Kỹ sư cầu đường Với Mức Lương Thỏa thuận
- Đối với Kỹ sư giao thông: Thiết kế công trình cầu, đường. Có thể tham gia 1, hoặc 2, hoặc nhiều công việc sau.
+ Tham gia khảo sát hiện trạng.
+ Thuyết minh thiết kế, tính toán kết cấu BTCT, kết cấu thép.
+ Triển khai bản vẽ, bóc tách khối lượng, thuyết minh.
+ Lập bảng tính kết cấu BTCT, kết cấu thép.
+ Tham gia họp phương án, giải trình, bảo vệ hồ sơ thiết kế, xử lý hiện trạng (công trường).
+ Một số công việc được giao khác sẽ trao đổi trực tiếp trong vòng phỏng vấn.
- Đối với trắc đạc công trình: Khảo sát các công trình cầu, đường. Lên số liệu khảo sát, lập hồ sơ khảo sát...
Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Kỹ sư giao thông, đã tốt nghiệp chuyên nghành giao thông (cầu, đường bộ....).
- Sử dụng ít nhất 1 trong các phần mềm sau: And Design; Civil 3D, Revit, allplan, Midas, Slope, Plaxis, Tekla.....
- Kinh nghiệm: tối thiểu 1 năm kinh nghiệm; Đối với kỹ sư mới ra trường không yêu cầu.
- Bằng cấp: Đại học. Ưu tiên kỹ sư mới ra trường có bằng Khá.
Tại CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN T27 Thì Được Hưởng Những Gì
- Đóng BHXH và các chế độ khác theo quy định của pháp luật đối với người lao động sau khi đã tuyển dụng chính thức.
- Làm việc ngoài giờ được tính lương thêm. Ngoài lương còn có các chế độ thưởng theo số lượng công trình tham gia.
- Có bố trí chỗ ở cho Nhân viên ngoài tỉnh.
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN T27
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
đăng nhậpvới tư cách ứng viên ngay để xem các phân tích từ 3s AI