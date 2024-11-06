Tuyển Kỹ sư cầu đường CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG VÀ THƯƠNG MẠI SONG PHÚ làm việc tại Sóc Trăng thu nhập 12 - 15 Triệu

Tuyển Kỹ sư cầu đường CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG VÀ THƯƠNG MẠI SONG PHÚ làm việc tại Sóc Trăng thu nhập 12 - 15 Triệu

CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG VÀ THƯƠNG MẠI SONG PHÚ
Ngày đăng tuyển: 06/11/2024
Hạn nộp hồ sơ: 15/11/2024
CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG VÀ THƯƠNG MẠI SONG PHÚ

Kỹ sư cầu đường

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kỹ sư cầu đường Tại CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG VÀ THƯƠNG MẠI SONG PHÚ

Mức lương
12 - 15 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Nam
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
2 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Sóc Trăng: Mỹ Tú

Mô Tả Công Việc Kỹ sư cầu đường Với Mức Lương 12 - 15 Triệu

- Kĩ sư hiện trường cầu đường
- Thực hiện những công việc liên quan của kĩ sư hiện trường
- Giám sát, đôn đốc công nhân, giám sát tất cả các công việc ngoài công trình

Với Mức Lương 12 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp bằng Cao Đẳng, Đại học chuyên ngành liên quan về lĩnh vực kỹ thuật (xây dựng, giao thông, cơ khí).
Nam: 25 - 45 tuổi
Kinh nghiệm: Tối thiểu 2 năm kinh nghiệm
Kỹ năng: Thành thạo tin học văn phòng Word, excel, power point, auto Cad, (Revit là một lợi thế)
Nhanh nhẹn, nhiệt tình có thể đi làm theo dự án được phân công và có trách nhiệm với công việc được giao.

Tại CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG VÀ THƯƠNG MẠI SONG PHÚ Thì Được Hưởng Những Gì

Ký HĐLĐ, hưởng các chế độ BHXH theo quy định của nhà nước
Được nghỉ các ngày lễ trong năm theo quy định nhà nước
Thưởng lễ, thưởng tết hàng năm .

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG VÀ THƯƠNG MẠI SONG PHÚ

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG VÀ THƯƠNG MẠI SONG PHÚ

CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG VÀ THƯƠNG MẠI SONG PHÚ

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: 197 Đào Duy Anh, Thuận Lộc, TP. Huế

Việc làm được tìm kiếm nhiều nhất