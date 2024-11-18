Tuyển Kỹ sư cầu đường CÔNG TY TNHH PHÁT TRIỂN HẠ TẦNG H&D làm việc tại Bình Dương thu nhập 12 - 18 Triệu

Mức lương 12 - 18 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 2 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Bình Dương: Số 48 Hoàng Văn Thụ, P. Chánh Nghĩa, Thủ Dầu Một

Mô Tả Công Việc Kỹ sư cầu đường Với Mức Lương 12 - 18 Triệu

• Tổ chức và triển khai thi công tại công trường:

• Lên kế hoạch và thực hiện thi công đảm bảo đáp ứng tiến độ, chất lượng và an toàn lao động.

• Quản lý thi công, hướng dẫn các đội thợ thi công trên công trường đảm bảo đúng kỹ thuật, chất lượng, tiến độ, an toàn vệ sinh lao động, ...

• Triển khai tổ chức thi công theo đúng kế hoạch để đảm bảo tiến độ như đã cam kết.

• Chịu trách nhiệm về mặt kỹ thuật, chất lượng, khối lượng, an toàn lao động và vệ sinh môi trường trên công trường.

• Tổ chức nghiệm thu từng công việc, giai đoạn và nghiệm thu hoàn thành bàn giao công trình.

• Các công việc khác được phân công phù hợp với năng lực, kinh nghiệm và chuyên môn.

Với Mức Lương 12 - 18 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

• Tốt nghiệp đại học chuyên ngành xây dựng cầu đường

• Kinh nghiệm 2 năm trở lên

• Có sức khỏe tốt, nhiệt tình, trung thực.

• Địa điểm làm việc: Công trình tại Bình Dương, Long Thành, Long An.

• Có mong muốn cống hiến và gắn bó lâu dài với công ty.

Tại CÔNG TY TNHH PHÁT TRIỂN HẠ TẦNG H&D Thì Được Hưởng Những Gì

• Tổng thu nhập: 12.000.000 – 18.000.000 VNĐ (Tùy theo năng lực)

• Nghỉ lễ, tết theo quy định của nhà nước.

• Được hưởng các chế độ BHYT, BHXH,...theo luật lao động và các chế độ đãi ngộ, phúc lợi khác theo quy định của công ty.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH PHÁT TRIỂN HẠ TẦNG H&D

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin